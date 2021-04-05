В системе МВД появятся департаменты, отвечающие за безопасность в транспорте

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент подписал указ, который предусматривает повышение качества деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения борьбы с преступностью.Для этого будут внедрены новые механизмы в систему общественной безопасности.В разрезе каждой махалли, семьи и личности будет проводиться профилактика правонарушений путем выявления и устранения причин тех, что уже имели место.Районы города и махалли поделят на категории в зависимости от уровня преступности в них. Система контроля будет осуществляться по цепочке "республика — область — район — махалля".Система органов внутренних дел будет полностью цифровизирована.На базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно будут образовываться махаллинские пункты правопорядка в качестве основного низового звена системы.В трехмесячный срок появятся образцовые махаллинские пункты правопорядка. Затем такие пункты организуют по всей стране.В Ташкентской и Самаркандской областях – до 1 июня 2021-го, в других регионах республики — до конца текущего года внедряется информационная система "Smart махалля". Она позволит дистанционно направлять обращения инспекторам по профилактике и отслеживать процесс их рассмотрения, вести взаимный оперативный диалог с населением, оценивать деятельность инспекторов по профилактике и руководителей секторов.МВД внедрит практику "предупредительно-профилактического обращения" по итогам каждого месяца руководителей ОВД областей, районов и городов к населению о состоянии криминогенной обстановки на соответствующей территории посредством информационных ресурсов сети "Интернет".В структуре МВД образуются новые департаменты – оперативно-розыскной, общественной безопасности, обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма и другие.
На базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно будут образовываться махаллинские пункты правопорядка в качестве основного низового звена системы.
В трехмесячный срок появятся образцовые махаллинские пункты правопорядка. Затем такие пункты организуют по всей стране.
В Ташкентской и Самаркандской областях – до 1 июня 2021-го, в других регионах республики — до конца текущего года внедряется информационная система "Smart махалля". Она позволит дистанционно направлять обращения инспекторам по профилактике и отслеживать процесс их рассмотрения, вести взаимный оперативный диалог с населением, оценивать деятельность инспекторов по профилактике и руководителей секторов.
МВД внедрит практику "предупредительно-профилактического обращения" по итогам каждого месяца руководителей ОВД областей, районов и городов к населению о состоянии криминогенной обстановки на соответствующей территории посредством информационных ресурсов сети "Интернет".
В структуре МВД образуются новые департаменты – оперативно-розыскной, общественной безопасности, обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма и другие.