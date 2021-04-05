Пермские компании представили высокотехнологичные услуги на выставке "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной промышленной выставке "Иннопром", которая впервые организована в Узбекистане. Участие в этих масштабных мероприятиях проходит в рамках визита объединенной делегации промышленников Пермского края, куда вошли более 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.Российские участники не только представили стенды, но и активно проводят встречи с главами министерств республики и руководителями крупнейших предприятий Узбекистана. Цель переговоров – укрепить бизнес-связи и наметить области дальнейшего сотрудничества российских и узбекских компаний в рамках концепций по развитию промышленности и нефтегазодобычи в регионе. "В прошлом году весь бизнес-мир столкнулся с серьезными переменами: из-за пандемии были закрыты границы, отменены крупнейшие ежегодные бизнес-форумы, снижена деловая активность. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работу, всегда вовремя помогая нашим заказчикам и партнерам. В 2020-м мы успешно реализовали ряд проектов полностью дистанционно, в том числе в рамках сотрудничества с "Узбекнефтегаз", – подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров. По его словам, сейчас, когда мир возвращается к привычному рабочему режиму, компании хотят усилить активность, используя и виртуальный, и очный форматы.Основной интерес для компании ITPS представляет нефтегазовый сектор, энергетика, машиностроение, угольная промышленность, цементная и горнодобывающая промышленность."Комплекс наших решений может позволить привести к сокращению затрат, повышению эффективности труда, производительности, сокращению простоев оборудования, автоматизации управления, уход от бумажного документооборота к цифровым операциям, отказ от ручного ввода данных, обеспечению контроля всех производственных данных", – отметил заместитель гендиректора ITPS Тимофей Кузнецов.По его мнению, сейчас многие производственные предприятия Узбекистана с точки зрения внедрения и применения современных технологий имеют большой потенциал для роста.Причем с учетом российского и международного опыта весь этот путь республика вполне может пройти не за 20 лет, а всего за 5. В Ташкенте 5-7 апреля впервые проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В мероприятии и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России. На выставке представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.
В объединенную делегацию промышленников Пермского края вошли свыше 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Группа компаний ITPS представила свои инновационные разработки и подходы в области цифровизации промышленности на международной промышленной выставке "Иннопром", которая впервые организована в Узбекистане.
Кто такие ITPS?
ITPS является активным международным игроком и экспортером высокотехнологичных услуг и решений (в том числе на основе собственных разработок) в СНГ, Европе, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах.
Группа компаний работает на рынке Узбекистана около 15 лет, представлена в регионе собственным проектным офисом ООО ITPS-Asia (Ташкент).
География деятельности охватывает всю Центральную Азию.
Основные направления: консалтинг, инжиниринг и сервисные услуги, реализация комплексных проектов в области цифровизации промышленных и нефтегазовых предприятий.
Участие в этих масштабных мероприятиях проходит в рамках визита объединенной делегации промышленников Пермского края, куда вошли более 25 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, промышленной безопасности, инжиниринговых и других услуг.
"В прошлом году весь бизнес-мир столкнулся с серьезными переменами: из-за пандемии были закрыты границы, отменены крупнейшие ежегодные бизнес-форумы, снижена деловая активность. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работу, всегда вовремя помогая нашим заказчикам и партнерам. В 2020-м мы успешно реализовали ряд проектов полностью дистанционно, в том числе в рамках сотрудничества с "Узбекнефтегаз", – подчеркнул руководитель ITPS Леонид Тихомиров.
По его словам, сейчас, когда мир возвращается к привычному рабочему режиму, компании хотят усилить активность, используя и виртуальный, и очный форматы.
"Безусловно, нам очень приятно возобновить личное деловое общение в Узбекистане, поскольку этот регион представляет для нас большой интерес. Здесь у нас построены хорошие деловые связи, которые необходимо развивать. Мы возлагаем большие надежды на эти мероприятия", – добавил Тихомиров.
Основной интерес для компании ITPS представляет нефтегазовый сектор, энергетика, машиностроение, угольная промышленность, цементная и горнодобывающая промышленность.
"Комплекс наших решений может позволить привести к сокращению затрат, повышению эффективности труда, производительности, сокращению простоев оборудования, автоматизации управления, уход от бумажного документооборота к цифровым операциям, отказ от ручного ввода данных, обеспечению контроля всех производственных данных", – отметил заместитель гендиректора ITPS Тимофей Кузнецов.
По его мнению, сейчас многие производственные предприятия Узбекистана с точки зрения внедрения и применения современных технологий имеют большой потенциал для роста.
Причем с учетом российского и международного опыта весь этот путь республика вполне может пройти не за 20 лет, а всего за 5.
"Мы в этом отношении рады помочь", – добавил Кузнецов.
В мероприятии и деловой программе примут участие более 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России. На выставке представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.