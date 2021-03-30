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https://uz.sputniknews.ru/20210330/chastnym-klinikam-razreshat-delat-platnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa--18036868.html
Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане частные медицинские организации тоже будут проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, но на платной
2021-03-30T15:17+0500
2021-03-30T15:26+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане частные медицинские организации тоже будут проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, но на платной основе, заявил телеканалу "Узбекистан 24" член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков.По его словам, их услугами смогут воспользоваться граждане, которые не вошли в группу риска, а право ставить прививки получат те негосударственные медицинские учреждения, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний.Отабеков отметил, что вакцинация населения от COVID-19 в стране начнется с первого апреля. В начале она будет проходить в областных центрах и крупных городах, в мае продолжится в районных центрах, а в июне — в остальных регионах.Узбекистан на сегодняшний день располагает двумя вакцинами: CoviShield (индийская AstraZeneca) в количестве 660 тыс доз и узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001 в объеме одного миллиона доз. Вакцинация, по словам Отабекова, начнется одновременно двумя этими препаратами."Если человек получит первую дозу AstraZeneca, то и вторую он должен будет сделать именно ее. То же самое касается и ZF-UZ-VAC 2001", — напоминает он.В интервью телеканалу замначальника также напомнил, кто входит в группу риска и кому, соответственно, вакцинация положена бесплатно в государственных медицинских учреждениях. В первую очередь прививку получат лица старше 65 лет, медицинские работники, которые вовлечены в мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции: работники специализированных учреждений, инфекционных стационаров, скорой помощи, неотложной помощи, лабораторий по диагностике COVID-19 и первичной медико-санитарной помощи.
/20210310/yusupaliev-rasskazal-kak-uzbekistan-gotovitsya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-17635595.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане

Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса

15:17 30.03.2021 (обновлено: 15:26 30.03.2021)
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© REUTERS / GLEB GARANICHВакцина CoviShield
Вакцина CoviShield - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
Право ставить прививки получат те негосударственные медицинские учреждения, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане частные медицинские организации тоже будут проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции, но на платной основе, заявил телеканалу "Узбекистан 24" член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков.
По его словам, их услугами смогут воспользоваться граждане, которые не вошли в группу риска, а право ставить прививки получат те негосударственные медицинские учреждения, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний.

"В каждом случае будет дано специальное разрешение территориальными центрами Службы санитарно-эпидемиологического благополучия, учитывая насколько организации соответствуют требованиям проведения вакцинации", - подчеркнул Отабеков.

Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия
Отабеков отметил, что вакцинация населения от COVID-19 в стране начнется с первого апреля. В начале она будет проходить в областных центрах и крупных городах, в мае продолжится в районных центрах, а в июне — в остальных регионах.
Узбекистан на сегодняшний день располагает двумя вакцинами: CoviShield (индийская AstraZeneca) в количестве 660 тыс доз и узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001 в объеме одного миллиона доз. Вакцинация, по словам Отабекова, начнется одновременно двумя этими препаратами.
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"Если человек получит первую дозу AstraZeneca, то и вторую он должен будет сделать именно ее. То же самое касается и ZF-UZ-VAC 2001", — напоминает он.
В интервью телеканалу замначальника также напомнил, кто входит в группу риска и кому, соответственно, вакцинация положена бесплатно в государственных медицинских учреждениях.
В первую очередь прививку получат лица старше 65 лет, медицинские работники, которые вовлечены в мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции: работники специализированных учреждений, инфекционных стационаров, скорой помощи, неотложной помощи, лабораторий по диагностике COVID-19 и первичной медико-санитарной помощи.
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