https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html

Как справлять Рамазан в период пандемии - советы ВОЗ

Как справлять Рамазан в период пандемии - советы ВОЗ

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы традиционные церемонии не привели к

2021-04-01T19:37+0500

2021-04-01T19:37+0500

2021-04-01T19:37+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы традиционные церемонии не привели к распространению коронавирусной инфекции. В частности, в организации считают, что торжества желательно отменить совсем в тех странах, где отмечается рост заболеваемости. Их можно заменить на мероприятия в режиме онлайн.Массовые собрания, напоминают там, способствуют передаче инфекции и могут спровоцировать новые вспышки, особенно учитывая, что число новых случаев и так на подъеме. В связи с этим религиозные лидеры взвешивают все за и против, чтобы принять решение о проведении массовых празднеств. Впрочем, в чем уверены эксперты, так это в том, что все мероприятия необходимо проводить на открытом воздухе. В противном же случае необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается. Желательно сократить их длительность и по возможности приглашать на них как можно меньше участников. В случае инфицирования одного из собравшихся следует выявить и изолировать всех, с кем он контактировал. Поэтому в ВОЗ склоняются к проведению праздников в узком кругу, с домочадцами и настоятельно призывают всех, кто чувствует себя неважно, избегать мест скопления людей. Этой рекомендации следует придерживаться и тем, кто входит в группу риска, - людям в возрасте старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.По-прежнему важно держаться друг от друга на расстоянии как минимум одного метра и носить маски. Вместо рукопожатия следует использовать бесконтактные формы традиционного приветствия. Это может быть кивок, взмах рукой или прикладывание руки к сердцу. В мечетях же эксперты рекомендуют обеспечить все места для омовения рук мылом, а также предоставлять посетителям дезинфицирующие средства (с содержанием спирта не менее 70 процентов) и одноразовые салфетки.Рекомендуется также стелить на пол индивидуальные коврики для молитвы, а также размещать на видных местах объявления и плакаты о необходимости соблюдать дистанцию.Специалисты настоятельно призывают избегать массовых банкетов во время ифтаров - времени вечернего разговения. Вместо этого советуют раздавать еду нуждающимся в индивидуальных упаковках.Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в традиции, в ВОЗ заверяют, в этом году верующие смогут молиться, поститься, помогать ближнему и делить трапезу, не распространяя при этом инфекцию. Именно с этой целью и разработаны эти рекомендации.

/20210322/eksperty-voz-nazvali-esche-odu-veroyatnuyu-prichinu-rasprostraneniya-covid-17878323.html

/20210305/VOZ-prognoziruet-okonchanie-pandemii-lish-v-2022-godu--prichiny-16138275.html

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коронавирус, рамазан хайит, воз, ислам