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https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-eaes-utverdili-prioritety-v-rabote-do-2025-goda-18182674.html
В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года
В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план реализации Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.
2021-04-06T17:36+0500
2021-04-06T17:36+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план реализации Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.В декабре направления развития евразийской экономической интеграции на ближайшие годы были утверждены главами государств — членов ЕАЭС.Большую часть задач намечено выполнить уже до 2023 года. Так, до конца 2021-го планируется:Кроме того, в этом году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в разных странах мира, определить — насколько ЕАЭС необходим единый информационный портал в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.Представителем РУз в Евразийской экономической комиссии является Шухрат Шукуров. До этого он был первым замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
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В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года

17:36 06.04.2021
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© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
В частности, до конца 2021-го планируется заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план реализации Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.
В декабре направления развития евразийской экономической интеграции на ближайшие годы были утверждены главами государств — членов ЕАЭС.
Большую часть задач намечено выполнить уже до 2023 года. Так, до конца 2021-го планируется:
внести изменения в порядок разработки технических регламентов ЕАЭС;
подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;
принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование";
подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в ЕАЭС;
заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.
Кроме того, в этом году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в разных странах мира, определить — насколько ЕАЭС необходим единый информационный портал в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян
4 апреля, 17:14
10010
Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.
Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.
Представителем РУз в Евразийской экономической комиссии является Шухрат Шукуров. До этого он был первым замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.
Министр промышленности ЕЭК Артак Камалян - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС
09:17
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