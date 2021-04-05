Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Взаимовыгодно и стабильно: как РФ помогает Узбекистану стать промышленным гигантом
19:37 05.04.2021 (обновлено: 19:39 05.04.2021)
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© Sputnik / Кирилл Брага/
За прошедший год республика заняла рекордное для себя 8-е место в списке торговых партнеров России, обогнав Германию и Индию.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия активно развивают двустороннее сотрудничество в совершенно разных сферах, в том числе в области бизнеса, торговли и инвестиций.
Как отметила генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина, последние 2-3 года в республике стабильно увеличивалось присутствие российских компаний.
Показатели росли даже в прошлом "пандемийном" году, когда, казалось бы, жизнь была поставлена на паузу.
Узбекистан и РФ по итогам 2020-го, наоборот, продемонстрировали позитивную тенденцию в сфере торговли.
"Прошлый год был очень тяжелым. Это был период, когда все коммуникации резко "сжались". Так вот +16% рост нашего товарооборота между РФ и Узбекистаном в этих непростых условиях — это демонстрация того, что для проактивного бизнеса есть все возможности продолжать сотрудничество", — подчеркнула Никишина.
По ее словам, Узбекистан занял рекордное для себя 8-е место в списке торговых партнеров России за пандемийный период, обогнав Германию и Индию.
Гендиректор РЭЦ отметила, что формы взаимодействия между РФ и Узбекистаном максимально разнообразные.
"Мы не только поддерживаем прямой российский экспорт, мы также наладили кооперационное сотрудничество, которое заключается в том, что предоставляется льготное финансирование для реализации инвестиционных, инфраструктурных проектов, имеющих большое значение для Узбекистана", — продолжила Никишина.
В рамках этих проектов российская сторона имеет возможность поставлять свое высокотехнологичное оборудование и финансировать проектные работы, а также работы по строительству и пусконаладке.
Примером является открытие в прошлом году Ташкентского металлургического завода — это проект, где участвовали АО "Росэксимбанк" (было задействовано в кредитовании) и АО "Эксар" (страховало).
Итоги позитивные: сейчас завод активно работает, поднимая промышленность республики.
Таких проектов по плану еще много.
"Мы приехали большой делегацией, которая будет проводить переговоры по завершению структурирования сделок по проектам в горнодобывающей, газодобывающей, гидроэнергетической и металлургической отраслях", — добавила Никишина.
Реализации этих проектов выгодна как Узбекистану, так и России, что говорит о "стабильности интереса друг к другу в рамках таких проектов".