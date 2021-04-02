Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". В ходе встречи гендиректора национального киноагентства Фирдавса Абдухаликова с послом Казахстана в РУз Дарханом Сатыбалды было выдвинуто предложение о съемках фильма "Соседи" по мотивам произведения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова "Золотая стена". Отмечается, что кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей. Сюжетная линия будет выстроена на событии, связанном с с золотом, найденным после того, как была сломана стена между дворами. По информации НА "Узбеккино" над сценарием будет работать казахстанский актер, блогер и сценарист Азамжан Саидбаев.Новый совместный фильм планируется представить на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".
Кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
В ходе встречи гендиректора национального киноагентства Фирдавса Абдухаликова с послом Казахстана в РУз Дарханом Сатыбалды было выдвинуто предложение о съемках фильма "Соседи" по мотивам произведения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова "Золотая стена".
Отмечается, что кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей. Сюжетная линия будет выстроена на событии, связанном с с золотом, найденным после того, как была сломана стена между дворами.
По информации НА "Узбеккино" над сценарием будет работать казахстанский актер, блогер и сценарист Азамжан Саидбаев.
Новый совместный фильм планируется представить на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".