https://uz.sputniknews.ru/20210401/ukrainskim-shkolnikam-razdali-uchebniki-gde-na-karte-strany-net-kryma-18072088.html

Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма

Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В украинских школьных учебниках заметили кое-что, от чего у самых ярых радикалов волосы бы встали дыбом.

2021-04-01T10:19+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В украинских школьных учебниках заметили кое-что, от чего у самых ярых радикалов волосы бы встали дыбом. Речь идет о географических картах, на которых изображена Украина без Крыма.Это обнаружили в двух учебниках по истории страны для учащихся 9 и 10 классов. Учебные пособия выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.Чем все закончится, пока не ясно. Однако на учебники уже обратил внимание украинский портал "Историческая правда".Ранее посол страны в Германии Андрей Мельник заявил, что ответственность за возвращение Киеву полуострова лежит на Берлине. Дипломат припомнил немцам их "колониальное прошлое", а также нацистский террор и счел, что в связи с этим совершенно логично, что именно Германия должна сейчас помочь Украине "вернуть" Крым.Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт отреагировал на это заявление словами "маразм крепчает".Напомним, что Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ в марте 2014 после проведения народного референдума. Судьбу полуострова решали граждане, проживающие на нем. За присоединение к РФ проголосовали свыше 95% местных жителей.

/20210330/krym-poblagodaril-avstraliyu-i-kanadu-za-sanktsionnuyu-voynu-18032642.html

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школы, учебник, крым, школьники, украина, образование