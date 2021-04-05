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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-sisteme-mvd-poyavyatsya-departamenty-otvechayuschie-za-bezopasnost-v-transporte-18154198.html
В системе МВД появятся департаменты, отвечающие за безопасность в транспорте
В системе МВД появятся департаменты, отвечающие за безопасность в транспорте
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент подписал указ, который предусматривает повышение качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения борьбы с
2021-04-05T13:56+0500
2021-04-05T13:59+0500
общество
мвд узбекистана
население
безопасность
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент подписал указ, который предусматривает повышение качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения борьбы с преступностью.Для этого будут внедрены новые механизмы в систему общественной безопасности.В разрезе каждой махалли, семьи и личности будет проводиться профилактика правонарушений путем выявления и устранения причин тех, что уже имели место.Районы города и махалли поделят на категории в зависимости от уровня преступности в них. Система контроля будет осуществляться по цепочке "республика — область — район — махалля".Система органов внутренних дел будет полностью цифровизирована.На базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно будут образовываться махаллинские пункты правопорядка в качестве основного низового звена системы.В трехмесячный срок появятся образцовые махаллинские пункты правопорядка. Затем такие пункты организуют по всей стране.В Ташкентской и Самаркандской областях – до 1 июня 2021-го, в других регионах республики — до конца текущего года внедряется информационная система "Smart махалля". Она позволит дистанционно направлять обращения инспекторам по профилактике и отслеживать процесс их рассмотрения, вести взаимный оперативный диалог с населением, оценивать деятельность инспекторов по профилактике и руководителей секторов.МВД внедрит практику "предупредительно-профилактического обращения" по итогам каждого месяца руководителей ОВД областей, районов и городов к населению о состоянии криминогенной обстановки на соответствующей территории посредством информационных ресурсов сети "Интернет".В структуре МВД образуются новые департаменты – оперативно-розыскной, общественной безопасности, обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/vlasti-uzbekistana-vydelyat-trilliony-sumov-na-uluchshenie-usloviy-zhizni-v-makhallyakh-17944264.html
https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-uzbekistane-struktura-mvd-podverglas-globalnym-preobrazovaniyam---ukaz-prezidenta-17989673.html
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мвд узбекистана, население, безопасность, узбекистан

В системе МВД появятся департаменты, отвечающие за безопасность в транспорте

13:56 05.04.2021 (обновлено: 13:59 05.04.2021)
302
© ГУВД ТашкентаДТП в Ташкенте с участием пассажирского автобуса
ДТП в Ташкенте с участием пассажирского автобуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© ГУВД Ташкента
Районы города и махалли поделят на категории в зависимости от уровня преступности в них.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент подписал указ, который предусматривает повышение качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения борьбы с преступностью.
Для этого будут внедрены новые механизмы в систему общественной безопасности.
В разрезе каждой махалли, семьи и личности будет проводиться профилактика правонарушений путем выявления и устранения причин тех, что уже имели место.
Районы города и махалли поделят на категории в зависимости от уровня преступности в них. Система контроля будет осуществляться по цепочке "республика — область — район — махалля".
Система органов внутренних дел будет полностью цифровизирована.
Махалля - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
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Власти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях
24 марта, 21:49
22119
На базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно будут образовываться махаллинские пункты правопорядка в качестве основного низового звена системы.
В трехмесячный срок появятся образцовые махаллинские пункты правопорядка. Затем такие пункты организуют по всей стране.
В Ташкентской и Самаркандской областях – до 1 июня 2021-го, в других регионах республики — до конца текущего года внедряется информационная система "Smart махалля". Она позволит дистанционно направлять обращения инспекторам по профилактике и отслеживать процесс их рассмотрения, вести взаимный оперативный диалог с населением, оценивать деятельность инспекторов по профилактике и руководителей секторов.
Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
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В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента
27 марта, 17:39
5319
МВД внедрит практику "предупредительно-профилактического обращения" по итогам каждого месяца руководителей ОВД областей, районов и городов к населению о состоянии криминогенной обстановки на соответствующей территории посредством информационных ресурсов сети "Интернет".
В структуре МВД образуются новые департаменты – оперативно-розыскной, общественной безопасности, обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма и другие.
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