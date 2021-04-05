https://uz.sputniknews.ru/20210405/umurzakov-obyasnil-investoram-chem-segodnya-privlekaet-ekonomika-uzbekistana-18155940.html

Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана

Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков озвучил факты, которые сегодня обеспечивают привлекательность

2021-04-05T15:34+0500

2021-04-05T15:34+0500

2021-04-05T15:41+0500

сардор умурзаков

"иннопром"

реформы

промышленность

инвестиции

экономика

торговля

узбекистан

иннопром-2021 в ташкенте

выставка

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков озвучил факты, которые сегодня обеспечивают привлекательность экономики Узбекистана для иностранных инвесторов.Прежде всего республике, наконец, удалось добиться устойчивого макроэкономического развития и качественных изменений своих экономических показателей.По его словам, рост производства промышленной продукции позволил Узбекистану также нарастить долю промышленных товаров в объемах экспорта с 24% до 33,6%.Власти всячески содействуют развитию бизнеса. И дело не ограничивается словамиВласти Узбекистана предлагают "надежную систему государственной поддержки промышленного развития, предусматривающую ряд льгот и преимуществ, включая выдачу льготных кредитов, субсидирование, компенсацию транспортных расходов" и пакет многих других мер содействия бизнесу (в том числе софинансирование).Умурзаков привел в пример программу локализации производства продукции, которая помогает бизнесу участвовать в более чем 2,3 тысячи проектов в Узбекистане и пользоваться стимулами, в том числе получать в приоритетном порядке земельные участки, здания и сооружения. Умурзаков выделил еще несколько сильных сторон республики — это богатая сырьевая база (позволяет создать конкурентоспособные производства) и развитая система среднего и высшего образования (позволяет готовить высокопрофессиональные кадры для всех отраслей промышленности). Все эти факторы являются надежной гарантией сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, подчеркнул Умурзаков.На данный момент, республика привлекла более 11 тысяч новых иностранных инвесторов. Сюда вошли в том числе мировые компании, разместившие свое производство на территории Узбекистана.В рамках выставки "Иннопром" страна подготовила 50 новых проектов-предложений, с которыми зарубежные партнеры могут ознакомиться.

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сардор умурзаков, "иннопром", реформы, промышленность, инвестиции, экономика, торговля, узбекистан, выставка, ташкент