Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе "Евровидение".Что произошло: от страны должна была поехать группа "Галасы ЗМеста" с композицией "Я научу тебя", однако песня не пришлась по вкусу организаторам.Дело в том, что конкурс до сих пор себя позиционирует как не политический: нельзя ни петь о политике, ни использовать какие-то характерные жесты или же высказывать лозунги со сцены. Песня белорусов же, по мнению организаторов, "ставит под сомнение его неполитический характер и рискует подорвать репутацию ЕВC".10 марта "Белтелерадиокомпании" было направлено письмо с просьбой исправить ситуацию. Песню заменили, исполнителей оставили.Однако новая композиция также вызвала вопросы у организаторов. В итоге, Беларусь сняли с конкурса.Напомним, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая. От России на конкурс поедет исполнительница Манижа таджикского происхождения. Хотя букмекеры предсказывают ей лишь 13-е место, статистика на YouTube показывает обратное: клип Манижи на песню "Russian Woman" собрал уже 6 миллионов просмотров.
Песня белорусов же, по мнению организаторов, "ставит под сомнение его неполитический характер и рискует подорвать репутацию ЕВC".
10 марта "Белтелерадиокомпании" было направлено письмо с просьбой исправить ситуацию. Песню заменили, исполнителей оставили.
Однако новая композиция также вызвала вопросы у организаторов. В итоге, Беларусь сняли с конкурса.
"Поскольку "Белтелерадиокомпания“ не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, страна не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", — сообщили в вещательном союзе.
Напомним, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая. От России на конкурс поедет исполнительница Манижа таджикского происхождения.
Хотя букмекеры предсказывают ей лишь 13-е место, статистика на YouTube показывает обратное: клип Манижи на песню "Russian Woman" собрал уже 6 миллионов просмотров.