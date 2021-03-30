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Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну
Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции.
2021-03-30T13:33+0500
2021-03-30T13:38+0500
россия
санкции
крым
австралия
канада
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции. Как отметил глава парламента по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк, никакие экономические ограничения со стороны Запада не смогут навредить полуострову: он как развивался, так и продолжает динамично развиваться.Напомним, что санкции были введены против РФ из-за строительства Крымского моста. И это стало отличной рекламой местных курортов, считает Черняк.Вот так бесплатно и эффективно Запад осветил крымские достопримечательности.Крым вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. За то, чтобы полуостров стал снова российским, проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.Однако Украина до сих пор оспаривает это решение. Запад также оказывает давление на РФ, накладывая новые и новые санкции.Но все это играет лишь в плюс полуострову.Ранее, отвечая на нападки Запада, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
/20210330/avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-krymskogo-mosta-18022331.html
/20210318/ukraina-zayavila-chto-germaniya-obyazana-vernut-ey-krym--nemtsy-otvetili-zhestko-17822579.html
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санкции, крым, австралия, канада

Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну

13:33 30.03.2021 (обновлено: 13:38 30.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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Канада и Австралия расширили антироссийские санкции из-за Крыма. В список попали физические лица и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции.
Как отметил глава парламента по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк, никакие экономические ограничения со стороны Запада не смогут навредить полуострову: он как развивался, так и продолжает динамично развиваться.
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Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста
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Напомним, что санкции были введены против РФ из-за строительства Крымского моста. И это стало отличной рекламой местных курортов, считает Черняк.

"Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова. Так что с улыбкой можно лишь сказать: "Спасибо за рекламу", — заявил Черняк РИА Новости.

Вот так бесплатно и эффективно Запад осветил крымские достопримечательности.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. За то, чтобы полуостров стал снова российским, проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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Однако Украина до сих пор оспаривает это решение. Запад также оказывает давление на РФ, накладывая новые и новые санкции.
Но все это играет лишь в плюс полуострову.
"Напоминаю, что до пандемии и закрытия границ Крым посетили представители более 150 стран мира. И многие узнали о Крыме именно из-за санкций", — подчеркнул Черняк.
Ранее, отвечая на нападки Запада, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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