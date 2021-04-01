"Губкинцы" "штурмуют" нефтегазовые объекты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Студенты четвертого курса ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина отправились на выездные практические занятия на предприятия АО "Узбекнефтегаз" в Кашкадарьинской и Бухарской областях.Как сообщила Sputnik Узбекистан пресс-служба вуза, в рамках дуального образования выпускники пройдут практические занятия на таких предприятиях, как Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Газлийское, Мубарекское, Шуртанское нефтегазодобывающие управления, ООО "Узнефтгаз бургулаш ишлари" в Карши. Ребят уже ознакомили с работой буровых установок, поисковых и разведочных скважин, их конструкциями, установки первичной переработки газа, сейсмостанции и другим. Под руководством преподавателя студентам предстоит выполнить ряд тематических лабораторных работ. По словам исполнительного директора филиала профессора Абдуллы Магрупова, на сегодняшний день образовательная траектория вуза успешно вышла на новое – дуальное обучение. Только в марте теоретические знания на практике закрепили более 150 студентов вторых, третьих и четвертых курсов.В конце прошлого месяца президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее внедрение в стране с нового учебного года принципа дуального образования.Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.
Студенты РГУ нефти и газа имени Губкина отправились на практику в рамках внедряемого в следующем году принципа дуального образования.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Студенты четвертого курса ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина отправились на выездные практические занятия на предприятия АО "Узбекнефтегаз" в Кашкадарьинской и Бухарской областях.
Как сообщила Sputnik Узбекистан пресс-служба вуза, в рамках дуального образования выпускники пройдут практические занятия на таких предприятиях, как Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Газлийское, Мубарекское, Шуртанское нефтегазодобывающие управления, ООО "Узнефтгаз бургулаш ишлари" в Карши.
Ребят уже ознакомили с работой буровых установок, поисковых и разведочных скважин, их конструкциями, установки первичной переработки газа, сейсмостанции и другим. Под руководством преподавателя студентам предстоит выполнить ряд тематических лабораторных работ.
По словам исполнительного директора филиала профессора Абдуллы Магрупова, на сегодняшний день образовательная траектория вуза успешно вышла на новое – дуальное обучение. Только в марте теоретические знания на практике закрепили более 150 студентов вторых, третьих и четвертых курсов.
В конце прошлого месяца президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее внедрение в стране с нового учебного года принципа дуального образования.
Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.