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https://uz.sputniknews.ru/20210330/uboynye-spiski-putina-britaniya-raskryla-svoy-manevr-protiv-rossii-18025306.html
"Убойные списки Путина": Британия раскрыла свой "маневр" против России
"Убойные списки Путина": Британия раскрыла свой "маневр" против России
Напомним, тогда было публично объявлено о том, что британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, или GCHQ) "начинает
2021-03-30T10:41+0500
2021-03-30T10:48+0500
колумнисты
фейки
владимир зеленский
информационная война
борис джонсон
ирландия
владимир путин
украина
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Напомним, тогда было публично объявлено о том, что британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, или GCHQ) "начинает наступательную кибероперацию" против нашего государства. Причем для этого задействованы спецслужбы МИ-5,МИ-6, военная разведка и даже 77-я армейская бригада — подразделение, созданное при Министерстве обороны для психологических спецопераций в соцсетях и Интернете.Уже тогда мы предположили, что в скором времени увидим появление самых диких антироссийских фейков, в том числе с использованием текстов, составленных на грамотном русском языке. Последнее предположение основывалось на том, что МИ-6 явно планировала задействовать Украину. После того, как ее президент Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру этой спецслужбы в Лондоне, он прямо с трибуны Верховной рады пригласил к работе над задачами, поставленными в Британии, украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации". Он призвал их: "Пусть ваш опыт действительно немного послужит государству".Причем шесть человек из этого списка проживают именно в Британии. Основанием для такого бреда стало письмо неназванного "российского шпиона", якобы переданное им одной из потенциальных жертв "убойного списка".Письмо действительно составлено на русском языке. Правда, наши предположения о том, что подобные фейки будут составлены грамотно, не оправдались. Ошибки (особенно пунктуационные) достойны школьника-троечника. А незнание особенностей правописания глаголов, оканчивающихся на -тся и -ться, намекает на то, что писано это творение, скорее всего, на Украине (в украинском языке используется только форма -ться, поэтому написание таких глаголов — проклятие тамошних блогеров). Так что можно предположить, что призыв Зеленского к своим специалистам по дезинформации послужить британскому государству услышан.Нет смысла подробно анализировать бред о том, что команды российских убийц находятся сейчас в Ирландии, чтобы переправиться в Британию с целью выполнения своей грязной работы. Достаточно посмотреть на список потенциальных целей "ассасинов", чтобы увидеть в нем абсолютно смехотворных персонажей.Авторы новой "сенсации" явно забыли о том, что в итоге "досье Стила" и само уже провозглашено "российской операцией дезинформации". Каков же смысл устранять столь эффективного "русского агента", каковым вольно или невольно стал Стил?Или, скажем, среди фигурантов списка присутствует самопровозглашенный "бывший русский шпион" Борис Карпичков, проживающий сейчас в Британии. Причем The Sun утверждает, что тот уже "пережил две попытки отравления". Газета не приводит источник утверждения, поскольку тогда придется признавать, что единственным источником является сам Карпичков, обвиняемый в крупных финансовых аферах и мошенничестве, за что его выдачи давно добивается Латвия. Да-да, Латвия, а не Россия, настаивает на выдаче ей афериста, на чьи "сенсационные разоблачения" периодически ссылается британская пресса. И эти люди смеялись над белорусской историей о разговоре "Майка и Ника".Любопытно, что одновременно с этой "сенсацией", опубликованной в основном в желтой прессе, The Sunday Times запустила более изощренный фейк на ту же тему — о "путинском убойном списке". Видимо, организаторы кампании решили одну и ту же тему преподнести в разных вариациях — с тем чтобы они соответствовали запросам разных аудиторий газет. То есть совсем уж примитивная версия с письмом безграмотного "русского шпиона", с точки зрения заказчиков, подходит для читателей таблоидов вроде Mirror и Sun, а вот для более рафинированной аудитории Times можно придумать иную историю. Главное в ней — чтобы "список жертв Путина" обязательно присутствовал.The Sunday Times, сделав вид, что ничего не слышала о громких "разоблачениях" от своих более "желтых" коллег, сообщила о том, что в черном списке было всего пять фамилий. И все эти люди — выходцы из Чечни. Четыре фигуранта якобы уже устранены, а остался всего лишь один. И живет он теперь в маленьком городке в Австрии, постоянно ожидая своего убийства. Не приведя никаких доказательств наличия такого списка, газета тем не менее делает вывод: "Российские ассасины продолжают преследовать своих жертв в Европе".