Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции. Как отметил глава парламента по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк, никакие экономические ограничения со стороны Запада не смогут навредить полуострову: он как развивался, так и продолжает динамично развиваться.Напомним, что санкции были введены против РФ из-за строительства Крымского моста. И это стало отличной рекламой местных курортов, считает Черняк.Вот так бесплатно и эффективно Запад осветил крымские достопримечательности.Крым вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. За то, чтобы полуостров стал снова российским, проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.Однако Украина до сих пор оспаривает это решение. Запад также оказывает давление на РФ, накладывая новые и новые санкции.Но все это играет лишь в плюс полуострову.Ранее, отвечая на нападки Запада, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Канада и Австралия расширили антироссийские санкции из-за Крыма. В список попали физические лица и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции.
Как отметил глава парламента по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк, никакие экономические ограничения со стороны Запада не смогут навредить полуострову: он как развивался, так и продолжает динамично развиваться.
Напомним, что санкции были введены против РФ из-за строительства Крымского моста. И это стало отличной рекламой местных курортов, считает Черняк.
"Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова. Так что с улыбкой можно лишь сказать: "Спасибо за рекламу", — заявил Черняк РИА Новости.
Вот так бесплатно и эффективно Запад осветил крымские достопримечательности.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. За то, чтобы полуостров стал снова российским, проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.