Общество
Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:22 30.03.2021 (обновлено: 17:32 30.03.2021)
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© Sputnik / Илья Наймушин/
Какие преимущества и риски есть у такого подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор РОП, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана появится новое понятие — дуальное обучение.
Что это такое
Это вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.
Как это будет происходить
Учебные заведения заключают договоры с организациями, которым необходимы кадры (заказ делается на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы).
Контракт также заключается между организацией и студентом, при этом учащемуся предоставляется конкретная работа.
Студенты учатся не реже двух дней в неделю, в остальные дни проходят практику (получается, что без отрыва от учебы) и работают, получают зарплату.
Однако насколько успешно эта система будет реализована, пока не ясно.
Мнение эксперта
В чем преимущество и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане, рассказал исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов.
В чем преимущества и риски дуального подхода к школьному образованию в Узбекистане - мнение
В интервью Sputnik эксперт отметил, что удивлен такой инициативой, но все же понимает, почему она была предложена.
"Эта система необычна. В странах постсоветского пространства все-таки используется система среднего (общего) образования. То есть это полноценная недельная занятость 5/6-дневная, а здесь предлагается или пополам делить неделю, или вовсе внедрять больше трудового воспитания", — пояснил Кузнецов.
В чем же особенность этой системы? Дело в том, что труд несовершеннолетних был ограничен трудовыми нормами еще со времен СССР.
Согласно закону, дети не могут работать полный рабочий день, разрешенное количество часов — 2 или же 4 в зависимости от возраста ребенка и сложности трудовых функций.
Второй момент: в Трудовом кодексе указано, что в случае с несовершеннолетними работа не должна заменять и занимать больше времени, чем учеба.
"Указывается, что посещение школы, получение основного общего образования — это приоритет, а все остальное — вторично. Здесь же предлагается совершенно другой подход: воспитание через труд. Скорее всего, это ответ на запросы рынка труда и какая-то попытка уйти от модели всеобщего среднего образования. Вот, что я здесь вижу", — продолжил Кузнецов.
Это опыт весьма специфический, считает эксперт. По его словам, причиной перехода к такой системе может также быть демографическая ситуация в республике (высокая рождаемость и достаточно молодое население).
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По мнению Кузнецова, эта дуальная система образования, вероятно, стала попыткой перераспределить возможности и ресурсы на рынке труда, снизить затраты на социальную сферу.
Эксперт вспомнил свои школьные годы и отметил, что у него тоже были такие практические дни, за них тоже платили, но они между тем никак не мешали учебе.
"Я считаю, что здесь как раз идет откат назад по сравнению с имеющимися социальными стандартами. Второй момент, который может выступать аргументом: возможно, это попытка занять значительную часть общества... энергичную, молодую, пассионарную... чем-то общественно полезным, но с сокращением ее социализации в условиях общеобразовательной школы", — добавил Кузнецов.
Иными словами, народ хотят занять делом, а когда общество занято делом, то оно перестает быть социально деструктивным и радикальным.
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