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Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html
Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане
Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах
2021-03-31T21:46+0500
2021-03-31T22:10+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство здравоохранения республики узбекистан
вакцина
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах республики и в Каракалпакстане.Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабековассовая сообщал, что массовая вакцинация в стране начнется с 1 апреля.К тому же отмечалось, что в первую очередь прививка будет сделана людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет, а затем врачам, медперсоналу, педагогам, сотрудникам силовых структур и представителям СМИ.В Ташкент уже доставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а также один миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства. Кроме того, власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V".
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения республики узбекистан, вакцина

Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане

21:46 31.03.2021 (обновлено: 22:10 31.03.2021)
1696
© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Густаво Вальенте
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Прививочная кампания в республике начнется с 1 апреля. В первую очередь вакцинировать начнут людей, входящих в группу риска.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах республики и в Каракалпакстане.
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
1/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
2/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
3/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
4/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
5/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
6/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
7/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
8/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
9/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан
10/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
1/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
2/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
3/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
4/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
5/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
6/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
7/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
8/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
9/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
10/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабековассовая сообщал, что массовая вакцинация в стране начнется с 1 апреля.
К тому же отмечалось, что в первую очередь прививка будет сделана людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет, а затем врачам, медперсоналу, педагогам, сотрудникам силовых структур и представителям СМИ.
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Общество
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — самая актуальная информация
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2 марта, 14:01
В Ташкент уже доставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а также один миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства. Кроме того, власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V".
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