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Взаимовыгодно и стабильно: как РФ помогает Узбекистану стать промышленным гигантом

Взаимовыгодно и стабильно: как РФ помогает Узбекистану стать промышленным гигантом

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия активно развивают двустороннее сотрудничество в совершенно разных сферах, в том числе в области бизнеса, торговли

2021-04-05T19:37+0500

2021-04-05T19:37+0500

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иннопром-2021 в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия активно развивают двустороннее сотрудничество в совершенно разных сферах, в том числе в области бизнеса, торговли и инвестиций.Как отметила генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина, последние 2-3 года в республике стабильно увеличивалось присутствие российских компаний.Показатели росли даже в прошлом "пандемийном" году, когда, казалось бы, жизнь была поставлена на паузу.Узбекистан и РФ по итогам 2020-го, наоборот, продемонстрировали позитивную тенденцию в сфере торговли.По ее словам, Узбекистан занял рекордное для себя 8-е место в списке торговых партнеров России за пандемийный период, обогнав Германию и Индию. Гендиректор РЭЦ отметила, что формы взаимодействия между РФ и Узбекистаном максимально разнообразные.В рамках этих проектов российская сторона имеет возможность поставлять свое высокотехнологичное оборудование и финансировать проектные работы, а также работы по строительству и пусконаладке.Примером является открытие в прошлом году Ташкентского металлургического завода — это проект, где участвовали АО "Росэксимбанк" (было задействовано в кредитовании) и АО "Эксар" (страховало).Итоги позитивные: сейчас завод активно работает, поднимая промышленность республики.Таких проектов по плану еще много.Реализации этих проектов выгодна как Узбекистану, так и России, что говорит о "стабильности интереса друг к другу в рамках таких проектов".

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