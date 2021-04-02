"Иннопром-2021": что приготовил для узбекистанцев НИУ ВШЭ — программа

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" откроется уже совсем скоро.Она пройдет с 5 по 7 апреля в Ташкента в НВК "Узэкспоцентр". В рамках мероприятия Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) организует образовательную сессию "Университет INNOPROM", которая стартует 7 апреля.(программу можно посмотреть по ссылке)В этот день ведущие сотрудники НИУ ВШЭ расскажут студентам и молодым специалистам о развитии цифровых продуктов и сервисов, о "зеленых технологиях", а также практике корпоративной соцответственности (CSR) в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.Кое-что подготовлено и для школьников: 7-8 апреля пройдет серия деловых игр "Профессии будущего": специалист по кибербезопасности и анализу данных; цифровая экономика и финансы.Особое событие намечено на 8 апреля — открытие Центра выявления талантов НИУ ВШЭ. Церемония пройдет в академическом лицее "International House Tashkent ТИИИМСХ".На открытии соберутся приглашенные гости, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков и директор "International House Tashkent ТИИИМСХ" Алишер Тиллаев.Что еще важного будет на предстоящей выставке: российский вуз со своей стороны готов провести консультации для граждан республики (и их родителей), желающих поступить в НИУ ВШЭ, получить грант или информацию об обучении.
В этот день ведущие сотрудники НИУ ВШЭ расскажут студентам и молодым специалистам о развитии цифровых продуктов и сервисов, о "зеленых технологиях", а также практике корпоративной соцответственности (CSR) в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Будут также затронуты вопросы конкурентоспособности, операционной эффективности и производительности труда в промышленности в новую постковидную эпоху.
Кое-что подготовлено и для школьников: 7-8 апреля пройдет серия деловых игр "Профессии будущего": специалист по кибербезопасности и анализу данных; цифровая экономика и финансы.
Особое событие намечено на 8 апреля — открытие Центра выявления талантов НИУ ВШЭ. Церемония пройдет в академическом лицее "International House Tashkent ТИИИМСХ".
На открытии соберутся приглашенные гости, проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков и директор "International House Tashkent ТИИИМСХ" Алишер Тиллаев.
Что еще важного будет на предстоящей выставке: российский вуз со своей стороны готов провести консультации для граждан республики (и их родителей), желающих поступить в НИУ ВШЭ, получить грант или информацию об обучении.