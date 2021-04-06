https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-pervyy-den-chempionata-azii-po-dzyudo-uzbekskie-sportsmeny-zavoevali-pyat-medaley-18189231.html
В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей
В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Первый день чемпионата Азии по дзюдо, завершившийся сегодня в столице Кыргызстана, принес в копилку узбекских дзюдоистов золото,
2021-04-06T20:25+0500
2021-04-06T20:25+0500
2021-04-06T20:25+0500
спорт
турнир "большого шлема"
дзюдо
спортивные соревнования
национальный олимпийский комитет узбекистана
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Первый день чемпионата Азии по дзюдо, завершившийся сегодня в столице Кыргызстана, принес в копилку узбекских дзюдоистов золото, серебро и три бронзы, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Титул чемпиона Азии в весовой категории 66 кг завоевал Сардор Нуриллаев. В финале он вышел на татами против чемпиона мира 2015 года, финалиста Олимпиады Рио-2016 Ан Баула и решил схватку в свою пользу. Вновь отличилась Диёра Келдиёрова, триумфально выигравшая несколько дней назад турнир из серии “Большого шлема” в Анталии, войдя в историю, как первая девушка из Узбекистана, выигравшая этот турнир.Звезде узбекского женского дзюдо не привыкать быть первопроходцем в этом виде спорта. Еще в 2015 году в возрасте 17 лет она победила на чемпионате мира среди кадетов в Сараево. Тогда она завоевала первое в истории женского дзюдо Узбекистана "золото" чемпионата мира.Однако на этот раз в Бишкеке у нее лишь серебро. Медаль высшей пробы в весе 52 кг она уступила южнокорейской спортсменке Парк Да Соль.За бронзовые награды первого дня соревнований сражались сразу четыре узбекистанских борца. И троим из них удалось добиться цели. Копилку сборной пополнили Гулнур Муратбаева, Сита Кадамбоева и Нилуфар Эрмагамбетова. Благодаря этим успехом, спортсмены Узбекистана улучшили свои позиции в рейтинге, сообщает НОК.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html
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турнир "большого шлема", дзюдо, спортивные соревнования, национальный олимпийский комитет узбекистана, кыргызстан, узбекистан
В первый день чемпионата Азии по дзюдо узбекские спортсмены завоевали пять медалей
Среди медалистов - Диёра Келдиёрова, ставшая накануне первой девушкой в Узбекистане, выигравшей турнир “Большого шлема”.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik.
Первый день чемпионата Азии по дзюдо, завершившийся сегодня в столице Кыргызстана, принес в копилку узбекских дзюдоистов золото, серебро и три бронзы, сообщает
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.
Титул чемпиона Азии в весовой категории 66 кг завоевал Сардор Нуриллаев. В финале он вышел на татами против чемпиона мира 2015 года, финалиста Олимпиады Рио-2016 Ан Баула и решил схватку в свою пользу.
Вновь отличилась Диёра Келдиёрова, триумфально выигравшая
несколько дней назад турнир из серии “Большого шлема” в Анталии, войдя в историю, как первая девушка из Узбекистана, выигравшая этот турнир.
Звезде узбекского женского дзюдо не привыкать быть первопроходцем в этом виде спорта. Еще в 2015 году в возрасте 17 лет она победила
на чемпионате мира среди кадетов в Сараево. Тогда она завоевала первое в истории женского дзюдо Узбекистана "золото" чемпионата мира.
Однако на этот раз в Бишкеке у нее лишь серебро. Медаль высшей пробы в весе 52 кг она уступила южнокорейской спортсменке Парк Да Соль.
За бронзовые награды первого дня соревнований сражались сразу четыре узбекистанских борца. И троим из них удалось добиться цели. Копилку сборной пополнили Гулнур Муратбаева, Сита Кадамбоева и Нилуфар Эрмагамбетова.
Благодаря этим успехом, спортсмены Узбекистана улучшили свои позиции в рейтинге, сообщает НОК.