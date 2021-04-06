https://uz.sputniknews.ru/20210406/saudovskaya-araviya-razreshit-palomnichestvo-vaktsinirovannym-ot-covid-19-18177032.html

Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19

Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.

2021-04-06T14:08+0500

2021-04-06T14:08+0500

2021-04-06T14:15+0500

в мире

рамазан хайит

вакцинация

паломничество

саудовская аравия

саудовская аравия

религия

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1413/03/14130352_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_0d287169f4392f880ecd39fe19320aa0.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии разрешат посещение святых мест в период Рамазана паломникам, вакцинированным от коронавируса, пишет AlArabiya.Согласно новым данным, паломник должен получить две дозы вакцины от COVID-19, затем подать заявку на совершение Умры-малого паломничества в Мекку и посещение священных мест, а потом зарегистрироваться в специальных приложениях.Напомним, в Ташкенте, в рамках популяризации зиерат-туризма, для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel.Отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Также с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kak-spravlyat-ramazan-v-period-pandemii---sovety-voz-18101450.html

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

рамазан хайит, вакцинация, паломничество, саудовская аравия, саудовская аравия, религия, вакцина