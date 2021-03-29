https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-u-ptashki-krylya-skolko-na-samom-dele-stoit-bitkoin-18003411.html

"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин

"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин

Вроде бы ничего таинственного. Конкретная технология (и даже терминология) бывает хитра, но, в общем-то, не хитрее технологии иных предметных областей. Тем

2021-03-29T10:29+0500

2021-03-29T10:29+0500

2021-03-29T10:36+0500

колумнисты

криптовалюта

биткоин

экономика

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Вроде бы ничего таинственного. Конкретная технология (и даже терминология) бывает хитра, но, в общем-то, не хитрее технологии иных предметных областей. Тем более новомодных.Но часто бывает так, что мы хотим соврать, а язык нам не дает. Биткоин был назван криптовалютой по вышеуказанной и довольно невинной словообразовательной модели, но сейчас появился еще другой, сперва не предвиденный смысловой оттенок.А именно: чрезвычайная волатильность, делающая его курсообразование совершенно таинственным.Не будем даже поминать дела давно минувших дней, когда биткоин стоил 0,003 доллара (2010-й), но, впрочем, спустя год — уже один доллар, а в конце 2013-го — 1000 долларов. Отнесем это на счет новизны изделия. При спекулятивном ценообразовании еще и не то бывает.Но прошло десять лет, актив вроде бы должен был устаканиться, но ничего подобного. Впрочем, предсказания таковы, что и назвать-то их предсказаниями довольно трудно. Когда эксперт по криптовалютам прочит биткоину курс от 35 тысяч до 100 тысяч долларов, это значит, что он понимает в его грядущей динамике столько же, сколько и дядя Вася с улицы. Конечно, все не предскажешь, но не бывает прогнозов, где цена тонны меди указывается от N до 3N. То же самое с какао-бобами, да и с традиционными валютами — если они, конечно, не поражены дикой инфляцией.Курс марки к доллару в 1922-23 годах был еще более интересен, но ведь нынешний доллар — в отличие от тогдашней рейхсмарки — не инфлирует столь безумно, и зарплату в США не выдают два раза в день. Может быть, дойдет и до этого, но пока зримых признаков нет. А биткоин ведет себя, как будто признаки есть, причем уже давно. То ли сбылись (хотя и как-то тайно) прогнозы, которые экономист М. Л. Хазин неустанно оглашает уже 15 лет, то ли дело не в долларе, евро, юане, даже не в рубле, а в таинственном биткоине, который пляшет трепака, как ему вздумается.В принципе, с денежными суррогатами еще и не то бывает. Из тех, кто играл в "МММ", большинство прогорело, но были и те, кто составил себе на "мавродиках" приличное состояние, вовремя зафиксировав прибыль и выйдя из игры. Был и такой способ первоначального накопления. И отчего же под девизом "Наконец-то я в Хопре" не поиграть в криптовалюту? Особенно если нервы крепкие.Опять же не забудем про деликатные негоции. Торговля запрещенными предметами, всякий даркнет ("темные сети") — из совсем недавних примеров — криптодонаты для ФБК* имени А. А. Навального и Л. М. Волкова. Чем-то надо же и эти негоции обслуживать.Но проблема в том, что, будучи вполне пригоден для разных специфических операций, биткоин гораздо хуже исполняет (или вовсе не исполняет) классические денежные функции. Как-то: меру стоимости, средство обращения, средство платежа и средство накопления. Высокая волатильность и достаточная софистичность обращения (в отличие от нормальных денег, которые и дурак с легкостью может потратить) тому препятствуют.В этом смысле показательно, как производятся экспертные оценки дел на криптовалютном фронте.С другой стороны — люди, имеющие дело с большими натуральными деньгами, причем люди, самые разные, от Билла Гейтса до А. Г. Силуанова, проявляют изрядный скепсис.Как заметил Билл Гейтс в связи с криптовалютными начинаниями Илона Маска, "Я не испытываю оптимизма по поводу биткоина и считаю, что, если у вас меньше денег, чем у Илона, возможно, вам следует быть осторожными".Что и понятно. Возможно, Билл Гейтс десять раз акула, а равно рептилоид, но Илон Маск — это просто гигачичваркин. Тот же неумеренный шум, то же надувание пузырей, только средств на несколько порядков больше. А так — то же самое лондонское сельпо "Гедонизм".Сейчас гедонист решил поиграть на биткоине, отчего последний и попер вверх, но не все же готовы подражать Лене Голубкову. Бывают и люди более осмотрительные.* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентаИсточник: РИА Новости

/20210329/v-blijayshee-vremya-bitkoin-mojet-vyrasti-do-400-tysyach---ekspert-18001735.html

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/20180325/sozdatel-twitter-cherez-desyat-let-bitkoin-budet-edinstvennoj-valyutoj-7808976.html

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криптовалюта, биткоин, экономика