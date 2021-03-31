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COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?
COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, почему так важна
2021-03-31T16:10+0500
2021-03-31T16:10+0500
2021-03-31T16:31+0500
общество
пандемия
коронавирус
животные
вакцина
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, почему так важна вакцина от COVID-19 для животных.Напомним, что первый подобный препарат создали в России. В мире аналогов пока еще нет.Факт того, распространяется ли COVID-19 на питомцев или нет, пока еще не доказан. Однако некоторые исследователи считают, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать именно массовое заражение животных.По словам Жемчугова, ученые уже давно работают над созданием вакцин от коронавирусов в ветеринарии, ведь COVID-19 — не единственный коронавирус в природе. Однако здесь нужно сначала понять, когда именно понадобится вакцина и для какого конкретно вида животных. Пока это не ясно, отметил Жемчугов.Он привел в пример ситуацию с птичьим гриппом на юге РФ. Тогда по всем новостям "трубили" о том, что нужно создать вакцину против этого вируса."Да, ее надо начинать, но для птиц, для кур. Потому что если мы подавим этот вирус среди кур, то мы резко уменьшим вероятность его мутаций, которые приведут к заболеваниям человека", — сказал Жемчугов.Получается, что появление COVID-вакцины для животных дало шанс предотвратить распространение заболевания и "обуздать" его в будущем.Напомним, что пока точно непонятно, насколько именно вырабатывается иммунитет у животных после прививки препаратом "Карнивак-Ков". Считается, что, примерно, на срок до шести месяцев.
/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html
/20210331/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-uzbekistan-gotov-ee-ispytat-i-zakupit-18059524.html
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пандемия, коронавирус, животные, вакцина
COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?
16:10 31.03.2021 (обновлено: 16:31 31.03.2021)
Напомним, что массовое производство препарата "Карнивак-Ков" может быть запущено уже с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, почему так важна вакцина от COVID-19 для животных.
Напомним, что первый подобный препарат создали в России. В мире аналогов пока еще нет.
Факт того, распространяется ли COVID-19 на питомцев или нет, пока еще не доказан. Однако некоторые исследователи считают, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать именно массовое заражение животных.
По словам Жемчугова, ученые уже давно работают над созданием вакцин от коронавирусов в ветеринарии, ведь COVID-19 — не единственный коронавирус в природе.
"В данный момент нужно, конечно, делать вакцину против текущего коронавируса, поскольку одна из гипотез состоит в том, что в конце пандемии, когда все люди получат коллективный иммунитет на планете, вирусу необходимо будет "уйти в тень". Куда? В природу", — рассказал РИА Новости Жемчугов.
Однако здесь нужно сначала понять, когда именно понадобится вакцина и для какого конкретно вида животных. Пока это не ясно, отметил Жемчугов.
Он привел в пример ситуацию с птичьим гриппом на юге РФ. Тогда по всем новостям "трубили" о том, что нужно создать вакцину против этого вируса.
"Да, ее надо начинать, но для птиц, для кур. Потому что если мы подавим этот вирус среди кур, то мы резко уменьшим вероятность его мутаций, которые приведут к заболеваниям человека", — сказал Жемчугов.
Получается, что появление COVID-вакцины для животных дало шанс предотвратить распространение заболевания и "обуздать" его в будущем.
Напомним, что пока точно непонятно, насколько именно вырабатывается иммунитет у животных после прививки препаратом "Карнивак-Ков". Считается, что, примерно, на срок до шести месяцев.