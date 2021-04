Владелец Ever Given хочет заплатить за "пробку" в Суэцком канале — цифра уже названа

https://uz.sputniknews.ru/20210402/vladelets-ever-given-xochet-zaplatit-za-probku-v-suetskom-kanale--tsifra-uje-nazvana-18120184.html

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given хочет решить вопрос с компенсацией мирным путем.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Владелец "застрявшего" контейнеровоза Ever Given хочет решить вопрос с компенсацией мирным путем.Об этом заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.По его словам, ситуация вряд ли дойдет до суда, поскольку хозяин судна рассчитывает достичь мирного соглашения и согласиться на все условия.Сейчас ведется расследование произошедшего. Этот процесс займет ориентировочно одну неделю.Напомним, что 23 марта Ever Given застрял в Суэцком канале, заблокировав проход для других кораблей.Руководство водного объекта между тем уже предварительно "выставило счет" — Египет пообещал потребовать миллиард долларов.В эту сумму вошли потери дохода Суэцкого канала за время его "блокировки", а также стоимость техники, с помощью которой контейнеровоз пытались снять с мели. Кроме того, не стоит забывать и об оплате человеческого труда — нам тем, чтобы вытащить судно, работали 800 спасателей. Между тем в заявлении главы управления Суэцкого канала не говорится, кто должен выплатить компенсацию. Речь идет только о намерении "запросить приличную сумму".

