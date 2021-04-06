В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план реализации Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.В декабре направления развития евразийской экономической интеграции на ближайшие годы были утверждены главами государств — членов ЕАЭС.Большую часть задач намечено выполнить уже до 2023 года. Так, до конца 2021-го планируется:Кроме того, в этом году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в разных странах мира, определить — насколько ЕАЭС необходим единый информационный портал в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.Представителем РУз в Евразийской экономической комиссии является Шухрат Шукуров. До этого он был первым замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.
В частности, до конца 2021-го планируется заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план реализации Стратегии-2025, сообщает ЕЭК.
В декабре направления развития евразийской экономической интеграции на ближайшие годы были утверждены главами государств — членов ЕАЭС.
Большую часть задач намечено выполнить уже до 2023 года. Так, до конца 2021-го планируется:
внести изменения в порядок разработки технических регламентов ЕАЭС;
подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;
принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование";
подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в ЕАЭС;
заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.
Кроме того, в этом году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в разных странах мира, определить — насколько ЕАЭС необходим единый информационный портал в сфере образования, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.