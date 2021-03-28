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https://uz.sputniknews.ru/20210328/belarus-otstranili-ot-evrovideniya--organizatorov-ne-ustroila-pesnya-17999985.html
Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня
Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе
2021-03-28T17:50+0500
2021-03-28T17:50+0500
в мире
песня
евровидение
искусство
культура
конкурс
беларусь
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе "Евровидение".Что произошло: от страны должна была поехать группа "Галасы ЗМеста" с композицией "Я научу тебя", однако песня не пришлась по вкусу организаторам.Дело в том, что конкурс до сих пор себя позиционирует как не политический: нельзя ни петь о политике, ни использовать какие-то характерные жесты или же высказывать лозунги со сцены. Песня белорусов же, по мнению организаторов, "ставит под сомнение его неполитический характер и рискует подорвать репутацию ЕВC".10 марта "Белтелерадиокомпании" было направлено письмо с просьбой исправить ситуацию. Песню заменили, исполнителей оставили.Однако новая композиция также вызвала вопросы у организаторов. В итоге, Беларусь сняли с конкурса.Напомним, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая. От России на конкурс поедет исполнительница Манижа таджикского происхождения. Хотя букмекеры предсказывают ей лишь 13-е место, статистика на YouTube показывает обратное: клип Манижи на песню "Russian Woman" собрал уже 6 миллионов просмотров.
/20210324/kto-pobedit-na-evrovidenii-2021-bukmekery-sdelali-svoy-vybor-17932749.html
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песня, евровидение, искусство, культура, конкурс, беларусь

Беларусь отстранили от "Евровидения" — организаторов не устроила песня

17:50 28.03.2021
1338
© EBU / KRIS POUWBackstage at Eurovision: Europe Shine A Light on Saturday 16 May
Backstage at Eurovision: Europe Shine A Light on Saturday 16 May - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© EBU / KRIS POUW
В этом году от республики должна была поехать группа "Галасы ЗМеста".
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить белорусских конкурсантов от участия в международном конкурсе "Евровидение".
Что произошло: от страны должна была поехать группа "Галасы ЗМеста" с композицией "Я научу тебя", однако песня не пришлась по вкусу организаторам.
Дело в том, что конкурс до сих пор себя позиционирует как не политический: нельзя ни петь о политике, ни использовать какие-то характерные жесты или же высказывать лозунги со сцены.
Логотип музыкального конкурса Евровидение - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
В мире
Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
24 марта, 15:23
1385
Песня белорусов же, по мнению организаторов, "ставит под сомнение его неполитический характер и рискует подорвать репутацию ЕВC".
10 марта "Белтелерадиокомпании" было направлено письмо с просьбой исправить ситуацию. Песню заменили, исполнителей оставили.
Однако новая композиция также вызвала вопросы у организаторов. В итоге, Беларусь сняли с конкурса.
"Поскольку "Белтелерадиокомпания“ не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, страна не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", — сообщили в вещательном союзе.
Напомним, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая. От России на конкурс поедет исполнительница Манижа таджикского происхождения.
Хотя букмекеры предсказывают ей лишь 13-е место, статистика на YouTube показывает обратное: клип Манижи на песню "Russian Woman" собрал уже 6 миллионов просмотров.
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