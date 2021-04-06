https://uz.sputniknews.ru/20210406/kakie-pobochki-mojet-vyzvat-kitayskaya-vaktsina--pamyatka-dlya-uzbekistantsev-18170999.html

Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев

Какие "побочки" может вызвать китайская вакцина — памятка для узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Побочные эффекты после прививки китайско-узбекским препаратом от COVID-19 встречаются, но они незначительные.

2021-04-06T11:12+0500

2021-04-06T11:12+0500

2021-04-06T11:12+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцинация

вакцина

китай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Побочные эффекты после прививки китайско-узбекским препаратом от COVID-19 встречаются, но они незначительные. Об этом заявила первый замминистра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова.Все проходит через два-три дня, добавила специалист.Замминистра сообщила, что ни у одного из более чем 7 тысяч добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистане, не было выявлено серьезных побочных эффектов.В республике 1 апреля стартовая массовая вакцинация населения. На выбор даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".Прививку уже сделали свыше 35 тысяч граждан. К июлю власти республики рассчитывают вакцинировать более 11,5% населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-kitae-preparatom-zf-uz-vac2001-privity-svyshe-1-mln-chelovek-18123325.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцинация, вакцина, китай, узбекистан