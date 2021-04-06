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https://uz.sputniknews.ru/20210406/kakie-pobochki-mojet-vyzvat-kitayskaya-vaktsina--pamyatka-dlya-uzbekistantsev-18170999.html
Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев
Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Побочные эффекты после прививки китайско-узбекским препаратом от COVID-19 встречаются, но они незначительные.
2021-04-06T11:12+0500
2021-04-06T11:12+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцинация
вакцина
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Побочные эффекты после прививки китайско-узбекским препаратом от COVID-19 встречаются, но они незначительные. Об этом заявила первый замминистра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова.Все проходит через два-три дня, добавила специалист.Замминистра сообщила, что ни у одного из более чем 7 тысяч добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистане, не было выявлено серьезных побочных эффектов.В республике 1 апреля стартовая массовая вакцинация населения. На выбор даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".Прививку уже сделали свыше 35 тысяч граждан. К июлю власти республики рассчитывают вакцинировать более 11,5% населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-kitae-preparatom-zf-uz-vac2001-privity-svyshe-1-mln-chelovek-18123325.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцинация, вакцина, китай, узбекистан

Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев

11:12 06.04.2021
419
© СС0 / Unsplash / Hakan NuralВакцина, иллюстративное фото
Вакцина, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© СС0 / Unsplash / Hakan Nural
Речь идет о вакцине ZF-UZ-VAC2001, соавтором которой является Узбекистан. Все симптомы, если они и появляются, то проходят через два-три дня.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Побочные эффекты после прививки китайско-узбекским препаратом от COVID-19 встречаются, но они незначительные.
Об этом заявила первый замминистра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова.
"Возможно, могут ощущаться аллергические реакции, место укола может покраснеть, но этого не стоит опасаться. Температура тела может подняться до 37 градусов", — отметила Турдикулова в ходе онлайн-брифинга.
Все проходит через два-три дня, добавила специалист.
Замминистра сообщила, что ни у одного из более чем 7 тысяч добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистане, не было выявлено серьезных побочных эффектов.
Вакцинация от коронавируса в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
В мире
В Китае препаратом ZF-UZ-VAC2001 привиты свыше миллиона человек
2 апреля, 20:30
2628
В республике 1 апреля стартовая массовая вакцинация населения. На выбор даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".
Прививку уже сделали свыше 35 тысяч граждан. К июлю власти республики рассчитывают вакцинировать более 11,5% населения.
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