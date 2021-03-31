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Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Власти республики не будут разглашать информацию о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, закупленной в Китае.
2021-03-31T13:39+0500
2021-03-31T13:39+0500
2021-03-31T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Власти республики не будут разглашать информацию о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, закупленной в Китае. Стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение.Сообщается, что узбекская сторона будет покрывать только затраты на производство препарата. Напомним, что 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19 (ZF-UZ-VAC2001) был доставлен в республику спецрейсом в минувшую субботу. Как ожидают власти, первичный разлив китайского препарата начнется в мае-июне.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков объявил о начале массовой вакцинации населения с 1 апреля. По его словам, прививки начнут делать с завтрашнего дня в крупных городах Узбекистана, в районных центрах и селах вакцинация стартует в мае. Остальные смогут привиться в июне.Сперва вакцинацию пройдут граждане старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска.Важно: прививки будут делаться добровольно. На выбор пока даются два препарата — CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и, собственно, китайский ZF-UZ-VAC2001 (эффективность — 97%).Ранее Узбекистан запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.
/20210330/chastnym-klinikam-razreshat-delat-platnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa--18036868.html
/20210323/pochemu-v-uzbekistane-rastet-zarazhaemost-covid-19--otabekov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-17908784.html
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пандемия, коронавирус, вакцинация, цена, вакцина, китай, узбекистан
Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
13:39 31.03.2021 (обновлено: 13:44 31.03.2021)
Массовая вакцинация в республике официально стартует с завтрашнего дня — с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Власти республики не будут разглашать информацию о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, закупленной в Китае.
Стороны подписали соответствующее межправительственное соглашение.
Сообщается, что узбекская сторона будет покрывать только затраты на производство препарата.
"В связи с тем, что Узбекистан является соавтором вакцины и активно участвовал в исследовании фазы III, она реализована в Узбекистан по специальной цене. Иными словами, Узбекистан покрывает только затраты на производство вакцины", — говорится в официальном заявлении.
Напомним, что 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19 (ZF-UZ-VAC2001) был доставлен в республику спецрейсом в минувшую субботу.
Как ожидают власти, первичный разлив китайского препарата начнется в мае-июне.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков объявил о начале массовой вакцинации населения с 1 апреля.
По его словам
, прививки начнут делать с завтрашнего дня в крупных городах Узбекистана, в районных центрах и селах вакцинация стартует в мае. Остальные смогут привиться в июне.
Сперва вакцинацию пройдут граждане старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска.
Важно: прививки будут делаться добровольно.
На выбор пока даются два препарата — CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и, собственно, китайский ZF-UZ-VAC2001 (эффективность — 97%).
Ранее Узбекистан запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора
находится на рассмотрении у российской стороны.