Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/dualnoe-obrazovanie-v-uzbekistane-v-chem-podvox--razobralsya-ekspert-18037928.html
Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.
2021-03-30T17:22+0500
2021-03-30T17:32+0500
работа
студенты
общество
министерство высшего и среднего специального образования
учеба
образование
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18041878_109:0:3750:2048_1920x0_80_0_0_87679d803c8d7038bec35750a87ff3b8.jpg
В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение
В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.Что это такоеЭто вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Как это будет происходитьУчебные заведения заключают договоры с организациями, которым необходимы кадры (заказ делается на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы). Студенты учатся не реже двух дней в неделю, в остальные дни проходят практику (получается, что без отрыва от учебы) и работают, получают зарплату. Однако насколько успешно эта система будет реализована, пока не ясно.Мнение экспертаВ чем преимущество и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.В интервью Sputnik эксперт отметил, что удивлен такой инициативой, но все же понимает, почему она была предложена.В чем же особенность этой системы? Дело в том, что труд несовершеннолетних был ограничен трудовыми нормами еще со времен СССР.Согласно закону, дети не могут работать полный рабочий день, разрешенное количество часов — 2 или же 4 в зависимости от возраста ребенка и сложности трудовых функций.Второй момент: в Трудовом кодексе указано, что в случае с несовершеннолетними работа не должна заменять и занимать больше времени, чем учеба. Это опыт весьма специфический, считает эксперт. По его словам, причиной перехода к такой системе может также быть демографическая ситуация в республике (высокая рождаемость и достаточно молодое население).По мнению Кузнецова, эта дуальная система образования, вероятно, стала попыткой перераспределить возможности и ресурсы на рынке труда, снизить затраты на социальную сферу.Эксперт вспомнил свои школьные годы и отметил, что у него тоже были такие практические дни, за них тоже платили, но они между тем никак не мешали учебе.Иными словами, народ хотят занять делом, а когда общество занято делом, то оно перестает быть социально деструктивным и радикальным.Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.
/20210129/V-Uzbekistane-poyavilsya-portal-idey-dlya-obrazovaniya-15893208.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18041878_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_cd9a9b687f61268a83bc3733b2e7c401.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
работа, студенты, министерство высшего и среднего специального образования, учеба, образование, узбекистан

Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт

17:22 30.03.2021 (обновлено: 17:32 30.03.2021)
236
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСтуденты, иллюстративное фото
Студенты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Перейти в фотобанк
Какие преимущества и риски есть у такого подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор РОП, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.

Что это такое

Это вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.

Как это будет происходить

Учебные заведения заключают договоры с организациями, которым необходимы кадры (заказ делается на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы).
Контракт также заключается между организацией и студентом, при этом учащемуся предоставляется конкретная работа.
Студенты учатся не реже двух дней в неделю, в остальные дни проходят практику (получается, что без отрыва от учебы) и работают, получают зарплату.
Однако насколько успешно эта система будет реализована, пока не ясно.

Мнение эксперта

В чем преимущество и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.
В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение
В интервью Sputnik эксперт отметил, что удивлен такой инициативой, но все же понимает, почему она была предложена.

"Эта система необычна. В странах постсоветского пространства все-таки используется система среднего (общего) образования. То есть это полноценная недельная занятость 5/6-дневная, а здесь предлагается или пополам делить неделю, или вовсе внедрять больше трудового воспитания", — пояснил Кузнецов.

В чем же особенность этой системы? Дело в том, что труд несовершеннолетних был ограничен трудовыми нормами еще со времен СССР.
Согласно закону, дети не могут работать полный рабочий день, разрешенное количество часов — 2 или же 4 в зависимости от возраста ребенка и сложности трудовых функций.
Второй момент: в Трудовом кодексе указано, что в случае с несовершеннолетними работа не должна заменять и занимать больше времени, чем учеба.
"Указывается, что посещение школы, получение основного общего образования — это приоритет, а все остальное — вторично. Здесь же предлагается совершенно другой подход: воспитание через труд. Скорее всего, это ответ на запросы рынка труда и какая-то попытка уйти от модели всеобщего среднего образования. Вот, что я здесь вижу", — продолжил Кузнецов.
Это опыт весьма специфический, считает эксперт. По его словам, причиной перехода к такой системе может также быть демографическая ситуация в республике (высокая рождаемость и достаточно молодое население).
Школьные принадлежности - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2021
Общество
В Узбекистане появился портал идей для образования
29 января, 13:32
195
По мнению Кузнецова, эта дуальная система образования, вероятно, стала попыткой перераспределить возможности и ресурсы на рынке труда, снизить затраты на социальную сферу.
Эксперт вспомнил свои школьные годы и отметил, что у него тоже были такие практические дни, за них тоже платили, но они между тем никак не мешали учебе.
"Я считаю, что здесь как раз идет откат назад по сравнению с имеющимися социальными стандартами. Второй момент, который может выступать аргументом: возможно, это попытка занять значительную часть общества... энергичную, молодую, пассионарную... чем-то общественно полезным, но с сокращением ее социализации в условиях общеобразовательной школы", — добавил Кузнецов.
Иными словами, народ хотят занять делом, а когда общество занято делом, то оно перестает быть социально деструктивным и радикальным.
Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:28Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
17:22Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:20Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
16:58Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
16:55Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
16:27В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
16:20Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок
15:40Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн
15:40Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
15:17Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
15:14Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
14:57ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису
14:29Лучшие советы для автомобилистов после зимы
14:23Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте
14:20Отабеков рассказал, когда будет проведена вакцинация в райцентрах и селах Узбекистана
14:13Ужасы в Арктике: РФ напугала США атомными подлодками, "восставшими из-под земли"
13:55Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
13:35Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
13:33Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну
13:31Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом