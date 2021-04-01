https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-uzbekistane-sostoitsya-bolshaya-premera-kazaxstanskogo-filma-nasledie-18099030.html

В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"

В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба

2021-04-01T17:52+0500

2021-04-01T17:52+0500

2021-04-01T17:54+0500

культура

кинематограф

кино

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1345/42/13454289_48:0:1200:648_1920x0_80_0_0_c3457e531b336fcf19ec4e97d5f73418.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Узбекистане Сатыбалды Дархан, а также гендиректор агентства Фирдавс Абдухоликов, первый замгенерального директора Шухрат Ризаев и директор кинопроизводства Хилол Насимов.После просмотра кинокартины казахстанский представитель отметил, что фильм "Наследие" будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов. В свою очередь Фирдавс Абдухоликов призвал участников встречи устроить большой показ художественного фильма "Наследие" в Узбекистане и Казахстане. К тому же он предложил сторонам подписать меморандум о сотрудничестве и принять участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в сентябре.Кроме того было отмечено, что для поддержания молодых кинематографистов в Узбекистане будет организован "Среднеазиатский молодежный кинофестиваль".

/20210329/nazvany-vozmojnye-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-18018547.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

кинематограф, кино, казахстан, узбекистан