https://uz.sputniknews.ru/20210401/gotovy-li-uzbekistantsy-vkolot-vaktsinu-ot-covid--chto-pokazal-opros-18077473.html

Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?

Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" поинтересовалось у граждан республики, готовы ли они привиться от COVID-19.

2021-04-01T13:13+0500

2021-04-01T13:13+0500

2021-04-01T13:36+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина astrazeneca

пандемия

коронавирус

вакцинация

вакцина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18077114_0:303:2808:1883_1920x0_80_0_0_6eedefdf5d3dcfcc57776604b81d7723.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" поинтересовалось у граждан республики, готовы ли они привиться от COVID-19.Опрос проводился в Telegram 29—31 марта прямо накануне старта массовой вакцинации в Узбекистане.Свое мнение высказали свыше 19,3 тысячи человек из разных регионов страны.Вот что показали результаты: 44% опрошенных (8 599 человек) заявили, что не будут делать прививку. Однако большинство граждан все же поддерживают идею вакцинации. Из них 34% (6 641) проголосовали за российскую вакцину "Спутник V", 8% (1 516) — за китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001, 7% (1 351) — за американо-немецкую Pfizer/BioNTech.А вот скандальную британскую AsrtaZeneca готовы вколоть только 5% респондентов (959 человек), еще 2% отметили американскую Moderna (327 человек).Почему 44% все же выступили против вакцинации — мнение экспертовОтмечается, что иногда отказ от прививки не обусловлен каким-то страхом или недоверием со стороны человека.Однако да, в ряде случаев граждане опасаются вакцинации, и причин тому несколько: к примеру, есть те, которые ждут, когда станет доступна другая вакцина. Есть и те, кто переживает за то, как организм перенесет вакцинацию и будут ли побочные эффекты.В "Юксалиш" считают, что некоторые люди боятся столкнуться с бюрократией и очередями в случае, если что-то пойдет не так. Есть и те, кто опасается, что вся кампании по массовому прививанию населения не будет организована должным образом. Между тем вакцинация уже стартовала. К июлю власти рассчитывают привить 11,5% жителей страны.Полную информацию о том, как, где, для кого первым делом будет проводиться вакцинация, можно прочитать в материале.Там же есть данные о том, как республика подготовилась к прививочной кампании и чем будут ставить эти самые прививки.

/20210401/vlasti-uzbekistana-k-iyulyu-namereny-vaktsinirovat-bolee-115-naseleniya-18074880.html

/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан