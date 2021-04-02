https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-i-kazaxstan-pristupyat-k-semkam-sovmestnogo-filma-sosedi-18112825.html

Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"

Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА

2021-04-02T13:47+0500

2021-04-02T13:47+0500

2021-04-02T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". В ходе встречи гендиректора национального киноагентства Фирдавса Абдухаликова с послом Казахстана в РУз Дарханом Сатыбалды было выдвинуто предложение о съемках фильма "Соседи" по мотивам произведения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова "Золотая стена". Отмечается, что кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей. Сюжетная линия будет выстроена на событии, связанном с с золотом, найденным после того, как была сломана стена между дворами. По информации НА "Узбеккино" над сценарием будет работать казахстанский актер, блогер и сценарист Азамжан Саидбаев.Новый совместный фильм планируется представить на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".

/20210401/v-uzbekistane-sostoitsya-bolshaya-premera-kazaxstanskogo-filma-nasledie-18099030.html

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