https://uz.sputniknews.ru/20210331/domashniy-personal-v-rf-rossiyane-zamestili-migrantov--nadolgo-18064941.html

Домашний персонал в РФ. Россияне заместили мигрантов – надолго?

Домашний персонал в РФ. Россияне заместили мигрантов – надолго?

Средний показатель ожидаемой зарплаты в сфере домашнего персонала за год вырос с 55 440 до 56 385 рублей в месяц. 31.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-31T18:11+0500

2021-03-31T18:11+0500

2021-03-31T18:28+0500

миграция

коронавирус

трудовые мигранты

зарплата

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik, Мария Науменко. Российские агентства по подбору домашнего персонала фиксируют серьезный рост зарплатных ожиданий у соискателей. Дело в том, что из-за карантинных ограничений иностранные граждане не могут попасть в РФ. Их замещают россияне, которые запрашивают более высокую оплату труда. Сколько сейчас получает прислуга? Сохранится ли такая тенденция? Читайте в обзоре Sputnik.30 марта 2020 Россия временно закрыла госграницу. Эти вынужденные карантинные меры повлияли на различные отрасли экономики, зависимые от иностранных трудовых ресурсов. Оказался без значительного числа сотрудников и сектор домашнего персонала. Вакантные места стали занимать россияне, что стало фактором повышения зарплат в данной сфере.Так, средний показатель ожидаемой зарплаты в сфере домашнего персонала за год вырос с 55 440 до 56 385 рублей в месяц. Такие данные приводит интернет-сервис по поиску работу HeadHunter.Однако профильные кадровые агентства фиксируют более высокий рост зарплат по ряду специальностей. По словам директора компании "Престиж" Екатерины Авериной, если раньше из ста кандидатов 40% были иностранцами, то сейчас их число сократилось до 10%. Нехватка специалистов спровоцировала рост зарплатных ожиданий."До пандемии зарплата няни за пятидневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем составляла 60-65 тысяч рублей. Сейчас это примерно 80 тысяч рублей", - объясняет собеседница Sputnik.С подобной ситуацией столкнулись и в агентстве "Добрый Ангел". По данным директора организации Любови Новиковой, с начала пандемии на 50% снизилось число соискателей-иностранцев."Если до ввода карантина семейные пары - помощники по хозяйству, которые работали с проживанием в загородных домах, 100 тысяч рублей в месяц воспринимали как хорошую зарплату, то сейчас 130-150 - это минимум", - добавляет создатель кадрового агентства по подбору домашнего персонала Helper Agent Алёна Судьенкова.Она отмечает, что в разных странах "застряли" иностранцы, с которыми они постоянно работали ранее. В агентстве "Вторая мама" Sputnik сообщили, что до пандемии они часто находили сотрудниц из Беларуси, но сейчас из-за коронавируса таких сотрудников у них нет вообще.В каких профессиях востребованы иностранцы"У нас есть постоянный клиент, с которой мы сотрудничаем несколько лет. Хозяйка искала себе помощницу по дому именно среди граждан Таджикистана. По ее мнению, таджикистанцы легко обучаемые, гибкие по характеру, не воспринимают в штыки какие-либо замечания", - приводит пример Судьенкова.В качестве нянь и домработниц чаще всего рассматривают жительниц Украины, Беларуси и Молдовы (в том числе из Приднестровья), говорит руководитель агентства "Престиж" Аверина. По ее словам, мужчин из числа граждан Узбекистана и Таджикистана часто берут помощниками по хозяйству на дачи. Они занимаются стрижкой газона, уборкой территории и мелким ремонтом.Также ценились домработницы и няни из Прибалтики, утверждает в Helper Agent.Перспективы рынкаПолное открытие границ приведет к снижению уровня оплаты труда домашнего персонала в РФ, считает руководитель Helper Agent Алёна Судьенкова. В пример она приводит ситуацию в 2014 году, когда у украинцев начались сложности со въездом в Россию*.Но пока тенденция к росту зарплат у домашнего персонала сохранится, уверена руководитель агентства "Престиж" Аверина. Границы не открывают, а россияне стали выходить с "удаленки" в офисы. Ощущается новый этап повышения спрос на домработников.*В 2014 году между Россией и Украиной было прервано пассажирское авиасообщение. Кроме того, власти Украины рекомендовали своим гражданам не посещать РФ. Организованные группы трудовых мигрантов сталкивались с давлением и длительными проверками на границе с украинской стороны.

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коронавирус, трудовые мигранты, зарплата, узбекистан