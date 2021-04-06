Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.Согласно новым данным, паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.Напомним, в Ташкенте, в рамках популяризации зиерат-туризма, для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel.Отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Также с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
В специальном мобильном приложении паломник должен будет "забронировать" временной интервал для молитв и посещения священных мест.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.
Согласно новым данным, паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.
"В мобильном приложении паломник должен будет "забронировать" временной интервал для молитв и посещения священных мест", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ташкенте, в рамках популяризации зиерат-туризма, для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel.