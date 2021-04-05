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Как Москва относится к возможному вступлению Узбекистана в ЕАЭС — Панкин
Как Москва относится к возможному вступлению Узбекистана в ЕАЭС — Панкин
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Москва будет приветствовать шаги Узбекистана в направлении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель
2021-04-05T19:47+0500
2021-04-05T19:52+0500
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
мид россии
еаэс
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Москва будет приветствовать шаги Узбекистана в направлении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости.РУз с декабря 2020 года носит статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале правительство республики назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — им стал Шухрат Шукуров.По словам Александра Панкина, Россия высоко ценит усилия руководства Узбекистана по углублению сотрудничества с союзом, особенно с учетом того, что оно "открывает для обеих сторон немало новых перспектив".Он также подчеркнул, что расширение ЕАЭС за счет новых государств-членов никогда не было самоцелью этого объединения и не фигурировало как самостоятельная задача в стратегии его развития. В рамках ЕАЭС, отметил замминистра, выработаны гибкие подходы к сотрудничеству с третьими странами. Оно может осуществляться в таких форматах, как "диалоговое взаимодействие по отдельным вопросам, заключение соглашений о свободной торговле, получение государством статуса наблюдателя при союзе, а также полноправного членства в объединении".По словам Панкина, в каждом конкретном случае государства-члены ЕАЭС принимают решение, исходя из общей заинтересованности в развитии контактов с тем или иным партнером. Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели, помимо Узбекистана, — Молдова и Куба.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, мид россии, еаэс

Как Москва относится к возможному вступлению Узбекистана в ЕАЭС — Панкин

19:47 05.04.2021 (обновлено: 19:52 05.04.2021)
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© ЕЭКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© ЕЭК
По словам замглавы российского МИД, расширение ЕАЭС за счет новых государств-членов никогда не было самоцелью этого объединения.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Москва будет приветствовать шаги Узбекистана в направлении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РУз с декабря 2020 года носит статус наблюдателя при ЕАЭС. В феврале правительство республики назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — им стал Шухрат Шукуров.
По словам Александра Панкина, Россия высоко ценит усилия руководства Узбекистана по углублению сотрудничества с союзом, особенно с учетом того, что оно "открывает для обеих сторон немало новых перспектив".
"Будем только приветствовать, если, изучив деятельность ЕАЭС более детально в нынешнем статусе наблюдателя, в Узбекистане решат двигаться дальше по интеграционному пути в направлении полноправного членства", — сказал Панкин.
Он также подчеркнул, что расширение ЕАЭС за счет новых государств-членов никогда не было самоцелью этого объединения и не фигурировало как самостоятельная задача в стратегии его развития.
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В рамках ЕАЭС, отметил замминистра, выработаны гибкие подходы к сотрудничеству с третьими странами. Оно может осуществляться в таких форматах, как "диалоговое взаимодействие по отдельным вопросам, заключение соглашений о свободной торговле, получение государством статуса наблюдателя при союзе, а также полноправного членства в объединении".
По словам Панкина, в каждом конкретном случае государства-члены ЕАЭС принимают решение, исходя из общей заинтересованности в развитии контактов с тем или иным партнером.
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Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели, помимо Узбекистана, — Молдова и Куба.
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