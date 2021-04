https://uz.sputniknews.ru/20210402/goryacho-xolodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-18106892.html

Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата

Там было все, за что мы любим фильмы-катастрофы: роскошно снятые сцены массовой гибели людей и титанических разрушений, мелодраматическая история, красивая

2021-04-02T10:38+0500

Там было все, за что мы любим фильмы-катастрофы: роскошно снятые сцены массовой гибели людей и титанических разрушений, мелодраматическая история, красивая музыка и героическая победа над трудностями в финале."Послезавтра" отлично смотрится и сегодня, однако морально он устарел и даже может считаться "токсичным". Дело в том, что он показывает катастрофу, которая уничтожит человечество в результате глобального похолодания. Фильм основан на книжке "Грядущая всемирная супербуря" — 30 лет назад таких книжек про то, как планета замерзнет, было вагон и маленькая тележка.Не случайно ряды борцов с глобальным потеплением вербуются сегодня из детей и молодежи. Люди постарше отлично помнят, что главной страшилкой 1970-90-х был как раз "новый ледниковый период". Его хайпили ровно те же самые издания и телеканалы, которые сегодня стращают нас потеплением.Тема возникла еще в конце 1960-х и раскручивалась с тем же накалом, что и сегодня. The New York Times, 1969 год: "Нам осталось двадцать лет". The Guardian, 1974: "Ледниковый период наступает ускоренным темпом". Скоро вымрут все зерновые и нам нечего будет есть. Но еще раньше мы останемся без питьевой воды. Венеция затонет, Мальдивы затонут, Нью-Йорк, словно Новая Атлантида, погрузится на дно океана. К 2000 году всю планету покроет лед.А что же наука? О, она бежала впереди прогресса, находя все новые и новые, неоспоримо "научные" подтверждения того, что глобальное похолодание будет быстрым и страшным: "Мы все умрем".Ученые сочиняли монографии, проводили семинары и обращались к властям: "Дорогой господин президент! — писали в 1972 годувидные деятели Брауновского университета президенту Никсону. — Зная о вашей озабоченности будущим всего мира, мы должны информировать вас о <…> высокой вероятности глобального изменения климата в масштабах, с которыми цивилизованное человечество еще не сталкивалось… Похолодание развивается стремительно…"Получалось, что русские коммунисты невозбранно качают нефть в Сибири, да еще и продают ее по миру. А президент Никсон в это же самое время учит американцев жесткой экономии— заправлять машины через день, не разгоняться больше 100 километров в час на шоссе, поддерживать температуру в доме не выше плюс 18 и поменьше летать на самолетах.Миф о глобальном похолодании просто и понятно обосновывал необходимость захвата у СССР природных ресурсов. Несправедливо же, когда у русских дома зимой тепло, а у американцев нет.Ответвлением этой легенды позже стала "ядерная зима". Мир, покрытый радиоактивным пеплом и затянутый смертоносными тучами, руины мегаполисов, по которым ползают мутанты, "письма мертвого человека", вот это вот все. "Ядерная зима" с успехом использовалась для политического давления на Советский Союз, требования односторонних сокращений ядерного оружия, всевозможных уступок. Где теперь все эти страшные сказки?В 2006 году — всего через два года после премьеры "Послезавтра" — на Каннском фестивале был презентован документальный фильм "Неудобная правда". Его вдохновителем, спонсором и главным героем стал представитель знатного американского политического клана, экс-вице-президент США Альберт Гор. В следующем году он получил за фильм Нобелевскую премию. "Правда" заключалась — внезапно — в том, что все наши беды от глобального потепления.И как по команде те же The New York Times и The Guardian, CNN и BBC принялись озвучивать новую повестку американской администрации. Деятельность человека приводит к увеличению выброса углекислого газа в атмосферу. Это ведет к потеплению. Потепление — это плохо. Почему? Не спрашивайте. На флоте такой слаженный разворот называется "все вдруг".Опять оказалось, что "мы все умрем". В 2009 году британский принц Чарльз дал человечеству восемь лет. В 2013 году The Guardian поведала, что Арктика растает через два года.Ученые наперегонки кинулись обслуживать новую повестку. Вновь семинары, конференции, обращения к президентам. Все это привело к подписанию ведущими странами Киотского протокола и Парижского соглашения о климате, хотя многие эксперты до сих пор резко критикуют миф о глобальном потеплении.У нового американского мифа, как в свое время у легенды о глобальном похолодании, есть чисто экономическая логика. Это попытка уничтожить конкурентов. Чего проще — маркировать пшеницу и газ из России как товары с "углеродным следом" и вытеснить их с рынка, навязав вместо них свои.А геополитическую подоплеку глобального потепления только что с полной откровенностью сформулировал "царь климата" Джон Керри: "…Ни одно правительство не сможет само решить эту проблему (климата. — Прим. ред.)… Решение придет только из частного сектора… Задача правительств — создать все условия для частников… За это мы будем сражаться, как на войне".Попросту говоря, суверенным правительствам предлагается сдать полномочия частным корпорациям. Типа, например, корпорации Heinz, наследница которой — супруга Джона Керри.К национальным правительствам есть претензии у всех, наверное, народов в мире. Поругать правительство на кухне — любимое хобби миллиардов. Однако владельцы корпораций, которые сегодня предлагают себя на роль лидеров всего мира, в последнее время демонстрируют зашкаливающую неадекватность.Илон Маск, например, обещает через несколько лет отменить язык как средство общения. Миллиардер-мормон Тревор Милтон активно пиарит в качестве нового моднявого топлива водород — один из самых взрывоопасных газов на свете.Билл Гейтс финансирует экзотические проекты по борьбе с глобальным потеплением. Согласно одной из его инициатив, в полет предлагается запустить тысячи самолетов, чтобы они выпустили в атмосферу тонны мела. Эта завеса скроет от нас Солнце, и на всей Земле действительно похолодает. Ничего, правда, не будет расти, и есть станет нечего, зато и потепление остановится, ведь правда? Нет, это не шутка, этот и похожие проекты на полном серьезе обсчитывают ученые в Гарвардском университете.Сейчас затеи миллиардеров выглядят просто забавным безумием. Ну а что, если эти ребята действительно сумеют прийти к мировой власти? Тогда мало не покажется никому.Обо всем этом стоило бы помнить накануне саммита по климату, запланированного на апрель этого года. Наши американские партнеры любую идею умеют превратить в оружие массового поражения. В том числе и старую добрую идею защиты природы.Источник: РИА Новости

климат, потепление, экология, сша