В КНР одобрили узбекско-китайскую вакцину для экстренного применения в стране

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вакцина, разработанная в сотрудничестве с узбекскими учеными, одобрена для экстренного применения в Китае, сообщает пресс-служба Минздрава.Отмечается, что рекомбинантный препарат узбекско-китайского производства стал четвертым, зарегистрированным в КНР для оперативного использования. В октябре 2020 года завершились I и II фазы тестирования вакцины, в ходе которых были выявлены лишь незначительные легкие реакции на препарат, а также образование нейтрализующих антител в крови. Благодаря этим показателям была установлена эффективность вакцины. За активное участие в исследованиях вакцины в феврале текущего года китайские партнеры признали Узбекистан соавтором. Препарат был зарегистрирован в республике под названием ZF-UZ-VAC 2001.Клинические испытания для оценки эффективности и безопасности вакцины стартовали в начале 2020 года. Результаты проведенных работ были опубликованы в международном журнале Cell. Напомним: в Узбекистане планируют применять и другие препараты. В частности, 17 марта в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. Кроме того, власти республики сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Они запросили у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора об объемах и сроках поставок препарата сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.
В октябре 2020 года завершились I и II фазы тестирования вакцины, в ходе которых были выявлены лишь незначительные легкие реакции на препарат, а также образование нейтрализующих антител в крови. Благодаря этим показателям была установлена эффективность вакцины.
В ноябре прошла III фаза испытаний - в ней первым принял участие Узбекистан. В ходе проверки у препарата не выявили никакие серьезные побочные действия.
За активное участие в исследованиях вакцины в феврале текущего года китайские партнеры признали Узбекистан соавтором. Препарат был зарегистрирован в республике под названием ZF-UZ-VAC 2001.
Клинические испытания для оценки эффективности и безопасности вакцины стартовали в начале 2020 года. Результаты проведенных работ были опубликованы в международном журнале Cell.
Напомним: в Узбекистане планируют применять и другие препараты. В частности, 17 марта в республику была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 660 тысяч доз. Кроме того, власти республики сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Они запросили у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора об объемах и сроках поставок препарата сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.