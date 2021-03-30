https://uz.sputniknews.ru/20210330/pochemu-kitaytsy-s-irantsami-bespokoyat-amerikantsev-no-raduyut-russkix-18028021.html

Почему китайцы с иранцами беспокоят американцев, но радуют русских

Почему китайцы с иранцами беспокоят американцев, но радуют русских

Когда в минувшие выходные его спросили о партнерстве двух азиатских держав, президент США подчеркнул, что уже "на протяжении многих лет обеспокоен"

2021-03-30T11:39+0500

2021-03-30T11:39+0500

2021-03-30T12:00+0500

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Когда в минувшие выходные его спросили о партнерстве двух азиатских держав, президент США подчеркнул, что уже "на протяжении многих лет обеспокоен" китайско-иранским сотрудничеством. Вскоре Байдену ответил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, написавший, что беспокойство Байдена абсолютно справедливо.Да, новым серьезным поводом для беспокойства американцев стало заключенное в субботу в Тегеране соглашение о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве Ирана и Китая сроком на 25 лет.Разговоры об этом документе шли уже давно: о нем договорились еще в 2016-м, во время визита в Иран Си Цзиньпина, а само соглашение было готово еще год назад. Тогда им начали пугать не только американцев и арабский мир, но и самих иранцев. Причем пугали не только оппозиционно настроенные эмигранты, в частности сын последнего шаха, но и такие самостоятельные политики, как бывший президент Ахмадинежад (хотя для него это больше элемент подготовки к предстоящим президентским выборам, на которые, впрочем, он вряд ли будет допущен).Секретные протоколы! Китай создаст военные базы на иранской территории! Китай скупит все иранские богатства, а Иран окажется в китайской долговой яме! Обе страны относятся не только к числу древнейших на земле, но и чрезвычайно высоко ценят свой суверенитет и являются одними из немногих стран мира, которые реально им обладают. Так что, какими бы огромными ни были обещанные китайские инвестиции — а они оцениваются в 450 миллиардов долларов, — никакой продажи Ирана нет. А есть стратегический выбор его руководства — и именно это тревожит атлантические элиты.Китай ведь не просто так строит "Один пояс, один путь" (который лишит атлантистов возможности сдерживать Поднебесную, в том числе и в ее связях с миром) — он выстраивает новую мировую архитектуру. Сначала для Азии и Евразии, а потенциально — для всего мира. Это не китайский мир вместо американского — это мир стратегических альянсов между самостоятельными центрами сил, которые сотрудничают между собой ради укрепления друг друга, что автоматически приводит к ослаблению влияния Запада в целом и США в частности, к вытеснению их из Евразии, к ликвидации мира по-американски. Конечно, далеко не все потенциальные участники "Нового шелкового пути" обладают реальным суверенитетом, но даже они хотят уменьшить свою зависимость от Вашингтона и получить реальные инвестиции для своей экономики. И их осознанный выбор, как и ответные устремления Китая, особенно неприятны для Вашингтона, ведь из того же Ирана американцы четыре десятилетия пытались сделать показательный пример изгоя. Бесконечные санкции, давление, угрозы войной, провокации, демонизация: после распада СССР Иран в американской пропаганде вообще превратили в исчадие ада, по сути, он занял место "врага номер один". Но ни непрекращающиеся потоки лжи, ни беспрецедентные санкции не сработали — иранцы выдержали и выстояли. Более того, они расширили свое влияние в регионе, в том числе и воспользовавшись последствиями американской агрессии. На Ближнем Востоке они стали главным противником Штатов — да и для немалой части исламского мира превратились в образец сопротивления внешнему давлению и западной агрессии.Понятно, что Иран все эти годы не был совсем уж одинок: рядом была и Россия, благодаря которой в 2015 году была решена проблема с иранской атомной программой (не имевшей военного характера, но использовавшейся Штатами для организации международного давления на Исламскую Республику), главным торговым партнером стал Китай. Но до начала активной конфронтации с Западом и Россия, и Китай были вынуждены сдерживать свои связи с Ираном, считаться с западными санкциями. Но теперь это время закончилось — и сближение с Тегераном ускорится.Иран давно уже стоит в очереди в ШОС — полтора десятилетия он остается наблюдателем в этой российско-китайской организации по поддержанию безопасности в Азии. Вступление Ирана в ряды полноценных членов ШОС, по сути, и станет подтверждением его геополитической ориентации на Россию и Китай, потому что военное сотрудничество и так давно уже более чем активное. Оно касается не только поставок оружия, но и совместных действий России и Ирана на поле боя в Сириии совместных учений ВМФ трех стран в Индийском океане.Американцы постоянно играли на противоречиях, раздувая и используя их для укрепления своих позиций в регионе, но ни Иран не сломили, ни региону спокойствия не принесли. Напротив, уничтожив Ирак, они запустили цепную реакцию дестабилизации всего арабского мира, на фоне которой происходило усиление позиций Ирана в регионе. В наступившем десятилетии влияние Штатов на Ближнем Востоке будет падать, а Россия и Китай, наоборот, продолжат набирать очки и усиливать свои позиции в регионе, взаимодополняя друг друга.Китай будет играть все большую роль в качестве торгового и инвестиционного партнера для региона, а Россия выступать в качестве политического гаранта (и арбитра) и военного партнера, позволяющего арабам ослабить зависимость от США. Иран, выстояв в 40-летнем противостоянии с Западом, получив китайские инвестиции и укрепив связи с Россией (в том числе и через заключение соглашения о свободной торговле с Евразийским союзом), может существенно поднять свою экономику. России и Китаю в их работе над новым мировым порядком нужны как раз такие союзники — сильные, самостоятельные, хорошо осознающие свои исторические корни и отстаивающие свои национальные интересы державы-цивилизации. Иран (как и его соседка Турция), несомненно, относится к числу таких великих государств — соседей России и партнеров Китая.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

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джо байден, пекин, тегеран, китай, иран, сша