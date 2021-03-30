Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-zakon-o-migrantax-podgotovlen-v-rossii--mvd-18046858.html
Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД
Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого
2021-03-30T20:40+0500
2021-03-30T20:40+0500
миграция
законопроект
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/787/76/7877632_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_95c431b9ac32f3d730d033af861c85f0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого документа заявили в МВД России.Нормативный акт призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.Этой проблеме было уделено особое внимание на заседании. В частности, президент РФ Владимир Путин, заслушав информацию о положении школьников из семей мигрантов, заметил, что необходимо соблюсти баланс для их адаптации в России.Теме защиты прав мигрантов озаботились в Минтруде Узбекистана. Ведомство намерено детально разобраться со всеми возможными сложностями, с которыми граждане республики сталкиваются или могут столкнуться в будущем при оргнаборе в России.При этом обе стороны стараются создать наиболее понятные и защищенные механизмы трудоустройства узбекистанцев в РФ. Для этой цели помимо всего прочего в Ташкенте был открыт филиал многофункционального миграционного центра "Сахарово", где граждане могут пройти первичный прием и подать определенный набор документов, чтобы облегчить оформление при прибытии в Россию.
/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html
/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/787/76/7877632_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_63d6a27b089d732ab73639df4fd56cf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
законопроект, мвд

Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД

20:40 30.03.2021
2526
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого документа заявили в МВД России.
Нормативный акт призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Миграция
Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
13:55
1343
Этой проблеме было уделено особое внимание на заседании. В частности, президент РФ Владимир Путин, заслушав информацию о положении школьников из семей мигрантов, заметил, что необходимо соблюсти баланс для их адаптации в России.
Теме защиты прав мигрантов озаботились в Минтруде Узбекистана. Ведомство намерено детально разобраться со всеми возможными сложностями, с которыми граждане республики сталкиваются или могут столкнуться в будущем при оргнаборе в России.
Пустой учебный класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Миграция
В России хотят создать систему учета детей мигрантов
19:42
1167
3
При этом обе стороны стараются создать наиболее понятные и защищенные механизмы трудоустройства узбекистанцев в РФ. Для этой цели помимо всего прочего в Ташкенте был открыт филиал многофункционального миграционного центра "Сахарово", где граждане могут пройти первичный прием и подать определенный набор документов, чтобы облегчить оформление при прибытии в Россию.
120010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:40Новый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД
20:07Россия превзошла США в электромагнитной борьбе — и Штатам пришлось это признать
19:42В России хотят создать систему учета детей мигрантов
19:01Музейное богатство Узбекистана
18:57Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:55Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
18:16Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
18:02Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
17:52В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
17:28Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
17:22Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:20Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
16:58Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
16:55Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
16:27В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
16:20Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок
15:40Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн
15:40Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
15:17Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
15:14Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование