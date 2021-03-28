https://uz.sputniknews.ru/20210328/belarus-otstranili-ot-evrovideniya--organizatorov-ne-ustroila-pesnya-17999985.html

Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня

Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе

2021-03-28T17:50+0500

2021-03-28T17:50+0500

2021-03-28T17:50+0500

в мире

песня

евровидение

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беларусь

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе "Евровидение".Что произошло: от страны должна была поехать группа "Галасы ЗМеста" с композицией "Я научу тебя", однако песня не пришлась по вкусу организаторам.Дело в том, что конкурс до сих пор себя позиционирует как не политический: нельзя ни петь о политике, ни использовать какие-то характерные жесты или же высказывать лозунги со сцены. Песня белорусов же, по мнению организаторов, "ставит под сомнение его неполитический характер и рискует подорвать репутацию ЕВC".10 марта "Белтелерадиокомпании" было направлено письмо с просьбой исправить ситуацию. Песню заменили, исполнителей оставили.Однако новая композиция также вызвала вопросы у организаторов. В итоге, Беларусь сняли с конкурса.Напомним, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая. От России на конкурс поедет исполнительница Манижа таджикского происхождения. Хотя букмекеры предсказывают ей лишь 13-е место, статистика на YouTube показывает обратное: клип Манижи на песню "Russian Woman" собрал уже 6 миллионов просмотров.

/20210324/kto-pobedit-na-evrovidenii-2021-bukmekery-sdelali-svoy-vybor-17932749.html

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