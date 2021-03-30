ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В правительство РФ в конце 2021 года планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах. О завершении разработки этого документа заявили в МВД России.Нормативный акт призван реформировать различные режимы для иностранных граждан, в том числе предусматривает продления сроков пребывания в стране детей мигрантов.Этой проблеме было уделено особое внимание на заседании. В частности, президент РФ Владимир Путин, заслушав информацию о положении школьников из семей мигрантов, заметил, что необходимо соблюсти баланс для их адаптации в России.Теме защиты прав мигрантов озаботились в Минтруде Узбекистана. Ведомство намерено детально разобраться со всеми возможными сложностями, с которыми граждане республики сталкиваются или могут столкнуться в будущем при оргнаборе в России.При этом обе стороны стараются создать наиболее понятные и защищенные механизмы трудоустройства узбекистанцев в РФ. Для этой цели помимо всего прочего в Ташкенте был открыт филиал многофункционального миграционного центра "Сахарово", где граждане могут пройти первичный прием и подать определенный набор документов, чтобы облегчить оформление при прибытии в Россию.
Этой проблеме было уделено особое внимание на заседании. В частности, президент РФ Владимир Путин, заслушав информацию о положении школьников из семей мигрантов, заметил, что необходимо соблюсти баланс для их адаптации в России.
Теме защиты прав мигрантов озаботились в Минтруде Узбекистана. Ведомство намерено детально разобраться со всеми возможными сложностями, с которыми граждане республики сталкиваются или могут столкнуться в будущем при оргнаборе в России.
При этом обе стороны стараются создать наиболее понятные и защищенные механизмы трудоустройства узбекистанцев в РФ. Для этой цели помимо всего прочего в Ташкенте был открыт филиал многофункционального миграционного центра "Сахарово", где граждане могут пройти первичный прием и подать определенный набор документов, чтобы облегчить оформление при прибытии в Россию.