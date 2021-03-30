https://uz.sputniknews.ru/20210330/peregovory-mirziyoeva-i-orbana-chto-podaril-uzbekskiy-lider-vengerskomu-premeru-18039151.html

Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру

Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Венгрии условились о сотрудничестве в атомной энергетике, финансах и аграрном секторе по итогам переговоров

2021-03-30T16:58+0500

2021-03-30T16:58+0500

2021-03-30T16:58+0500

политика

венгрия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана и Венгрии условились о сотрудничестве в атомной энергетике, финансах и аграрном секторе по итогам переговоров между узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым и венгерским премьером Виктором Орбаном. Итоги были озвучены в ходе совместного брифинга во вторник.Орбан 29-31 марта находится в Узбекистане с официальным визитом.Глава Узбекистана напомнил, что во время встречи с Орбаном в октябре 2019 года в Баку на площадке саммита Тюркского совета стороны договорились довести взаимный товарооборот до 100 миллионов евро. "Мы довели. И в год пандемии повысился товарооборот более чем на 50 процентов, это говорит о том, что мы начали друг другу доверять", — отметил Мирзиёев."Я благодарен за то, что вы открываете возможность для сотрудничества в области финансового сектора, атомной энергии, области фармацевтики. Мы также акцентируем внимание на сельском хозяйстве", — сказал в свою очередь Орбан. Он тоже отметил рост товарооборота между двумя странами в период пандемии коронавируса.Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров Мирзиёев также отметил важность устранения дисбаланса взаимной торговли, предложил установить партнерские связи между регионами двух стран и проводить ежегодно форум регионов.По итогам переговоров было подписано более десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости. В частности, Министерство энергетики Узбекистана и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при подготовке кадров в сфере атомной энергетики.Визит Орбана в Узбекистан завершится 31 марта. Он улетит домой с подарком — Шавкат Мирзиёев презентовал иностранному гостю книгу "Легенда о прекрасной оленице" венгерского поэта Яноша Араня, которую перевел на узбекский язык ученый Исхак Ибрагим.Недавно это произведение было издано в Ташкенте с предисловием Мирзиёева."Шавкат Мирзиёев подарил Виктору Орбану экземпляр этой книги в знак дружбы узбекского и венгерского народов", — рассказали в пресс-службе.

/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html

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