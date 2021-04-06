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Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19
Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.
2021-04-06T14:08+0500
2021-04-06T14:15+0500
в мире
рамазан хайит
вакцинация
паломничество
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саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.Согласно новым данным, паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.Напомним, в Ташкенте, в рамках популяризации зиерат-туризма, для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel.Отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Также с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html
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рамазан хайит, вакцинация, паломничество, саудовская аравия, саудовская аравия, религия, вакцина

Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19

14:08 06.04.2021 (обновлено: 14:15 06.04.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В специальном мобильном приложении паломник должен будет "забронировать" временной интервал для молитв и посещения священных мест.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.
Согласно новым данным, паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.

"В мобильном приложении паломник должен будет "забронировать" временной интервал для молитв и посещения священных мест", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ташкенте, в рамках популяризации зиерат-туризма, для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel.
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Отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.
Также с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
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