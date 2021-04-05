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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/rossiya-budet-postavlyat-v-uzbekistan-kommunalnuyu-texniku-18158282.html
Россия будет поставлять в Узбекистан коммунальную технику
Россия будет поставлять в Узбекистан коммунальную технику
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Заключены первые соглашения в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит 5-7 апреля в Ташкенте.
2021-04-05T16:45+0500
2021-04-05T16:57+0500
коммунальные службы
техника
ташкент
узбекистан
иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Заключены первые соглашения в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит 5-7 апреля в Ташкенте.Трехсторонний договор подписали столичный хокимият, госкорпорация развития ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" (группа ВЭБ.РФ). Документ касается обновления и расширения парка коммунальной и дорожной техники для соответствующих служб Ташкента.Так, российская сторона пообещала поставить более 130 единиц техники на сумму в 1,25 миллиарда рублей.ВЭБ, АО "Эксар" и АО "Росэксимбанк" (группа АО "Российский экспортный центр") согласились профинансировать проект в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта.АО "Российский экспортный центр" намерен привлечь к проекту российских производителей, однако часть техники будет собрана на территории Узбекистана.Сборка будет осуществляться на предприятии ООО UzAuto Trailer вместе с ПАО "КАМАЗ" и производителями спецнадстроек. По его словам, для РФ это возможность нарастить экспорт машинно-технической продукции. Узбекская сторона, в свою очередь, получит надежную и эффективную технику, которая позволит облагородить столицу страны и сделать ее более комфортной для проживания.Соглашение, заключенное на полях "Иннопрома", прокомментировали и в хокимияте по коммунальной технике.Он отметил, что всего будет закуплено 138 единиц спецтехники 20 разновидностей на сумму порядка 15 миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/perm-i-fergana-podpishut-soglashenie-o-mnogostoronnem-sotrudnichestve-18146765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/mashiny-oborudovanie-i-peredovye-texnologii---chto-privezli-rossiyskie-kompanii-v-tashkent-18156708.html
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коммунальные службы, техника, ташкент, узбекистан, "иннопром"

Россия будет поставлять в Узбекистан коммунальную технику

16:45 05.04.2021 (обновлено: 16:57 05.04.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб моют дорогу
Автомобили коммунальных служб моют дорогу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Российская сторона пообещала поставить более 130 единиц техники на сумму в 1,25 миллиарда рублей.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Заключены первые соглашения в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит 5-7 апреля в Ташкенте.
Трехсторонний договор подписали столичный хокимият, госкорпорация развития ВЭБ.РФ и АО "Российский экспортный центр" (группа ВЭБ.РФ).
Документ касается обновления и расширения парка коммунальной и дорожной техники для соответствующих служб Ташкента.
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
10:05
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Так, российская сторона пообещала поставить более 130 единиц техники на сумму в 1,25 миллиарда рублей.
ВЭБ, АО "Эксар" и АО "Росэксимбанк" (группа АО "Российский экспортный центр") согласились профинансировать проект в рамках своих кредитных и страховых продуктов поддержки российского экспорта.
АО "Российский экспортный центр" намерен привлечь к проекту российских производителей, однако часть техники будет собрана на территории Узбекистана.
Сборка будет осуществляться на предприятии ООО UzAuto Trailer вместе с ПАО "КАМАЗ" и производителями спецнадстроек.
"Потенциал сотрудничества в сфере поставок коммунальной техники – более 5 млрд рублей. Узбекистан – одно из ключевых направлений для ВЭБ.РФ, партнер, который уже не первый год доказывает свою надежность. Поставки коммунальной техники помогут укрепить наше сотрудничество", – отметил зампредседателя, член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
По его словам, для РФ это возможность нарастить экспорт машинно-технической продукции. Узбекская сторона, в свою очередь, получит надежную и эффективную технику, которая позволит облагородить столицу страны и сделать ее более комфортной для проживания.
Иннопром-2021: самые передовые технологии от российский и зарубежных компаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
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Соглашение, заключенное на полях "Иннопрома", прокомментировали и в хокимияте по коммунальной технике.
"Данный меморандум на поставку спецтехники для нужд подведомственного хокимияту предприятия благоустройства позволит обновить его парк и на качественно новом уровне предоставлять услуги жителям и гостям нашей столицы", – рассказал замхокима Ташкента, глава управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов.
Он отметил, что всего будет закуплено 138 единиц спецтехники 20 разновидностей на сумму порядка 15 миллионов долларов.
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