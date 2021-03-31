https://uz.sputniknews.ru/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html

Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане

Минздрав обнародовал список центров вакцинации от COVID-19 в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах

2021-03-31T21:46+0500

2021-03-31T21:46+0500

2021-03-31T22:10+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

министерство здравоохранения республики узбекистан

вакцина

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали список центров вакцинации против коронавируса, расположенных в регионах республики и в Каракалпакстане.Ранее замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабековассовая сообщал, что массовая вакцинация в стране начнется с 1 апреля.К тому же отмечалось, что в первую очередь прививка будет сделана людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 60 лет, а затем врачам, медперсоналу, педагогам, сотрудникам силовых структур и представителям СМИ.В Ташкент уже доставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а также один миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства. Кроме того, власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V".

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения республики узбекистан, вакцина