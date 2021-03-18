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В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране
В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране
Рекомбинантный препарат стал четвертым, зарегистрированным в Китае для оперативного использования. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T19:52+0500
2021-03-18T19:52+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
минздрав узбекистана
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вакцина, разработанная в сотрудничестве с узбекскими учеными, одобрена для экстренного применения в Китае, сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что рекомбинантный препарат узбекско-китайского производства стал четвертым, зарегистрированным в КНР для оперативного использования. В октябре 2020 года завершились I и II фазы тестирования вакцины, в ходе которых были выявлены лишь незначительные легкие реакции на препарат, а также образование нейтрализующих антител в крови. Благодаря этим показателям была установлена эффективность вакцины. За активное участие в исследованиях вакцины в феврале текущего года китайские партнеры признали Узбекистан соавтором. Препарат был зарегистрирован в республике под названием ZF-UZ-VAC 2001.Клинические испытания для оценки эффективности и безопасности вакцины стартовали в начале 2020 года. Результаты проведенных работ были опубликованы в международном журнале Cell. Напомним: в Узбекистане планируют применять и другие препараты. В частности, 17 марта в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. Кроме того, власти республики сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Они запросили у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора об объемах и сроках поставок препарата сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.
/20210312/v-mininnovatsii-prokommentirovali-slukhi-o-stare-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-17726158.html
/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, китай, узбекистан

В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране

19:52 18.03.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц российский препарат "Спутник V"
Медицинский сотрудник набирает в шприц российский препарат Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Рекомбинантный препарат стал четвертым, зарегистрированным в Китае для оперативного использования.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вакцина, разработанная в сотрудничестве с узбекскими учеными, одобрена для экстренного применения в Китае, сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что рекомбинантный препарат узбекско-китайского производства стал четвертым, зарегистрированным в КНР для оперативного использования.
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В октябре 2020 года завершились I и II фазы тестирования вакцины, в ходе которых были выявлены лишь незначительные легкие реакции на препарат, а также образование нейтрализующих антител в крови. Благодаря этим показателям была установлена эффективность вакцины.

В ноябре прошла III фаза испытаний - в ней первым принял участие Узбекистан. В ходе проверки у препарата не выявили никакие серьезные побочные действия.

За активное участие в исследованиях вакцины в феврале текущего года китайские партнеры признали Узбекистан соавтором. Препарат был зарегистрирован в республике под названием ZF-UZ-VAC 2001.
Клинические испытания для оценки эффективности и безопасности вакцины стартовали в начале 2020 года. Результаты проведенных работ были опубликованы в международном журнале Cell.
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Напомним: в Узбекистане планируют применять и другие препараты. В частности, 17 марта в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. Кроме того, власти республики сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Они запросили у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора об объемах и сроках поставок препарата сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.
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