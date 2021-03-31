https://uz.sputniknews.ru/20210331/covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-pochemu-bez-nee-nelzya-pobedit-pandemiyu-18059912.html

COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?

COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, почему так важна

2021-03-31T16:10+0500

2021-03-31T16:10+0500

2021-03-31T16:31+0500

общество

пандемия

коронавирус

животные

вакцина

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, почему так важна вакцина от COVID-19 для животных.Напомним, что первый подобный препарат создали в России. В мире аналогов пока еще нет.Факт того, распространяется ли COVID-19 на питомцев или нет, пока еще не доказан. Однако некоторые исследователи считают, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать именно массовое заражение животных.По словам Жемчугова, ученые уже давно работают над созданием вакцин от коронавирусов в ветеринарии, ведь COVID-19 — не единственный коронавирус в природе. Однако здесь нужно сначала понять, когда именно понадобится вакцина и для какого конкретно вида животных. Пока это не ясно, отметил Жемчугов.Он привел в пример ситуацию с птичьим гриппом на юге РФ. Тогда по всем новостям "трубили" о том, что нужно создать вакцину против этого вируса."Да, ее надо начинать, но для птиц, для кур. Потому что если мы подавим этот вирус среди кур, то мы резко уменьшим вероятность его мутаций, которые приведут к заболеваниям человека", — сказал Жемчугов.Получается, что появление COVID-вакцины для животных дало шанс предотвратить распространение заболевания и "обуздать" его в будущем.Напомним, что пока точно непонятно, насколько именно вырабатывается иммунитет у животных после прививки препаратом "Карнивак-Ков". Считается, что, примерно, на срок до шести месяцев.

/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html

/20210331/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-uzbekistan-gotov-ee-ispytat-i-zakupit-18059524.html

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пандемия, коронавирус, животные, вакцина