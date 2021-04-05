https://uz.sputniknews.ru/20210405/permskie-kompanii-predstavili-vysokotexnologichnye-uslugi-na-vystavke-innoprom-18152859.html

Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"

Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной

2021-04-05T13:23+0500

2021-04-05T13:23+0500

2021-04-05T13:32+0500

промышленность

технологии

иннопром-2021 в ташкенте

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной промышленной выставке "Иннопром", которая впервые организована в Узбекистане. Участие в этих масштабных мероприятиях проходит в рамках визита объединенной делегации промышленников Пермского края, куда вошли более 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.Российские участники не только представили стенды, но и активно проводят встречи с главами министерств республики и руководителями крупнейших предприятий Узбекистана. Цель переговоров – укрепить бизнес-связи и наметить области дальнейшего сотрудничества российских и узбекских компаний в рамках концепций по развитию промышленности и нефтегазодобычи в регионе. "В прошлом году весь бизнес-мир столкнулся с серьезными переменами: из-за пандемии были закрыты границы, отменены крупнейшие ежегодные бизнес-форумы, снижена деловая активность. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работу, всегда вовремя помогая нашим заказчикам и партнерам. В 2020-м мы успешно реализовали ряд проектов полностью дистанционно, в том числе в рамках сотрудничества с "Узбекнефтегаз", – подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров. По его словам, сейчас, когда мир возвращается к привычному рабочему режиму, компании хотят усилить активность, используя и виртуальный, и очный форматы.Основной интерес для компании ITPS представляет нефтегазовый сектор, энергетика, машиностроение, угольная промышленность, цементная и горнодобывающая промышленность."Комплекс наших решений может позволить привести к сокращению затрат, повышению эффективности труда, производительности, сокращению простоев оборудования, автоматизации управления, уход от бумажного документооборота к цифровым операциям, отказ от ручного ввода данных, обеспечению контроля всех производственных данных", – отметил заместитель гендиректора ITPS Тимофей Кузнецов.По его мнению, сейчас многие производственные предприятия Узбекистана с точки зрения внедрения и применения современных технологий имеют большой потенциал для роста.Причем с учетом российского и международного опыта весь этот путь республика вполне может пройти не за 20 лет, а всего за 5. В Ташкенте 5-7 апреля впервые проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В мероприятии и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России. На выставке представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.

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промышленность, технологии, узбекистан