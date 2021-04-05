https://uz.sputniknews.ru/20210405/rossiya-budet-postavlyat-v-uzbekistan-kommunalnuyu-texniku-18158282.html

Россия будет поставлять в Узбекистан коммунальную технику

Россия будет поставлять в Узбекистан коммунальную технику

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Заключены первые соглашения в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит 5-7 апреля в Ташкенте.

2021-04-05T16:45+0500

2021-04-05T16:45+0500

2021-04-05T16:57+0500

коммунальные службы

техника

ташкент

узбекистан

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Заключены первые соглашения в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит 5-7 апреля в Ташкенте.Трехсторонний договор подписали столичный хокимият, госкорпорация развития ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" (группа ВЭБ.РФ). Документ касается обновления и расширения парка коммунальной и дорожной техники для соответствующих служб Ташкента.Так, российская сторона пообещала поставить более 130 единиц техники на сумму в 1,25 миллиарда рублей.ВЭБ, АО "Эксар" и АО "Росэксимбанк" (группа АО "Российский экспортный центр") согласились профинансировать проект в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта.АО "Российский экспортный центр" намерен привлечь к проекту российских производителей, однако часть техники будет собрана на территории Узбекистана.Сборка будет осуществляться на предприятии ООО UzAuto Trailer вместе с ПАО "КАМАЗ" и производителями спецнадстроек. По его словам, для РФ это возможность нарастить экспорт машинно-технической продукции. Узбекская сторона, в свою очередь, получит надежную и эффективную технику, которая позволит облагородить столицу страны и сделать ее более комфортной для проживания.Соглашение, заключенное на полях "Иннопрома", прокомментировали и в хокимияте по коммунальной технике.Он отметил, что всего будет закуплено 138 единиц спецтехники 20 разновидностей на сумму порядка 15 миллионов долларов.

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коммунальные службы, техника, ташкент, узбекистан, "иннопром"