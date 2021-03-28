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В МНО обратились к родителям школьников накануне начала четвертой четверти
В МНО обратились к родителям школьников накануне начала четвертой четверти
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Глава Министерства народного образования (МНО) Шерзод Шерматов опубликовал обращениям к родителям школьников.
2021-03-28T14:56+0500
2021-03-28T14:56+0500
2021-03-28T14:58+0500
общество
пандемия
коронавирус
школа
шерзод шерматов
министерство народного образования узбекистана
обучение
дети
школьники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Глава Министерства народного образования (МНО) Шерзод Шерматов опубликовал обращениям к родителям школьников. Напомним, что четвертая четверть (последняя в учебном году) начнется с завтрашнего дня — с 29 марта. Никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Шерматов отметил, что в республике наблюдается рост числа заболевших COVID-19, в ряде школ вновь поднимается вопрос о переводе обучения на дистанционный формат.В этом случае эмоции и опасения родителей вполне понятны, подчеркнул глава МНО. Шерматов подчеркнул, что в различных районах республики ситуация с COVID может быть разная: где-то эпидемиологическая обстановка хуже, где-то лучше. Решение о возврате той или иной школы к дистанционному режиму работы принимают местные власти. Администрациям всех учебных учреждений "поручено уделять больше внимания соблюдению санитарно-гигиенических требований".Глава МНО признал, что пандемия — это не только вызов для мировой экономики, сферы образования, но и большой стресс для простых граждан.В связи с этим Шерматов попросил родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, поскольку "только в сотрудничестве со школой и сохраняя взаимоуважение" страна сможет преодолеть трудный период.
/20210315/v-tashkente-neskolko-shkol-vnov-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie--mno-17770696.html
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пандемия, коронавирус, школа, шерзод шерматов, министерство народного образования узбекистана, обучение, дети, школьники, узбекистан
В МНО обратились к родителям школьников накануне начала четвертой четверти
14:56 28.03.2021 (обновлено: 14:58 28.03.2021)
Пандемия — это период очень нестабильный и нервный. Родителей учащихся попросили отнестись с пониманием к принимаемым мерам, ведь это поможет побыстрее преодолеть непростые времена.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Глава Министерства народного образования (МНО) Шерзод Шерматов опубликовал обращениям к родителям школьников.
Напомним, что четвертая четверть (последняя в учебном году) начнется
с завтрашнего дня — с 29 марта. Никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено.
Шерматов отметил, что в республике наблюдается рост числа заболевших COVID-19, в ряде школ вновь поднимается вопрос о переводе обучения на дистанционный формат.
В этом случае эмоции и опасения родителей вполне понятны, подчеркнул глава МНО.
"Хотели бы еще раз напомнить, что для удобства учащихся в текущем учебном году введена гибридная система образования, то есть родители могут сами решать, отправлять своих детей в школу или получать образование дистанционно, дома через бесплатные телеканалы "Онлайн Школа", — говорится в обращении.
Шерматов подчеркнул, что в различных районах республики ситуация с COVID может быть разная: где-то эпидемиологическая обстановка хуже, где-то лучше.
Решение о возврате той или иной школы к дистанционному режиму работы принимают местные власти. Администрациям всех учебных учреждений "поручено уделять больше внимания соблюдению санитарно-гигиенических требований".
Глава МНО признал, что пандемия — это не только вызов для мировой экономики, сферы образования, но и большой стресс для простых граждан.
В связи с этим Шерматов попросил родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, поскольку "только в сотрудничестве со школой и сохраняя взаимоуважение" страна сможет преодолеть трудный период.