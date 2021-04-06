Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компания Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC) намерена в 2023 году вести в строй газоперерабатывающий завод на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане, заявил генеральный директор SGCOC Андрей Игнатов. В апреле 2017 года правительство РУз подписало с консорциумом инвесторов – GDP, Altmax Holding и "Узнефтегаздобычей" — соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой месторождения "25 лет независимости" и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В октябре 2018-го стороны определили коммерческие условия проекта и одобрили создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования.Ранее во вторник в рамках "Иннопрома" в Ташкенте ВЭБ.РФ, Газпромбанк и SGCOC подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет независимости" на сумму 900 миллионов долларов."Плановый срок запуска ГПЗ у нас — 2023 год. Мы можем с гордостью сказать, что в пандемию мы не останавливали работы в Узбекистане", — сказал Игнатов РИА Новости на полях "Иннопрома"."Исходя из отраслевой практики, после запуска ГПЗ в течение года мы выходим на его проектную мощность — пять миллиардов кубометров газа в год", — уточнил он.На втором этапе, с 2023 по 2025 годы, планируется строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа с производством полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП рассчитано на 35 лет.По словам Игнатова, СРП предусматривает экспорт газа инвесторами проекта. Глава операционной компании добавил, что строительство газохимического комплекса в рамках проекта "рассматривается как возможный второй этап, после реализации первого".Surhan Gas Chemical Operating Company была создана консорциумом инвесторов с участием Gas Project Development Central Asia (GDP, структуры "Газпрома").
Проект общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов будет реализован в два этапа.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компания Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC) намерена в 2023 году вести в строй газоперерабатывающий завод на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане, заявил генеральный директор SGCOC Андрей Игнатов.
В апреле 2017 года правительство РУз подписало с консорциумом инвесторов – GDP, Altmax Holding и "Узнефтегаздобычей" — соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой месторождения "25 лет независимости" и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В октябре 2018-го стороны определили коммерческие условия проекта и одобрили создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования.
Ранее во вторник в рамках "Иннопрома" в Ташкенте ВЭБ.РФ, Газпромбанк и SGCOC подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет независимости" на сумму 900 миллионов долларов.
"Плановый срок запуска ГПЗ у нас — 2023 год. Мы можем с гордостью сказать, что в пандемию мы не останавливали работы в Узбекистане", — сказал Игнатов РИА Новости на полях "Иннопрома".
"Исходя из отраслевой практики, после запуска ГПЗ в течение года мы выходим на его проектную мощность — пять миллиардов кубометров газа в год", — уточнил он.
Проект общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов намечено реализовать в два этапа. На первом этапе, в 2018-2022 годах, запланировано бурение скважин, обустройство месторождения, геологоразведочные работы на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью пять миллиардов кубометров.
На втором этапе, с 2023 по 2025 годы, планируется строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа с производством полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП рассчитано на 35 лет.
По словам Игнатова, СРП предусматривает экспорт газа инвесторами проекта. Глава операционной компании добавил, что строительство газохимического комплекса в рамках проекта "рассматривается как возможный второй этап, после реализации первого".