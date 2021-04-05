https://uz.sputniknews.ru/20210405/grajdane-uzbekistana-smogut-letat-iz-tashkenta-v-moskvu-bez-ogranicheniy-18162450.html

Граждане Узбекистана смогут летать из Ташкента в Москву без ограничений

Граждане Узбекистана смогут летать из Ташкента в Москву без ограничений

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан внесен в список стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщили в консульском отделе Посольства

2021-04-05T18:44+0500

2021-04-05T18:44+0500

2021-04-05T18:48+0500

общество

рейс

москва

авиасообщение

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан внесен в список стран, с которыми восстановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщили в консульском отделе Посольства РФ в Узбекистане.Оперштаб правительства России разрешил выполнять один регулярный рейс в неделю по маршруту "Ташкент—Москва". Рейс SU1891 из Ташкента будет осуществляться по воскресеньям. Данные о наличии билетов, их стоимости можно получить в авиакомпании.На борт самолета допускаются все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию.️Остальные рейсы, продолжающие летать по маршруту Ташкент – Москва, остаются чартерными. Для покупки билетов на них остается обязательным наличие оснований для въезда в Россию.Ранее сообщалось, что на взаимной основе регулярное международное авиасообщение между Россией и Узбекистаном будет возобновлено с 1 апреля 2021 года. Лайнеры будут летать один раз в неделю по маршруту "Москва — Ташкент".

https://uz.sputniknews.ru/20210404/studentam-iz-uzbekistana-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-rf-18145092.html

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рейс, москва, авиасообщение, ташкент, узбекистан