https://uz.sputniknews.ru/20210402/innoprom-2021-chto-prigotovil-dlya-uzbekistantsev-niu-vshe--programma-18119785.html

"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа

"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.

2021-04-02T18:16+0500

2021-04-02T18:16+0500

2021-04-02T18:28+0500

общество

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.Она пройдет с 5 по 7 апреля в Ташкента в НВК "Узэкспоцентр". В рамках мероприятия Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) организует образовательную сессию "Университет INNOPROM", которая стартует 7 апреля.(программу можно посмотреть по ссылке)В этот день ведущие сотрудники НИУ ВШЭ расскажут студентам и молодым специалистам о развитии цифровых продуктов и сервисов, о "зеленых технологиях", а также практике корпоративной соцответственности (CSR) в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.Кое-что подготовлено и для школьников: 7-8 апреля пройдет серия деловых игр "Профессии будущего": специалист по кибербезопасности и анализу данных; цифровая экономика и финансы.Особое событие намечено на 8 апреля — открытие Центра выявления талантов НИУ ВШЭ. Церемония пройдет в академическом лицее "International House Tashkent ТИИИМСХ".На открытии соберутся приглашенные гости, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков и директор "International House Tashkent ТИИИМСХ" Алишер Тиллаев.Что еще важного будет на предстоящей выставке: российский вуз со своей стороны готов провести консультации для граждан республики (и их родителей), желающих поступить в НИУ ВШЭ, получить грант или информацию об обучении.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-2021-18066930.html

https://uz.sputniknews.ru/20210322/pochemu-uzbekskie-studenty-poka-ne-mogut-vernutsya-na-uchebu-v-rossiyu-17892690.html

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иннопром-2021 в ташкенте, "иннопром"