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Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма
Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В украинских школьных учебниках заметили кое-что, от чего у самых ярых радикалов волосы бы встали дыбом.
2021-04-01T10:19+0500
2021-04-01T10:27+0500
в мире
школы
учебник
крым
школьники
украина
образование
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В украинских школьных учебниках заметили кое-что, от чего у самых ярых радикалов волосы бы встали дыбом. Речь идет о географических картах, на которых изображена Украина без Крыма.Это обнаружили в двух учебниках по истории страны для учащихся 9 и 10 классов. Учебные пособия выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.Чем все закончится, пока не ясно. Однако на учебники уже обратил внимание украинский портал "Историческая правда".Ранее посол страны в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит на Берлине. Дипломат припомнил немцам их "колониальное прошлое", а также нацистский террор и счел, что в связи с этим совершенно логично, что именно Германия должна сейчас помочь Украине "вернуть" Крым.Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт отреагировал на это заявление словами "маразм крепчает".Напомним, что Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. Судьбу полуострова решали граждане, проживающие на нем. За присоединение к РФ проголосовали свыше 95% местных жителей.
/20210330/krym-poblagodaril-avstraliyu-i-kanadu-za-sanktsionnuyu-voynu-18032642.html
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школы, учебник, крым, школьники, украина, образование

Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма

10:19 01.04.2021 (обновлено: 10:27 01.04.2021)
296
© Flickr / gingerbeardmanЕвропа на глобусе
Европа на глобусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Flickr / gingerbeardman
Напомним, что Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В украинских школьных учебниках заметили кое-что, от чего у самых ярых радикалов волосы бы встали дыбом.
Речь идет о географических картах, на которых изображена Украина без Крыма.
Это обнаружили в двух учебниках по истории страны для учащихся 9 и 10 классов. Учебные пособия выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.
Чем все закончится, пока не ясно. Однако на учебники уже обратил внимание украинский портал "Историческая правда".
Ранее посол страны в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит на Берлине.
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Дипломат припомнил немцам их "колониальное прошлое", а также нацистский террор и счел, что в связи с этим совершенно логично, что именно Германия должна сейчас помочь Украине "вернуть" Крым.
Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт отреагировал на это заявление словами "маразм крепчает".
Напомним, что Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. Судьбу полуострова решали граждане, проживающие на нем. За присоединение к РФ проголосовали свыше 95% местных жителей.
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