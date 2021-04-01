https://uz.sputniknews.ru/20210401/gotovy-li-uzbekistantsy-vkolot-vaktsinu-ot-covid--chto-pokazal-opros-18077473.html
Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?
Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" поинтересовалось у граждан республики, готовы ли они привиться от COVID-19.
2021-04-01T13:13+0500
2021-04-01T13:13+0500
2021-04-01T13:36+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина astrazeneca
пандемия
коронавирус
вакцинация
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" поинтересовалось у граждан республики, готовы ли они привиться от COVID-19.Опрос проводился в Telegram 29—31 марта прямо накануне старта массовой вакцинации в Узбекистане.Свое мнение высказали свыше 19,3 тысячи человек из разных регионов страны.Вот что показали результаты: 44% опрошенных (8 599 человек) заявили, что не будут делать прививку. Однако большинство граждан все же поддерживают идею вакцинации. Из них 34% (6 641) проголосовали за российскую вакцину "Спутник V", 8% (1 516) — за китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001, 7% (1 351) — за американо-немецкую Pfizer/BioNTech.А вот скандальную британскую AsrtaZeneca готовы вколоть только 5% респондентов (959 человек), еще 2% отметили американскую Moderna (327 человек).Почему 44% все же выступили против вакцинации — мнение экспертовОтмечается, что иногда отказ от прививки не обусловлен каким-то страхом или недоверием со стороны человека.Однако да, в ряде случаев граждане опасаются вакцинации, и причин тому несколько: к примеру, есть те, которые ждут, когда станет доступна другая вакцина. Есть и те, кто переживает за то, как организм перенесет вакцинацию и будут ли побочные эффекты.В "Юксалиш" считают, что некоторые люди боятся столкнуться с бюрократией и очередями в случае, если что-то пойдет не так. Есть и те, кто опасается, что вся кампании по массовому прививанию населения не будет организована должным образом. Между тем вакцинация уже стартовала. К июлю власти рассчитывают привить 11,5% жителей страны.Полную информацию о том, как, где, для кого первым делом будет проводиться вакцинация, можно прочитать в материале.Там же есть данные о том, как республика подготовилась к прививочной кампании и чем будут ставить эти самые прививки.
/20210401/vlasti-uzbekistana-k-iyulyu-namereny-vaktsinirovat-bolee-115-naseleniya-18074880.html
/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан
Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?
13:13 01.04.2021 (обновлено: 13:36 01.04.2021)
Треть опрошенных проголосовали за российскую вакцину "Спутник V". Между тем 44% респондентов заявили, что вовсе не будут вакцинироваться. Подробнее о результатах читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Общенациональное движение "Юксалиш" поинтересовалось
у граждан республики, готовы ли они привиться от COVID-19.
Опрос проводился в Telegram 29—31 марта прямо накануне старта массовой вакцинации в Узбекистане.
Свое мнение высказали свыше 19,3 тысячи человек из разных регионов страны.
Вот что показали результаты: 44% опрошенных (8 599 человек) заявили, что не будут делать прививку.
Однако большинство граждан все же поддерживают идею вакцинации. Из них 34% (6 641) проголосовали за российскую вакцину "Спутник V", 8% (1 516) — за китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001, 7% (1 351) — за американо-немецкую Pfizer/BioNTech.
А вот скандальную британскую AsrtaZeneca готовы вколоть только 5% респондентов (959 человек), еще 2% отметили американскую Moderna (327 человек).
Почему 44% все же выступили против вакцинации — мнение экспертов
Отмечается, что иногда отказ от прививки не обусловлен каким-то страхом или недоверием со стороны человека.
"В числе основных причин то, что люди уже переболели COVID-19", — подчеркнули в "Юксалиш".
Однако да, в ряде случаев граждане опасаются вакцинации, и причин тому несколько: к примеру, есть те, которые ждут, когда станет доступна другая вакцина. Есть и те, кто переживает за то, как организм перенесет вакцинацию и будут ли побочные эффекты.
"Страх порождает и неуверенность в том, что вводят врачи в качестве вакцины. В числе факторов — недоверие населения к системе здравоохранения в целом", — добавили в организации.
В "Юксалиш" считают, что некоторые люди боятся столкнуться с бюрократией и очередями в случае, если что-то пойдет не так. Есть и те, кто опасается, что вся кампании по массовому прививанию населения не будет организована должным образом.
Между тем вакцинация уже стартовала. К июлю власти рассчитывают привить 11,5% жителей страны.
Полную информацию о том, как, где, для кого первым делом будет проводиться вакцинация, можно прочитать в материале
.Там же есть данные о том, как республика подготовилась к прививочной кампании и чем будут ставить эти самые прививки.