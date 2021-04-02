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https://uz.sputniknews.ru/20210402/innoprom-2021-chto-prigotovil-dlya-uzbekistantsev-niu-vshe--programma-18119785.html
"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа
"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.
2021-04-02T18:16+0500
2021-04-02T18:28+0500
общество
иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.Она пройдет с 5 по 7 апреля в Ташкента в НВК "Узэкспоцентр". В рамках мероприятия Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) организует образовательную сессию "Университет INNOPROM", которая стартует 7 апреля.(программу можно посмотреть по ссылке)В этот день ведущие сотрудники НИУ ВШЭ расскажут студентам и молодым специалистам о развитии цифровых продуктов и сервисов, о "зеленых технологиях", а также практике корпоративной соцответственности (CSR) в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.Кое-что подготовлено и для школьников: 7-8 апреля пройдет серия деловых игр "Профессии будущего": специалист по кибербезопасности и анализу данных; цифровая экономика и финансы.Особое событие намечено на 8 апреля — открытие Центра выявления талантов НИУ ВШЭ. Церемония пройдет в академическом лицее "International House Tashkent ТИИИМСХ".На открытии соберутся приглашенные гости, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков и директор "International House Tashkent ТИИИМСХ" Алишер Тиллаев.Что еще важного будет на предстоящей выставке: российский вуз со своей стороны готов провести консультации для граждан республики (и их родителей), желающих поступить в НИУ ВШЭ, получить грант или информацию об обучении.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-2021-18066930.html
https://uz.sputniknews.ru/20210322/pochemu-uzbekskie-studenty-poka-ne-mogut-vernutsya-na-uchebu-v-rossiyu-17892690.html
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иннопром-2021 в ташкенте, "иннопром"

"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа

18:16 02.04.2021 (обновлено: 18:28 02.04.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019"
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Руководство вуза подготовило мероприятия как для школьников, так и для студентов и молодых специалистов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.
Она пройдет с 5 по 7 апреля в Ташкента в НВК "Узэкспоцентр".
В рамках мероприятия Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) организует образовательную сессию "Университет INNOPROM", которая стартует 7 апреля.
(программу можно посмотреть по ссылке)
Посетители на международной промышленной выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Экономика
В Ташкенте состоится международная промышленная выставка "Иннопром-2021"
31 марта, 19:24
2105
В этот день ведущие сотрудники НИУ ВШЭ расскажут студентам и молодым специалистам о развитии цифровых продуктов и сервисов, о "зеленых технологиях", а также практике корпоративной соцответственности (CSR) в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Будут также затронуты вопросы конкурентоспособности, операционной эффективности и производительности труда в промышленности в новую постковидную эпоху.
Кое-что подготовлено и для школьников: 7-8 апреля пройдет серия деловых игр "Профессии будущего": специалист по кибербезопасности и анализу данных; цифровая экономика и финансы.
Особое событие намечено на 8 апреля — открытие Центра выявления талантов НИУ ВШЭ. Церемония пройдет в академическом лицее "International House Tashkent ТИИИМСХ".
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На открытии соберутся приглашенные гости, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков и директор "International House Tashkent ТИИИМСХ" Алишер Тиллаев.
Что еще важного будет на предстоящей выставке: российский вуз со своей стороны готов провести консультации для граждан республики (и их родителей), желающих поступить в НИУ ВШЭ, получить грант или информацию об обучении.
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