https://uz.sputniknews.ru/20210330/dualnoe-obrazovanie-v-uzbekistane-v-chem-podvox--razobralsya-ekspert-18037928.html

Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт

Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.

2021-03-30T17:22+0500

2021-03-30T17:22+0500

2021-03-30T17:32+0500

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В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.Что это такоеЭто вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Как это будет происходитьУчебные заведения заключают договоры с организациями, которым необходимы кадры (заказ делается на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы). Студенты учатся не реже двух дней в неделю, в остальные дни проходят практику (получается, что без отрыва от учебы) и работают, получают зарплату. Однако насколько успешно эта система будет реализована, пока не ясно.Мнение экспертаВ чем преимущество и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.В интервью Sputnik эксперт отметил, что удивлен такой инициативой, но все же понимает, почему она была предложена.В чем же особенность этой системы? Дело в том, что труд несовершеннолетних был ограничен трудовыми нормами еще со времен СССР.Согласно закону, дети не могут работать полный рабочий день, разрешенное количество часов — 2 или же 4 в зависимости от возраста ребенка и сложности трудовых функций.Второй момент: в Трудовом кодексе указано, что в случае с несовершеннолетними работа не должна заменять и занимать больше времени, чем учеба. Это опыт весьма специфический, считает эксперт. По его словам, причиной перехода к такой системе может также быть демографическая ситуация в республике (высокая рождаемость и достаточно молодое население).По мнению Кузнецова, эта дуальная система образования, вероятно, стала попыткой перераспределить возможности и ресурсы на рынке труда, снизить затраты на социальную сферу.Эксперт вспомнил свои школьные годы и отметил, что у него тоже были такие практические дни, за них тоже платили, но они между тем никак не мешали учебе.Иными словами, народ хотят занять делом, а когда общество занято делом, то оно перестает быть социально деструктивным и радикальным.Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.

/20210129/V-Uzbekistane-poyavilsya-portal-idey-dlya-obrazovaniya-15893208.html

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работа, студенты, министерство высшего и среднего специального образования, учеба, образование, узбекистан