https://uz.sputniknews.ru/20210330/krym-poblagodaril-avstraliyu-i-kanadu-za-sanktsionnuyu-voynu-18032642.html

Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну

Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции.

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за введенные санкции. Как отметил глава парламента по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк, никакие экономические ограничения со стороны Запада не смогут навредить полуострову: он как развивался, так и продолжает динамично развиваться.Напомним, что санкции были введены против РФ из-за строительства Крымского моста. И это стало отличной рекламой местных курортов, считает Черняк.Вот так бесплатно и эффективно Запад осветил крымские достопримечательности.Крым вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. За то, чтобы полуостров стал снова российским, проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.Однако Украина до сих пор оспаривает это решение. Запад также оказывает давление на РФ, накладывая новые и новые санкции.Но все это играет лишь в плюс полуострову.Ранее, отвечая на нападки Запада, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

/20210330/avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-krymskogo-mosta-18022331.html

/20210318/ukraina-zayavila-chto-germaniya-obyazana-vernut-ey-krym--nemtsy-otvetili-zhestko-17822579.html

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