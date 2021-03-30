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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210330/peregovory-mirziyoeva-i-orbana-chto-podaril-uzbekskiy-lider-vengerskomu-premeru-18039151.html
Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Венгрии условились о сотрудничестве в атомной энергетике, финансах и аграрном секторе по итогам переговоров
2021-03-30T16:58+0500
2021-03-30T16:58+0500
политика
венгрия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Венгрии условились о сотрудничестве в атомной энергетике, финансах и аграрном секторе по итогам переговоров между узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым и венгерским премьером Виктором Орбаном. Итоги были озвучены в ходе совместного брифинга во вторник.Орбан 29-31 марта находится в Узбекистане с официальным визитом.Глава Узбекистана напомнил, что во время встречи с Орбаном в октябре 2019 года в Баку на площадке саммита Тюркского совета стороны договорились довести взаимный товарооборот до 100 миллионов евро. "Мы довели. И в год пандемии повысился товарооборот более чем на 50 процентов, это говорит о том, что мы начали друг другу доверять", — отметил Мирзиёев."Я благодарен за то, что вы открываете возможность для сотрудничества в области финансового сектора, атомной энергии, области фармацевтики. Мы также акцентируем внимание на сельском хозяйстве", — сказал в свою очередь Орбан. Он тоже отметил рост товарооборота между двумя странами в период пандемии коронавируса.Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров Мирзиёев также отметил важность устранения дисбаланса взаимной торговли, предложил установить партнерские связи между регионами двух стран и проводить ежегодно форум регионов.По итогам переговоров было подписано более десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости. В частности, Министерство энергетики Узбекистана и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при подготовке кадров в сфере атомной энергетики.Визит Орбана в Узбекистан завершится 31 марта. Он улетит домой с подарком — Шавкат Мирзиёев презентовал иностранному гостю книгу "Легенда о прекрасной оленице" венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим.Недавно это произведение было издано в Ташкенте с предисловием Мирзиёева."Шавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану экземпляр этой книги в знак дружбы узбекского и венгерского народов", — рассказали в пресс-службе.
/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html
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венгрия, узбекистан

Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру

16:58 30.03.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как прошла встреча президента Узбекистана и премьер-министра Венгрии — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Венгрии условились о сотрудничестве в атомной энергетике, финансах и аграрном секторе по итогам переговоров между узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым и венгерским премьером Виктором Орбаном. Итоги были озвучены в ходе совместного брифинга во вторник.
Орбан 29-31 марта находится в Узбекистане с официальным визитом.

"Очень доверительно и очень откровенно мы сегодня поговорили. Мы договорились об очень больших планах", — сказал Мирзиёев в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Узбекистан 24".

Глава Узбекистана напомнил, что во время встречи с Орбаном в октябре 2019 года в Баку на площадке саммита Тюркского совета стороны договорились довести взаимный товарооборот до 100 миллионов евро.
"Мы довели. И в год пандемии повысился товарооборот более чем на 50 процентов, это говорит о том, что мы начали друг другу доверять", — отметил Мирзиёев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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"Я благодарен за то, что вы открываете возможность для сотрудничества в области финансового сектора, атомной энергии, области фармацевтики. Мы также акцентируем внимание на сельском хозяйстве", — сказал в свою очередь Орбан.
Он тоже отметил рост товарооборота между двумя странами в период пандемии коронавируса.
Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров Мирзиёев также отметил важность устранения дисбаланса взаимной торговли, предложил установить партнерские связи между регионами двух стран и проводить ежегодно форум регионов.
По итогам переговоров было подписано более десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости. В частности, Министерство энергетики Узбекистана и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при подготовке кадров в сфере атомной энергетики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписание документов о сотрудничестве между Узбекистаном и Венгрией
Подписание документов о сотрудничестве между Узбекистаном и Венгрией - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Подписание документов о сотрудничестве между Узбекистаном и Венгрией
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Орбана в Узбекистан завершится 31 марта. Он улетит домой с подарком — Шавкат Мирзиёев презентовал иностранному гостю книгу "Легенда о прекрасной оленице" венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим.
Недавно это произведение было издано в Ташкенте с предисловием Мирзиёева.
"Шавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану экземпляр этой книги в знак дружбы узбекского и венгерского народов", — рассказали в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану книгу "Легенда о прекрасной оленице" венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим
Шавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану книгу Легенда о прекрасной оленице венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Шавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану книгу "Легенда о прекрасной оленице" венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим
© Пресс-служба президента Узбекистана
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