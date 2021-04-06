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Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане

Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компания Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC) намерена в 2023 году вести в строй газоперерабатывающий завод на месторождении

2021-04-06T15:00+0500

2021-04-06T15:00+0500

2021-04-06T15:04+0500

иннопром-2021 в ташкенте

газпром

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компания Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC) намерена в 2023 году вести в строй газоперерабатывающий завод на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане, заявил генеральный директор SGCOC Андрей Игнатов. В апреле 2017 года правительство РУз подписало с консорциумом инвесторов – GDP, Altmax Holding и "Узнефтегаздобычей" — соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой месторождения "25 лет независимости" и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В октябре 2018-го стороны определили коммерческие условия проекта и одобрили создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования.Ранее во вторник в рамках "Иннопрома" в Ташкенте ВЭБ.РФ, Газпромбанк и SGCOC подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет независимости" на сумму 900 миллионов долларов."Плановый срок запуска ГПЗ у нас — 2023 год. Мы можем с гордостью сказать, что в пандемию мы не останавливали работы в Узбекистане", — сказал Игнатов РИА Новости на полях "Иннопрома"."Исходя из отраслевой практики, после запуска ГПЗ в течение года мы выходим на его проектную мощность — пять миллиардов кубометров газа в год", — уточнил он.На втором этапе, с 2023 по 2025 годы, планируется строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа с производством полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП рассчитано на 35 лет.По словам Игнатова, СРП предусматривает экспорт газа инвесторами проекта. Глава операционной компании добавил, что строительство газохимического комплекса в рамках проекта "рассматривается как возможный второй этап, после реализации первого".Surhan Gas Chemical Operating Company была создана консорциумом инвесторов с участием Gas Project Development Central Asia (GDP, структуры "Газпрома").

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