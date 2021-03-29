https://uz.sputniknews.ru/20210329/ssha-snova-xotyat-uchit-vsex-jizni-rossiya-i-kitay-priglashayutsya-osobo-18004377.html

США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо

США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо

Конференция, на которую приглашены четыре десятка мировых лидеров, будет транслироваться в прямом эфире.

2021-03-29T10:53+0500

2021-03-29T10:53+0500

2021-03-29T10:53+0500

колумнисты

джо байден

си цзиньпин

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китай

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сша

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Конференция, на которую приглашены четыре десятка мировых лидеров, будет транслироваться в прямом эфире.Стоит отдать должное новой администрации в Вашингтоне: идея проведения подобного мероприятия весьма остроумна, поскольку нацелена убить даже не двух, а целый десяток зайцев.Фокусирование на климатической повестке позволяет демократам подчеркнуть разрыв с политикой предыдущего президента, который всеми возможными способами выражал пренебрежение проблемами экологии. После возвращения США в Парижское соглашение по климату, откуда страну вывел Трамп, у Джо Байдена в ходе саммита будет возможность продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы идти дальше и вновь взять на себя роль мирового лидера в данном вопросе.При этом климатическая проблематика давно стала удавкой, с помощью которой американцы и европейцы пытаются сдерживать развитие своих конкурентов — как экономических, так и геополитических. Например, в 2023 году ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. К таковым среди прочего относятся нефть, газ, металлы, удобрения, цемент — в общем, значительная часть российского экспорта, что станет серьезным вызовом для отечественных производителей.Однако, помимо глобально-долгосрочных аспектов, у готовящегося саммита есть и оперативные, из которых Белый дом стремится извлечь максимум выгоды для себя.Приглашение к участию в саммите поступило российскому и китайскому лидерам в момент, когда не только отношения двух стран с Западом находятся на низшей за многие десятилетия точке, но когда претерпевают огромные — и недобрые — изменения международные отношения как таковые, когда трансформируются представления о возможном, подобающем и должном в них.Нет ничего особенного в том, что между государствами существуют жесткие трения по одним вопросам и продуктивное сотрудничество по другим. Наоборот, это вполне нормально. Но происходящее ныне выходит далеко за рамки складывавшихся столетиями традиций. И если удивительные заявления Джо Байдена о российском президенте в ходе интервью еще можно объяснить индивидуальными особенностями американского президента, то нарушение протокола и открытое хамство госсекретаря США в адрес Китая на двухсторонней встрече в Анкоридже невозможно расценить иначе, нежели осознанную политику Вашингтона.Ситуация для КНР тем более неприятна, поскольку с приходом нового президента в Белый дом связывались надежды на сворачивание или хотя бы на смягчение антикитайского курса предыдущего президента. Да и сам Джо Байден заявлял о своем намерении уйти от трамповской конфликтности к "предельной конкуренции" в отношениях с Пекином.Но пока ситуация только ухудшилась. Причем если Трамп играл главным образом на экономическом поле, в частности вводя заградительные пошлины для китайских товаров, то демократы оседлали любимого конька единственно верной идеологии и опять рвутся учить окружающих демократии, правам человека и экологической ответственности.На Китай обрушилась новая волна обвинений, где главный удар сейчас наносится по уйгурской теме. Пекин в долгу не остается, в результате чего раскручивается новый маховик взаимных санкций — Штаты по привычке назвали ответные китайские меры безосновательными. Организуемый климатический саммит тут играет Вашингтону на руку еще и потому, что защита окружающей среды входит в базовый набор ценностей и штампов либерально-глобалистской идеологии и обеспечивает тем самым дополнительные рычаги влияния на оппонентов. Соответственно, приглашением на мероприятие администрация США пытается поставить российские и китайские власти во всех отношениях проигрышную ситуацию.Если Путин и Си проигнорируют конференцию, их можно будет обвинить в безответственности, пренебрежении интересами человечества и собственных стран, а заодно в трусости: мол, не рискнули участвовать в мероприятии только потому, что оно организовано Соединенными Штатами.Если же российский и китайский лидеры примут участие в саммите, нет сомнений, американцы сделают все возможное, чтобы продемонстрировать свое превосходство и даже создать какие-то унизительные для Москвы и Пекина ситуации. Впрочем, в своем хитроумном плане США упустили один очень важный аспект. Своими последними действиями Запад добился упрочения российско-китайского союза. Недавний визит Сергея Лаврова в Китай продемонстрировал это максимально ясно.Так что любым интригам и ловушкам Вашингтона Россия и Китай будут противостоять совместно, что может повлечь уже для самих американцев неприятные сюрпризы.Источник: РИА Новости

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джо байден, си цзиньпин, вашингтон, китай, владимир путин, сша