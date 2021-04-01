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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210401/presledovanie-jurnalistov-zapad-budet-zavidovat-uspexam-pribaltiki-18101247.html
Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики
Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики
Вчерашний день принес сразу две новости. В Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор
2021-04-01T19:38+0500
2021-04-01T19:38+0500
колумнисты
журналисты
прибалтика
сми
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Вчерашний день принес сразу две новости. В Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор информационного агентства Baltnews. А Генеральная прокуратура Латвии отказалась закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, сотрудничающей с порталами Baltnews и Sputnik Латвия (оба входят в медиагруппу МИА "Россия сегодня") и обвиняемой в связи с этим в нарушении режима санкций Европейского союза.Каким образом работавший дворником в гимназии (поскольку из-за своей общественной деятельности устроиться на работу по специальности он просто не мог) и писавший публицистические колонки Середенко действовал "по заданию иностранного государства с целью совершения преступления, направленного против Эстонии", неясно. Детали позиции обвинения по его делу пока неизвестны.Зато латвийская прокуратура уточнила, в чем она видит суть преступлений, совершенных Березовской и ее коллегами. Дело в персональных санкциях, введенных ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Таковые, как известно, предполагают запрет на въезд фигуранта черного списка в соответствующее государство и заморозку там его активов (при их наличии, конечно).В самом названии рестрикций подчеркивается их персональный характер. Регламент же ЕС о санкциях предусматривает "запрет на прямое и косвенное предоставление санкционированным лицам каких-либо средств или хозяйственных ресурсов".При этом МИА "Россия сегодня" — не частное, а государственное предприятие. Дмитрий Киселевне является его собственником, он — наемный работник. Ни медиагруппа в целом, ни ее подразделения в частности не фигурируют ни в каком виде в западных санкционных списках.А вот дальше начинается правовая казуистика.Статьи, которые писали Алла Березовская и ее коллеги для Baltnews и Sputnik Латвия, рассматриваются латвийскими правоохранителями как хозяйственные ресурсы, которые предоставлялись ими санкционированному лицу. Возражение адвоката, что, вообще-то, журналистские тексты просто не соответствуют параметрам "хозяйственного ресурса", отклонено прокуратурой. Ну и отдельный вопрос — обязаны ли были знать журналисты о санкциях, введенных против главы крупной медиаструктуры, в то время как сами они работали в дочерних СМИ.За пределами же юридического крючкотворства ситуация выглядит куда проще и понятнее: преследование российских изданий и русскоязычных журналистов в Прибалтийских государствах имеет чисто политическую подоплеку. Оно нацелено на борьбу с силами, которые воспринимаются властями этих стран как угроза национальной безопасности.Однако то, что в качестве таковых выступают средства массовой информации и их сотрудники, конечно, многое говорит о состоянии дел в данных государствах.В то же время несправедливо обличать исключительно прибалтийские власти. В конце концов, их деятельность целиком и полностью укладывается в самые модные и актуальные тенденции Запада. Глобальная медиазачистка несогласных стала там — особенно по другую сторону океана — привычным трендом, а традиции свободы слова быстро забыты.Разница только в деталях. Для Прибалтики— в силу географии, истории и общественных факторов — на первом месте стоит "русская угроза". Штаты и Западная Европа больше сконцентрированы на борьбе с собственными "реакционерами", которые не желают вступать в стройные ряды сторонников самых прогрессивных идей. Впрочем, про медиащупальца Кремля там тоже не забывают.Тут, скорее, интересно иное: у прибалтийских соседей есть неплохой шанс достигнуть куда большего успеха на выбранном пути, нежели у лидеров западного мира.Можно заткнуть рот неугодным журналистам и целым СМИ — Запад дал массу примеров этого за последние годы. Более того, оказалось вполне возможным добиться поддержания высокого уровня единогласия даже в мире социальных медиа. Недавняя зачистка трампистов в соцсетях и перекрытие кислорода консервативным платформам впечатлили своей эффективностью.Вот только это все равно не решает проблему кардинально. Вам не удастся полностью задавить и заглушить неудобные и "неправильные" мнения, когда за ними стоит значительная часть общества, миллионы людей. Люди найдут способ громко заявить о себе и заставят услышать их.И именно тут у Прибалтийских государств есть огромное преимущество. Таковым является быстро идущее в них обезлюдевание. Причем это касается не только русскоязычного населения, но и титульного.Когда из страны в поисках лучшей жизни непрекращающимся потоком исходит самая деятельная и продуктивная часть граждан (и неграждан), функционирование государства во многих отношениях становится куда проще. От населения же сплошные неудобства для чиновников.А тут тишь да благодать. Никакие решения властей не вызывают общественного напряжения. Бороться за свои права становится некому. Вступаться за опальных журналистов тоже некому. Жизнь для бюрократического аппарата становится приятна и комфортна.Ну а то, что в социально-экономической сфере развиваются разнообразные и крайне неблагоприятные для страны процессы, так это мелочь. Как показывает опыт соседей, на благополучном существовании госаппарата и поддержании видимости "настоящего полноценного государства" это никак не сказывается.Источник: РИА Новости
/20210322/litva-latviya-i-estonii-reshili-vnov-obedinitsya-17884549.html
/20210203/Butina-perekryla-dorogu-predstavitelyu-OBSE-v-Moskve--pri-chem-tut-Latviya-15925470.html
/20210202/Byvshie-zhurnalisty-Sputnik-Estonia-sozdali-sobstvennoe-nezavisimoe-SMI-15918894.html
/20200924/Zaschitniki-zhurnalistov-iz-SPCh-ot-YouTube-i-Ukrainy-ne-zaschischaem-15041425.html
прибалтика
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Ирина Алкснис
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журналисты, прибалтика, сми

Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики

19:38 01.04.2021
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОдиночный пикет в защиту свободы слова в Москве
Одиночный пикет в защиту свободы слова в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
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Прибалтийские республики продолжают наступление на русскоязычную журналистику — и делают это с выдумкой и огоньком.
Вчерашний день принес сразу две новости. В Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор информационного агентства Baltnews. А Генеральная прокуратура Латвии отказалась закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, сотрудничающей с порталами Baltnews и Sputnik Латвия (оба входят в медиагруппу МИА "Россия сегодня") и обвиняемой в связи с этим в нарушении режима санкций Европейского союза.
Каким образом работавший дворником в гимназии (поскольку из-за своей общественной деятельности устроиться на работу по специальности он просто не мог) и писавший публицистические колонки Середенко действовал "по заданию иностранного государства с целью совершения преступления, направленного против Эстонии", неясно. Детали позиции обвинения по его делу пока неизвестны.
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Зато латвийская прокуратура уточнила, в чем она видит суть преступлений, совершенных Березовской и ее коллегами. Дело в персональных санкциях, введенных ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Таковые, как известно, предполагают запрет на въезд фигуранта черного списка в соответствующее государство и заморозку там его активов (при их наличии, конечно).
В самом названии рестрикций подчеркивается их персональный характер. Регламент же ЕС о санкциях предусматривает "запрет на прямое и косвенное предоставление санкционированным лицам каких-либо средств или хозяйственных ресурсов".
При этом МИА "Россия сегодня" — не частное, а государственное предприятие. Дмитрий Киселевне является его собственником, он — наемный работник. Ни медиагруппа в целом, ни ее подразделения в частности не фигурируют ни в каком виде в западных санкционных списках.
А вот дальше начинается правовая казуистика.
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Статьи, которые писали Алла Березовская и ее коллеги для Baltnews и Sputnik Латвия, рассматриваются латвийскими правоохранителями как хозяйственные ресурсы, которые предоставлялись ими санкционированному лицу. Возражение адвоката, что, вообще-то, журналистские тексты просто не соответствуют параметрам "хозяйственного ресурса", отклонено прокуратурой. Ну и отдельный вопрос — обязаны ли были знать журналисты о санкциях, введенных против главы крупной медиаструктуры, в то время как сами они работали в дочерних СМИ.
За пределами же юридического крючкотворства ситуация выглядит куда проще и понятнее: преследование российских изданий и русскоязычных журналистов в Прибалтийских государствах имеет чисто политическую подоплеку. Оно нацелено на борьбу с силами, которые воспринимаются властями этих стран как угроза национальной безопасности.
Однако то, что в качестве таковых выступают средства массовой информации и их сотрудники, конечно, многое говорит о состоянии дел в данных государствах.
В то же время несправедливо обличать исключительно прибалтийские власти. В конце концов, их деятельность целиком и полностью укладывается в самые модные и актуальные тенденции Запада. Глобальная медиазачистка несогласных стала там — особенно по другую сторону океана — привычным трендом, а традиции свободы слова быстро забыты.
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Разница только в деталях. Для Прибалтики— в силу географии, истории и общественных факторов — на первом месте стоит "русская угроза". Штаты и Западная Европа больше сконцентрированы на борьбе с собственными "реакционерами", которые не желают вступать в стройные ряды сторонников самых прогрессивных идей. Впрочем, про медиащупальца Кремля там тоже не забывают.
Тут, скорее, интересно иное: у прибалтийских соседей есть неплохой шанс достигнуть куда большего успеха на выбранном пути, нежели у лидеров западного мира.
Можно заткнуть рот неугодным журналистам и целым СМИ — Запад дал массу примеров этого за последние годы. Более того, оказалось вполне возможным добиться поддержания высокого уровня единогласия даже в мире социальных медиа. Недавняя зачистка трампистов в соцсетях и перекрытие кислорода консервативным платформам впечатлили своей эффективностью.
Вот только это все равно не решает проблему кардинально. Вам не удастся полностью задавить и заглушить неудобные и "неправильные" мнения, когда за ними стоит значительная часть общества, миллионы людей. Люди найдут способ громко заявить о себе и заставят услышать их.
И именно тут у Прибалтийских государств есть огромное преимущество. Таковым является быстро идущее в них обезлюдевание. Причем это касается не только русскоязычного населения, но и титульного.
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Когда из страны в поисках лучшей жизни непрекращающимся потоком исходит самая деятельная и продуктивная часть граждан (и неграждан), функционирование государства во многих отношениях становится куда проще. От населения же сплошные неудобства для чиновников.
А тут тишь да благодать. Никакие решения властей не вызывают общественного напряжения. Бороться за свои права становится некому. Вступаться за опальных журналистов тоже некому. Жизнь для бюрократического аппарата становится приятна и комфортна.
Ну а то, что в социально-экономической сфере развиваются разнообразные и крайне неблагоприятные для страны процессы, так это мелочь. Как показывает опыт соседей, на благополучном существовании госаппарата и поддержании видимости "настоящего полноценного государства" это никак не сказывается.
Источник: РИА Новости
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