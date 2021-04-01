В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Узбекистане Сатыбалды Дархан, а также гендиректор агентства Фирдавс Абдухоликов, первый замгенерального директора Шухрат Ризаев и директор кинопроизводства Хилол Насимов.После просмотра кинокартины казахстанский представитель отметил, что фильм "Наследие" будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов. В свою очередь Фирдавс Абдухоликов призвал участников встречи устроить большой показ художественного фильма "Наследие" в Узбекистане и Казахстане. К тому же он предложил сторонам подписать меморандум о сотрудничестве и принять участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в сентябре.Кроме того было отмечено, что для поддержания молодых кинематографистов в Узбекистане будет организован "Среднеазиатский молодежный кинофестиваль".
Посол Казахстана отметил, что фильм будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.
На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Узбекистане Сатыбалды Дархан, а также гендиректор агентства Фирдавс Абдухоликов, первый замгенерального директора Шухрат Ризаев и директор кинопроизводства Хилол Насимов.
После просмотра кинокартины казахстанский представитель отметил, что фильм "Наследие" будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов.
В свою очередь Фирдавс Абдухоликов призвал участников встречи устроить большой показ художественного фильма "Наследие" в Узбекистане и Казахстане. К тому же он предложил сторонам подписать меморандум о сотрудничестве и принять участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в сентябре.
Кроме того было отмечено, что для поддержания молодых кинематографистов в Узбекистане будет организован "Среднеазиатский молодежный кинофестиваль".