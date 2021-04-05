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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/permskie-kompanii-predstavili-vysokotexnologichnye-uslugi-na-vystavke-innoprom-18152859.html
Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"
Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной
2021-04-05T13:23+0500
2021-04-05T13:32+0500
промышленность
технологии
иннопром-2021 в ташкенте
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной промышленной выставке "Иннопром", которая впервые организована в Узбекистане. Участие в этих масштабных мероприятиях проходит в рамках визита объединенной делегации промышленников Пермского края, куда вошли более 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.Российские участники не только представили стенды, но и активно проводят встречи с главами министерств республики и руководителями крупнейших предприятий Узбекистана. Цель переговоров – укрепить бизнес-связи и наметить области дальнейшего сотрудничества российских и узбекских компаний в рамках концепций по развитию промышленности и нефтегазодобычи в регионе. "В прошлом году весь бизнес-мир столкнулся с серьезными переменами: из-за пандемии были закрыты границы, отменены крупнейшие ежегодные бизнес-форумы, снижена деловая активность. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работу, всегда вовремя помогая нашим заказчикам и партнерам. В 2020-м мы успешно реализовали ряд проектов полностью дистанционно, в том числе в рамках сотрудничества с "Узбекнефтегаз", – подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров. По его словам, сейчас, когда мир возвращается к привычному рабочему режиму, компании хотят усилить активность, используя и виртуальный, и очный форматы.Основной интерес для компании ITPS представляет нефтегазовый сектор, энергетика, машиностроение, угольная промышленность, цементная и горнодобывающая промышленность."Комплекс наших решений может позволить привести к сокращению затрат, повышению эффективности труда, производительности, сокращению простоев оборудования, автоматизации управления, уход от бумажного документооборота к цифровым операциям, отказ от ручного ввода данных, обеспечению контроля всех производственных данных", – отметил заместитель гендиректора ITPS Тимофей Кузнецов.По его мнению, сейчас многие производственные предприятия Узбекистана с точки зрения внедрения и применения современных технологий имеют большой потенциал для роста.Причем с учетом российского и международного опыта весь этот путь республика вполне может пройти не за 20 лет, а всего за 5. В Ташкенте 5-7 апреля впервые проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В мероприятии и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России. На выставке представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/perm-i-fergana-podpishut-soglashenie-o-mnogostoronnem-sotrudnichestve-18146765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/denis-manturov-nazval-glavnyy-drayver-rosta-mirovoy-promyshlennosti-18151176.html
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промышленность, технологии, узбекистан

Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"

13:23 05.04.2021 (обновлено: 13:32 05.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваСтенд компаний Пермского края на выставке Иннопром 2021 в Ташкенте
Стенд компаний Пермского края на выставке Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В объединенную делегацию промышленников Пермского края вошли свыше 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной промышленной выставке "Иннопром", которая впервые организована в Узбекистане.
Кто такие ITPS?

ITPS является активным международным игроком и экспортером высокотехнологичных услуг и решений (в том числе на основе собственных разработок) в СНГ, Европе, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Группа компаний работает на рынке Узбекистана около 15 лет, представлена в регионе собственным проектным офисом ООО ITPS-Asia (Ташкент).

География деятельности охватывает всю Центральную Азию.

Основные направления: консалтинг, инжиниринг и сервисные услуги, реализация комплексных проектов в области цифровизации промышленных и нефтегазовых предприятий.

Участие в этих масштабных мероприятиях проходит в рамках визита объединенной делегации промышленников Пермского края, куда вошли более 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

Стенд компаний Пермского края на выставке &quot;Иннопром-2021&quot; в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

Стенд компаний Пермского края на выставке &quot;Иннопром-2021&quot; в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

1/2
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

2/2
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стенд компаний Пермского края на выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте

Российские участники не только представили стенды, но и активно проводят встречи с главами министерств республики и руководителями крупнейших предприятий Узбекистана.
Цель переговоров – укрепить бизнес-связи и наметить области дальнейшего сотрудничества российских и узбекских компаний в рамках концепций по развитию промышленности и нефтегазодобычи в регионе.
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
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"В прошлом году весь бизнес-мир столкнулся с серьезными переменами: из-за пандемии были закрыты границы, отменены крупнейшие ежегодные бизнес-форумы, снижена деловая активность. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работу, всегда вовремя помогая нашим заказчикам и партнерам. В 2020-м мы успешно реализовали ряд проектов полностью дистанционно, в том числе в рамках сотрудничества с "Узбекнефтегаз", – подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров.
По его словам, сейчас, когда мир возвращается к привычному рабочему режиму, компании хотят усилить активность, используя и виртуальный, и очный форматы.
"Безусловно, нам очень приятно возобновить личное деловое общение в Узбекистане, поскольку этот регион представляет для нас большой интерес. Здесь у нас построены хорошие деловые связи, которые необходимо развивать. Мы возлагаем большие надежды на эти мероприятия", – добавил Тихомиров.
Основной интерес для компании ITPS представляет нефтегазовый сектор, энергетика, машиностроение, угольная промышленность, цементная и горнодобывающая промышленность.
Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
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"Комплекс наших решений может позволить привести к сокращению затрат, повышению эффективности труда, производительности, сокращению простоев оборудования, автоматизации управления, уход от бумажного документооборота к цифровым операциям, отказ от ручного ввода данных, обеспечению контроля всех производственных данных", – отметил заместитель гендиректора ITPS Тимофей Кузнецов.
По его мнению, сейчас многие производственные предприятия Узбекистана с точки зрения внедрения и применения современных технологий имеют большой потенциал для роста.
Причем с учетом российского и международного опыта весь этот путь республика вполне может пройти не за 20 лет, а всего за 5.
"Мы в этом отношении рады помочь", – добавил Кузнецов.
В Ташкенте 5-7 апреля впервые проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".
В мероприятии и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России. На выставке представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.
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