А раз есть угроза, с ней же как-то нужно бороться. Учитывая, что сразу за этим обзором появился и доклад Минобороны Британии, в котором было сообщено о сокращении численности Вооруженных сил почти на десять тысяч человек, надо было предъявлять публике какие-то меры по борьбе с "основным противником".Одной из предложенных мер стало значительное (почти на 40 процентов) наращивание количества ядерных боеголовок. Причем целей никто особо и не скрывает — министр обороны Британии Бен Уоллес прямо говорит, что это необходимо для сдерживания России. А тамошние журналисты вообще открыто пишут: чем больше будет ядерных боеголовок, тем больше шансов на то, что какая-то из них долетит до Москвы. Когда британские газеты пишут такое, главное не задаваться вопросом, сколько же российских ракет в таком случае долетит до Лондона.Ну а основное внимание обоих докладов уделено наращиванию британских мускулов в киберпространстве. Джонсон поставил задачу стать "ответственной демократической суперкибердержавой". В его докладе в разных вариациях слово "кибер" встречается 139 раз. Помимо всего прочего, в задачу подразделений, финансирование которых Минобороны планирует резко увеличить, входят информационные операции.Самое поразительное: Джонсон даже и не скрывает, что в его понимание "ответственности" за ведение информационной войны входят именно фейки. В докладе так и говорится: в ответ на "дезинформацию от опасных акторов &lt;…&gt; авторитарные государства столкнутся с похожими вызовами". А его министр обороны называет это более романтичным термином — "битвой нарративов". В докладе Минобороны предусмотрено значительное увеличение финансирования спецподразделений для ведения информационных войн, включая упомянутую выше 77-ю бригаду и "группы информационного маневра". Да, дезинформация и пропаганда в британской армии теперь называется более изящно. Причем в теоретических наработках, связанных с задачами таких групп, прямо говорится, что они уже сейчас работают на "сдерживание" России и должны использовать "крупный компонент медийных и психологических операций".Британские военные и спецслужбы не раз признавались в том, что использовали пропаганду и дезинформацию. Но раньше они подчеркивали, что действуют так исключительно на территории "противника", без широкого задействования своих собственных СМИ. Однако сейчас в своих инструкциях армейское руководство Британии прямо пишет: "Конфликт в Информационную Эпоху устранил традиционное различие между "домом" и "заграницей" (а также между "войной" и "миром"). Информационный маневр охватывает оба этих фронта".Поэтому не удивляйтесь, что отныне мы увидим одновременное появление в британских СМИ самых невероятных историй о России, об "ассасинах Путина", о "дворцах", о "страшных русских", о коварном "Спутнике". Как сказали предтечи британских пропагандистов, "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят". Только раньше это открыто называлось пропагандой, а сейчас — "информационным маневром" и "битвой нарративов". Со временем поменялись термины, но не суть: ложь осталась ложью, русофобия — русофобией.Источник: РИА Новости
/20210208/SShA-i-Britaniya-prazdnuyut-bolshuyu-pobedu-nad-stydom-15955467.html
/20210326/revolyutsionnaya-situatsiya-dlya-zapada-ssha-ne-mogut-evropa-ne-xochet-17970891.html
/20210112/Britantsy-trebuyut-prekratite-pritvoryatsya-velikoy-derzhavoy-15765214.html
/20210215/16009200.html
/20210308/Khochesh-mira--gotovsya-k-kholodnoy-voyne-16151768.html
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Владимир Корнилов
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фейки, владимир зеленский, информационная война, борис джонсон, ирландия, владимир путин, украина, великобритания

"Убойные списки Путина": Британия раскрыла свой "маневр" против России

10:41 30.03.2021 (обновлено: 10:48 30.03.2021)
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Владимир Корнилов - Sputnik Узбекистан
Владимир Корнилов
Политолог, обозреватель РИА Новости
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Британия, похоже, начала реализовывать свой план информационной атаки против России, который был анонсирован еще прошлой осенью.
