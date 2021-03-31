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Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?

Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Власти республики не будут разглашать информацию о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, закупленной в Китае.

2021-03-31T13:39+0500

2021-03-31T13:39+0500

2021-03-31T13:44+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Власти республики не будут разглашать информацию о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, закупленной в Китае. Стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение.Сообщается, что узбекская сторона будет покрывать только затраты на производство препарата. Напомним, что 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19 (ZF-UZ-VAC2001) был доставлен в республику спецрейсом в минувшую субботу. Как ожидают власти, первичный разлив китайского препарата начнется в мае-июне.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков объявил о начале массовой вакцинации населения с 1 апреля. По его словам, прививки начнут делать с завтрашнего дня в крупных городах Узбекистана, в районных центрах и селах вакцинация стартует в мае. Остальные смогут привиться в июне.Сперва вакцинацию пройдут граждане старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска.Важно: прививки будут делаться добровольно. На выбор пока даются два препарата — CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и, собственно, китайский ZF-UZ-VAC2001 (эффективность — 97%).Ранее Узбекистан запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.

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