https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-zakon-o-migrantax-podgotovlen-v-rossii--mvd-18046858.html

Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД

Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого

2021-03-30T20:40+0500

2021-03-30T20:40+0500

2021-03-30T20:40+0500

миграция

законопроект

мвд

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого документа заявили в МВД России.Нормативный акт призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.Этой проблеме было уделено особое внимание на заседании. В частности, президент РФ Владимир Путин, заслушав информацию о положении школьников из семей мигрантов, заметил, что необходимо соблюсти баланс для их адаптации в России.Теме защиты прав мигрантов озаботились в Минтруде Узбекистана. Ведомство намерено детально разобраться со всеми возможными сложностями, с которыми граждане республики сталкиваются или могут столкнуться в будущем при оргнаборе в России.При этом обе стороны стараются создать наиболее понятные и защищенные механизмы трудоустройства узбекистанцев в РФ. Для этой цели помимо всего прочего в Ташкенте был открыт филиал многофункционального миграционного центра "Сахарово", где граждане могут пройти первичный прием и подать определенный набор документов, чтобы облегчить оформление при прибытии в Россию.

/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html

/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html

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законопроект, мвд