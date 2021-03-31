Общество
Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане
21:46 31.03.2021 (обновлено: 22:10 31.03.2021)
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© Sputnik / Густаво Вальенте/
Прививочная кампания в республике начнется с 1 апреля. В первую очередь вакцинировать начнут людей, входящих в группу риска.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах республики и в Каракалпакстане.
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
2/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
3/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
4/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
© Минздрав УзбекистанаСписок клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
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© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
1/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
2/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
3/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
4/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
5/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
6/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
7/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
8/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
9/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
10/10
© Минздрав Узбекистана
Список клиник, где доступна вакцинация от коронавируса
Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабековассовая сообщал, что массовая вакцинация в стране начнется с 1 апреля.
К тому же отмечалось, что в первую очередь прививка будет сделана людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет, а затем врачам, медперсоналу, педагогам, сотрудникам силовых структур и представителям СМИ.
В Ташкент уже доставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а также один миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства. Кроме того, власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V".