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В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"
В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба
2021-04-01T17:52+0500
2021-04-01T17:54+0500
культура
кинематограф
кино
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Узбекистане Сатыбалды Дархан, а также гендиректор агентства Фирдавс Абдухоликов, первый замгенерального директора Шухрат Ризаев и директор кинопроизводства Хилол Насимов.После просмотра кинокартины казахстанский представитель отметил, что фильм "Наследие" будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов. В свою очередь Фирдавс Абдухоликов призвал участников встречи устроить большой показ художественного фильма "Наследие" в Узбекистане и Казахстане. К тому же он предложил сторонам подписать меморандум о сотрудничестве и принять участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в сентябре.Кроме того было отмечено, что для поддержания молодых кинематографистов в Узбекистане будет организован "Среднеазиатский молодежный кинофестиваль".
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кинематограф, кино, казахстан, узбекистан

В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"

17:52 01.04.2021 (обновлено: 17:54 01.04.2021)
604
© Unsplash / Jakob OwensКинокамера
Кинокамера - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Unsplash / Jakob Owens
Посол Казахстана отметил, что фильм будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В НА "Узбеккино" прошел специальный показ художественного фильма "Наследие" режиссера Хилола Насимова. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.
На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Узбекистане Сатыбалды Дархан, а также гендиректор агентства Фирдавс Абдухоликов, первый замгенерального директора Шухрат Ризаев и директор кинопроизводства Хилол Насимов.
После просмотра кинокартины казахстанский представитель отметил, что фильм "Наследие" будет пользоваться большой популярностью у зрителей, так как в нем с разных сторон показаны традиции и обычаи братских народов.
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В свою очередь Фирдавс Абдухоликов призвал участников встречи устроить большой показ художественного фильма "Наследие" в Узбекистане и Казахстане. К тому же он предложил сторонам подписать меморандум о сотрудничестве и принять участие в Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в сентябре.
Кроме того было отмечено, что для поддержания молодых кинематографистов в Узбекистане будет организован "Среднеазиатский молодежный кинофестиваль".
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