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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/umurzakov-obyasnil-investoram-chem-segodnya-privlekaet-ekonomika-uzbekistana-18155940.html
Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана
Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков озвучил факты, которые сегодня обеспечивают привлекательность
2021-04-05T15:34+0500
2021-04-05T15:41+0500
сардор умурзаков
"иннопром"
реформы
промышленность
инвестиции
экономика
торговля
узбекистан
иннопром-2021 в ташкенте
выставка
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков озвучил факты, которые сегодня обеспечивают привлекательность экономики Узбекистана для иностранных инвесторов.Прежде всего республике, наконец, удалось добиться устойчивого макроэкономического развития и качественных изменений своих экономических показателей.По его словам, рост производства промышленной продукции позволил Узбекистану также нарастить долю промышленных товаров в объемах экспорта с 24% до 33,6%.Власти всячески содействуют развитию бизнеса. И дело не ограничивается словамиВласти Узбекистана предлагают "надежную систему государственной поддержки промышленного развития, предусматривающую ряд льгот и преимуществ, включая выдачу льготных кредитов, субсидирование, компенсацию транспортных расходов" и пакет многих других мер содействия бизнесу (в том числе софинансирование).Умурзаков привел в пример программу локализации производства продукции, которая помогает бизнесу участвовать в более чем 2,3 тысячи проектов в Узбекистане и пользоваться стимулами, в том числе получать в приоритетном порядке земельные участки, здания и сооружения. Умурзаков выделил еще несколько сильных сторон республики — это богатая сырьевая база (позволяет создать конкурентоспособные производства) и развитая система среднего и высшего образования (позволяет готовить высокопрофессиональные кадры для всех отраслей промышленности). Все эти факторы являются надежной гарантией сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, подчеркнул Умурзаков.На данный момент, республика привлекла более 11 тысяч новых иностранных инвесторов. Сюда вошли в том числе мировые компании, разместившие свое производство на территории Узбекистана.В рамках выставки "Иннопром" страна подготовила 50 новых проектов-предложений, с которыми зарубежные партнеры могут ознакомиться.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/denis-manturov-nazval-glavnyy-drayver-rosta-mirovoy-promyshlennosti-18151176.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/permskie-kompanii-predstavili-vysokotexnologichnye-uslugi-na-vystavke-innoprom-18152859.html
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сардор умурзаков, "иннопром", реформы, промышленность, инвестиции, экономика, торговля, узбекистан, выставка, ташкент

Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана

15:34 05.04.2021 (обновлено: 15:41 05.04.2021)
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© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
В рамках выставки "Иннопром-2021" республика подготовила 50 новых проектов-предложений, с которыми зарубежные партнеры могут ознакомиться.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков озвучил факты, которые сегодня обеспечивают привлекательность экономики Узбекистана для иностранных инвесторов.
Прежде всего республике, наконец, удалось добиться устойчивого макроэкономического развития и качественных изменений своих экономических показателей.

"За последние 4 года доля промышленности в ВВП Узбекистана увеличилась с 26% до 36%. Объемы промышленного производства увеличились в 3,3 раза, в том числе металлургической промышленности — в 10 раз, автомобилестроения — в 8 раз, электротехнической промышленности — в 5 раз, химической — в 3 раза, текстильной — в 2,6 раза, фармацевтической — в 2 раза, горнодобывающей — в 3 раза", — пояснил Умурзаков, выступая на открытии международного форума "Иннопром".

По его словам, рост производства промышленной продукции позволил Узбекистану также нарастить долю промышленных товаров в объемах экспорта с 24% до 33,6%.

Власти всячески содействуют развитию бизнеса. И дело не ограничивается словами

Власти Узбекистана предлагают "надежную систему государственной поддержки промышленного развития, предусматривающую ряд льгот и преимуществ, включая выдачу льготных кредитов, субсидирование, компенсацию транспортных расходов" и пакет многих других мер содействия бизнесу (в том числе софинансирование).
Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
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Умурзаков привел в пример программу локализации производства продукции, которая помогает бизнесу участвовать в более чем 2,3 тысячи проектов в Узбекистане и пользоваться стимулами, в том числе получать в приоритетном порядке земельные участки, здания и сооружения.
"Программа локализации позволит нам до конца 2021 года организовать производство импортозамещающей продукции дополнительно на сумму более 3 миллиардов долларов и увеличить ее экспорт на 1 миллиард долларов", — подчеркнул министр инвестиций и внешней торговли.
Умурзаков выделил еще несколько сильных сторон республики — это богатая сырьевая база (позволяет создать конкурентоспособные производства) и развитая система среднего и высшего образования (позволяет готовить высокопрофессиональные кадры для всех отраслей промышленности).
Все эти факторы являются надежной гарантией сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, подчеркнул Умурзаков.
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На данный момент, республика привлекла более 11 тысяч новых иностранных инвесторов. Сюда вошли в том числе мировые компании, разместившие свое производство на территории Узбекистана.
В рамках выставки "Иннопром" страна подготовила 50 новых проектов-предложений, с которыми зарубежные партнеры могут ознакомиться.
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