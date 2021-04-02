В Китае препаратом ZF-UZ-VAC2001 привиты свыше один млн человек

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В КНР вакциной ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства привиты один миллион человек, сообщает УзА. Отмечается, что после применения препарата у местных жителей не наблюдалось никаких побочных эффектов. По информации главы китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co ltd Ли Вансзюн в ближайшее время в Узбекистан доставят еще 3,5 млн доз вакцины.В свою очередь руководитель Альянса международных научных организаций (ANSO) Цзинхуа Цао заявил, что Узбекистан в числе первых провел успешные испытания при создании препарата ZF-UZ-VAC2001. Он также подчеркнул, что компания Zhifei Longcom приложит все силы для удовлетворения внутреннего спроса республики на вакцину.Ранее в Узбекистан спецрейсом был доставлен один миллион доз рекомбинантной китайско-узбекской вакцины. Республика стала ее соавтором в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата. В стране вакцина ZF-UZ-VAC2001 была официально зарегистрирована1 марта.
В свою очередь руководитель Альянса международных научных организаций (ANSO) Цзинхуа Цао заявил, что Узбекистан в числе первых провел успешные испытания при создании препарата ZF-UZ-VAC2001. Он также подчеркнул, что компания Zhifei Longcom приложит все силы для удовлетворения внутреннего спроса республики на вакцину.
Ранее в Узбекистан спецрейсом был доставлен один миллион доз рекомбинантной китайско-узбекской вакцины. Республика стала ее соавтором в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата. В стране вакцина ZF-UZ-VAC2001 была официально зарегистрирована1 марта.