Напомним, тогда было публично объявлено о том, что британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, или GCHQ) "начинает наступательную кибероперацию" против нашего государства.
Причем для этого задействованы спецслужбы МИ-5,МИ-6, военная разведка и даже 77-я армейская бригада — подразделение, созданное при Министерстве обороны для психологических спецопераций в соцсетях и Интернете.
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Уже тогда мы предположили, что в скором времени увидим появление самых диких антироссийских фейков, в том числе с использованием текстов, составленных на грамотном русском языке. Последнее предположение основывалось на том, что МИ-6 явно планировала задействовать Украину.
После того, как ее президент Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру этой спецслужбы в Лондоне, он прямо с трибуны Верховной рады пригласил к работе над задачами, поставленными в Британии, украинских "экспертов по созданию фейков и дезинформации". Он призвал их: "Пусть ваш опыт действительно немного послужит государству".
И вот британские СМИ дружно опубликовали подобную "сенсацию" — о том, что лично президент России Владимир Путин согласовал новый список лиц, которых его "ассасины" должны устранить в ближайшее время.
Причем шесть человек из этого списка проживают именно в Британии. Основанием для такого бреда стало письмо неназванного "российского шпиона", якобы переданное им одной из потенциальных жертв "убойного списка".
Письмо действительно составлено на русском языке. Правда, наши предположения о том, что подобные фейки будут составлены грамотно, не оправдались. Ошибки (особенно пунктуационные) достойны школьника-троечника.
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А незнание особенностей правописания глаголов, оканчивающихся на -тся и -ться, намекает на то, что писано это творение, скорее всего, на Украине (в украинском языке используется только форма -ться, поэтому написание таких глаголов — проклятие тамошних блогеров). Так что можно предположить, что призыв Зеленского к своим специалистам по дезинформации послужить британскому государству услышан.
Нет смысла подробно анализировать бред о том, что команды российских убийц находятся сейчас в Ирландии, чтобы переправиться в Британию с целью выполнения своей грязной работы. Достаточно посмотреть на список потенциальных целей "ассасинов", чтобы увидеть в нем абсолютно смехотворных персонажей.
Причем британские СМИ, радостно подхватившие эту историю, даже не замечают, как этот фейк не корреспондирует с другими антироссийскими историями. К примеру, в списке будущих жертв присутствует бывший британский спецагент Кристофер Стил, автор скандально известного "Русского досье Трампа", которое в свое время легло в основу нелепого скандала под названием "Рашагейт".
Авторы новой "сенсации" явно забыли о том, что в итоге "досье Стила" и само уже провозглашено "российской операцией дезинформации". Каков же смысл устранять столь эффективного "русского агента", каковым вольно или невольно стал Стил?
Или, скажем, среди фигурантов списка присутствует самопровозглашенный "бывший русский шпион" Борис Карпичков, проживающий сейчас в Британии. Причем The Sun утверждает, что тот уже "пережил две попытки отравления".
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Газета не приводит источник утверждения, поскольку тогда придется признавать, что единственным источником является сам Карпичков, обвиняемый в крупных финансовых аферах и мошенничестве, за что его выдачи давно добивается Латвия.
Да-да, Латвия, а не Россия, настаивает на выдаче ей афериста, на чьи "сенсационные разоблачения" периодически ссылается британская пресса. И эти люди смеялись над белорусской историей о разговоре "Майка и Ника".
Но, несмотря на все эти смехотворные ляпы, история о "новом списке жертв Путина" появилась одновременно сразу в нескольких британских газетах. Причем многие формулировки статей в разных таблоидах абсолютно совпадают. Что лишний раз подтверждает скоординированный и централизованный характер этой операции дезинформации.
Любопытно, что одновременно с этой "сенсацией", опубликованной в основном в желтой прессе, The Sunday Times запустила более изощренный фейк на ту же тему — о "путинском убойном списке". Видимо, организаторы кампании решили одну и ту же тему преподнести в разных вариациях — с тем чтобы они соответствовали запросам разных аудиторий газет.
