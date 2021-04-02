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Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"
Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА
2021-04-02T13:47+0500
2021-04-02T14:06+0500
культура
фестиваль
фильм
кино
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". В ходе встречи гендиректора национального киноагентства Фирдавса Абдухаликова с послом Казахстана в РУз Дарханом Сатыбалды было выдвинуто предложение о съемках фильма "Соседи" по мотивам произведения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова "Золотая стена". Отмечается, что кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей. Сюжетная линия будет выстроена на событии, связанном с с золотом, найденным после того, как была сломана стена между дворами. По информации НА "Узбеккино" над сценарием будет работать казахстанский актер, блогер и сценарист Азамжан Саидбаев.Новый совместный фильм планируется представить на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".
/20210401/v-uzbekistane-sostoitsya-bolshaya-premera-kazaxstanskogo-filma-nasledie-18099030.html
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фестиваль, фильм, кино, казахстан, узбекистан

Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"

13:47 02.04.2021 (обновлено: 14:06 02.04.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистанские и казахстанские кинематографисты начнут работу над созданием нового совместного проекта, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
В ходе встречи гендиректора национального киноагентства Фирдавса Абдухаликова с послом Казахстана в РУз Дарханом Сатыбалды было выдвинуто предложение о съемках фильма "Соседи" по мотивам произведения народного поэта Узбекистана Эркина Вохидова "Золотая стена".
Кинокамера - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"
Вчера, 17:52
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Отмечается, что кинокартина будет снята в жанре комедии. По задумке экспертов, в художественном фильме планируется отразить взаимоотношение соседей узбекской и казахской национальностей. Сюжетная линия будет выстроена на событии, связанном с с золотом, найденным после того, как была сломана стена между дворами.
По информации НА "Узбеккино" над сценарием будет работать казахстанский актер, блогер и сценарист Азамжан Саидбаев.
Новый совместный фильм планируется представить на Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".
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