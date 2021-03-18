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В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране

В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране

Рекомбинантный препарат стал четвертым, зарегистрированным в Китае для оперативного использования. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T19:52+0500

2021-03-18T19:52+0500

2021-03-18T19:52+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

минздрав узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вакцина, разработанная в сотрудничестве с узбекскими учеными, одобрена для экстренного применения в Китае, сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что рекомбинантный препарат узбекско-китайского производства стал четвертым, зарегистрированным в КНР для оперативного использования. В октябре 2020 года завершились I и II фазы тестирования вакцины, в ходе которых были выявлены лишь незначительные легкие реакции на препарат, а также образование нейтрализующих антител в крови. Благодаря этим показателям была установлена эффективность вакцины. За активное участие в исследованиях вакцины в феврале текущего года китайские партнеры признали Узбекистан соавтором. Препарат был зарегистрирован в республике под названием ZF-UZ-VAC 2001.Клинические испытания для оценки эффективности и безопасности вакцины стартовали в начале 2020 года. Результаты проведенных работ были опубликованы в международном журнале Cell. Напомним: в Узбекистане планируют применять и другие препараты. В частности, 17 марта в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. Кроме того, власти республики сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Они запросили у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора об объемах и сроках поставок препарата сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.

/20210312/v-mininnovatsii-prokommentirovali-slukhi-o-stare-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-17726158.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, китай, узбекистан