То есть совсем уж примитивная версия с письмом безграмотного "русского шпиона", с точки зрения заказчиков, подходит для читателей таблоидов вроде Mirror и Sun, а вот для более рафинированной аудитории Times можно придумать иную историю. Главное в ней — чтобы "список жертв Путина" обязательно присутствовал.
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The Sunday Times, сделав вид, что ничего не слышала о громких "разоблачениях" от своих более "желтых" коллег, сообщила о том, что в черном списке было всего пять фамилий. И все эти люди — выходцы из Чечни. Четыре фигуранта якобы уже устранены, а остался всего лишь один.
И живет он теперь в маленьком городке в Австрии, постоянно ожидая своего убийства. Не приведя никаких доказательств наличия такого списка, газета тем не менее делает вывод: "Российские ассасины продолжают преследовать своих жертв в Европе".
Видимо, не случайно все эти публикации совпали по времени с обнародованием долгожданного Обзора безопасности, обороны и внешней политики, который Борис Джонсон так долго откладывал. В нем, как и ожидалось, "наиболее острой угрозой" для британской национальной безопасности названа Россия.
А раз есть угроза, с ней же как-то нужно бороться. Учитывая, что сразу за этим обзором появился и доклад Минобороны Британии, в котором было сообщено о сокращении численности Вооруженных сил почти на десять тысяч человек, надо было предъявлять публике какие-то меры по борьбе с "основным противником".
Одной из предложенных мер стало значительное (почти на 40 процентов) наращивание количества ядерных боеголовок. Причем целей никто особо и не скрывает — министр обороны Британии Бен Уоллес прямо говорит, что это необходимо для сдерживания России.
А тамошние журналисты вообще открыто пишут: чем больше будет ядерных боеголовок, тем больше шансов на то, что какая-то из них долетит до Москвы. Когда британские газеты пишут такое, главное не задаваться вопросом, сколько же российских ракет в таком случае долетит до Лондона.
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Ну а основное внимание обоих докладов уделено наращиванию британских мускулов в киберпространстве. Джонсон поставил задачу стать "ответственной демократической суперкибердержавой". В его докладе в разных вариациях слово "кибер" встречается 139 раз.
Помимо всего прочего, в задачу подразделений, финансирование которых Минобороны планирует резко увеличить, входят информационные операции.
Самое поразительное: Джонсон даже и не скрывает, что в его понимание "ответственности" за ведение информационной войны входят именно фейки. В докладе так и говорится: в ответ на "дезинформацию от опасных акторов <…> авторитарные государства столкнутся с похожими вызовами". А его министр обороны называет это более романтичным термином — "битвой нарративов".
В этой битве, подчеркивает Уоллес, "будущие возможности определятся не столько количеством людей и платформ, сколько информационно ориентированными технологиями". Вот вам и объяснение сокращения численности армии для британского обывателя: мол, с Россией нужно сражаться "нарративами", а танкисты для этого не нужны.
В докладе Минобороны предусмотрено значительное увеличение финансирования спецподразделений для ведения информационных войн, включая упомянутую выше 77-ю бригаду и "группы информационного маневра". Да, дезинформация и пропаганда в британской армии теперь называется более изящно.
Причем в теоретических наработках, связанных с задачами таких групп, прямо говорится, что они уже сейчас работают на "сдерживание" России и должны использовать "крупный компонент медийных и психологических операций".
Британские военные и спецслужбы не раз признавались в том, что использовали пропаганду и дезинформацию. Но раньше они подчеркивали, что действуют так исключительно на территории "противника", без широкого задействования своих собственных СМИ.
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Однако сейчас в своих инструкциях армейское руководство Британии прямо пишет: "Конфликт в Информационную Эпоху устранил традиционное различие между "домом" и "заграницей" (а также между "войной" и "миром"). Информационный маневр охватывает оба этих фронта".
Поэтому не удивляйтесь, что отныне мы увидим одновременное появление в британских СМИ самых невероятных историй о России, об "ассасинах Путина", о "дворцах", о "страшных русских", о коварном "Спутнике". Как сказали предтечи британских пропагандистов, "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят".
Только раньше это открыто называлось пропагандой, а сейчас — "информационным маневром" и "битвой нарративов". Со временем поменялись термины, но не суть: ложь осталась ложью, русофобия — русофобией.
Источник: РИА Новости
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