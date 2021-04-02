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Владелец Ever Given хочет заплатить за "пробку" в Суэцком канале — цифра уже названа
Владелец Ever Given хочет заплатить за "пробку" в Суэцком канале — цифра уже названа
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given хочет решить вопрос с компенсацией мирным путем.
2021-04-02T18:50+0500
2021-04-02T18:52+0500
в мире
компенсация
корабль
судно
деньги
египет
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given хочет решить вопрос с компенсацией мирным путем.Об этом заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По его словам, ситуация вряд ли дойдет до суда, поскольку хозяин судна рассчитывает достичь мирного соглашения и согласиться на все условия.Сейчас ведется расследование произошедшего. Этот процесс займет ориентировочно одну неделю.Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей.Руководство водного объекта между тем уже предварительно "выставило счет" — Египет пообещал потребовать миллиард долларов.В эту сумму вошли потери дохода Суэцкого канала за время его "блокировки", а также стоимость техники, с помощью которой контейнеровоз пытались снять с мели. Кроме того, не стоит забывать и об оплате человеческого труда — нам тем, чтобы вытащить судно, работали 800 спасателей. Между тем в заявлении главы управления Суэцкого канала не говорится, кто должен выплатить компенсацию. Речь идет только о намерении "запросить приличную сумму".
https://uz.sputniknews.ru/20210401/pochemu-ever-given-do-six-por-stoit-na-meste--otvetilo-rukovodstvo-suetskogo-kanala-18085442.html
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компенсация, корабль, судно, деньги, египет

Владелец Ever Given хочет заплатить за "пробку" в Суэцком канале — цифра уже названа

18:50 02.04.2021 (обновлено: 18:52 02.04.2021)
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© Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкВ Суэцком канале продолжаются работы по разблокированию движения судов / Пресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа / Продолжаются попытки снять с мели судно Ever Given в Суэцком канале
В Суэцком канале продолжаются работы по разблокированию движения судов / Пресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа / Продолжаются попытки снять с мели судно Ever Given в Суэцком канале - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Пресс-служба Суэцкого канала
/
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Отмечается, что до суда дело скорее всего не найдет, потому что хозяин судна рассчитывает пойти на мировую.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given хочет решить вопрос с компенсацией мирным путем.
Об этом заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
По его словам, ситуация вряд ли дойдет до суда, поскольку хозяин судна рассчитывает достичь мирного соглашения и согласиться на все условия.
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Сейчас ведется расследование произошедшего. Этот процесс займет ориентировочно одну неделю.
Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей.

Движение было перекрыто, и каждый день "пробки" обходился мировой экономике почти в 10 миллиардов долларов, так как Суэцкий канал — это важный мировой транспортный узел.

Руководство водного объекта между тем уже предварительно "выставило счет" — Египет пообещал потребовать миллиард долларов.
В эту сумму вошли потери дохода Суэцкого канала за время его "блокировки", а также стоимость техники, с помощью которой контейнеровоз пытались снять с мели.
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Кроме того, не стоит забывать и об оплате человеческого труда — нам тем, чтобы вытащить судно, работали 800 спасателей.
Между тем в заявлении главы управления Суэцкого канала не говорится, кто должен выплатить компенсацию. Речь идет только о намерении "запросить приличную сумму".
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