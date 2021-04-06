https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-pervyy-den-chempionata-azii-po-dzyudo-uzbekskie-sportsmeny-zavoevali-pyat-medaley-18189231.html

В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей

В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей

ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Первый день чемпионата Азии по дзюдо, завершившийся сегодня в столице Кыргызстана, принес в копилку узбекских дзюдоистов золото,

2021-04-06T20:25+0500

2021-04-06T20:25+0500

2021-04-06T20:25+0500

спорт

турнир "большого шлема"

дзюдо

спортивные соревнования

национальный олимпийский комитет узбекистана

кыргызстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/03/18127965_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bbd72642c1b810e24473c8c7c8d4f995.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Первый день чемпионата Азии по дзюдо, завершившийся сегодня в столице Кыргызстана, принес в копилку узбекских дзюдоистов золото, серебро и три бронзы, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Титул чемпиона Азии в весовой категории 66 кг завоевал Сардор Нуриллаев. В финале он вышел на татами против чемпиона мира 2015 года, финалиста Олимпиады Рио-2016 Ан Баула и решил схватку в свою пользу. Вновь отличилась Диёра Келдиёрова, триумфально выигравшая несколько дней назад турнир из серии “Большого шлема” в Анталии, войдя в историю, как первая девушка из Узбекистана, выигравшая этот турнир.Звезде узбекского женского дзюдо не привыкать быть первопроходцем в этом виде спорта. Еще в 2015 году в возрасте 17 лет она победила на чемпионате мира среди кадетов в Сараево. Тогда она завоевала первое в истории женского дзюдо Узбекистана "золото" чемпионата мира.Однако на этот раз в Бишкеке у нее лишь серебро. Медаль высшей пробы в весе 52 кг она уступила южнокорейской спортсменке Парк Да Соль.За бронзовые награды первого дня соревнований сражались сразу четыре узбекистанских борца. И троим из них удалось добиться цели. Копилку сборной пополнили Гулнур Муратбаева, Сита Кадамбоева и Нилуфар Эрмагамбетова. Благодаря этим успехом, спортсмены Узбекистана улучшили свои позиции в рейтинге, сообщает НОК.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html

кыргызстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

турнир "большого шлема", дзюдо, спортивные соревнования, национальный олимпийский комитет узбекистана, кыргызстан, узбекистан