https://uz.sputniknews.ru/20210407/kak-uzbekistan-mojet-ukrepit-samostoyatelnost-eaes-v-produktovom-voprose-18200590.html
Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе
Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году смогут обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции и
2021-04-07T15:16+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году смогут обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия на более чем 97 процентов. Такое заявление сделал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью газете парламента и правительства Узбекистана "Народное слово".На сегодня, по его данным, этот уровень на пространстве объединения составляет 93,1 процента.Представитель ЕЭК сообщил, что по таким товарам, как зерно, сахар, растительные масла, свинина, баранина, яйца и картофель, страны ЕАЭС уже полностью обеспечивают себя за счет собственного производства. По его словам, в ЕАЭС прорабатываются разные механизмы для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения продовольственной безопасности в случае форс-мажора. Напомним, странами-участницами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.Узбекистан — один их наблюдателей при союзе, наряду с Молдовой и Кубой.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan--eaes-kak-imenno-vyigrayut-storony-ot-sotrudnichestva-drug-s-drugom-18194701.html
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продукты, сельское хозяйство, еаэс
Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе
15:16 07.04.2021 (обновлено: 15:23 07.04.2021)
На сегодня страны союза обеспечивают себя фруктами и ягодами на 43 процента, остальная часть до сих пор завозится из стран, не являющихся его членами, в том числе из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году смогут обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия на более чем 97 процентов.
Такое заявление сделал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью газете парламента и правительства Узбекистана "Народное слово"
.
"По нашим прогнозам, в 2021 году практически по всем продовольственным товарам (в ЕАЭС. — Прим. ред.) ожидается достижение уровня самообеспеченности более 97 процентов", — сказал Камалян.
На сегодня, по его данным, этот уровень на пространстве объединения составляет 93,1 процента.
Представитель ЕЭК сообщил, что по таким товарам, как зерно, сахар, растительные масла, свинина, баранина, яйца и картофель, страны ЕАЭС уже полностью обеспечивают себя за счет собственного производства.
"Исключение составляют фрукты и ягоды, обеспеченность которыми составляет 43 процента и которые по-прежнему в большом объеме завозятся, в том числе из Узбекистана, где профицит плодово-ягодной продукции ежегодно составляет около одного миллиона тонн", — сказал Камалян.
По его словам, в ЕАЭС прорабатываются разные механизмы для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения продовольственной безопасности в случае форс-мажора.
Напомним, странами-участницами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.
Узбекистан — один их наблюдателей при союзе, наряду с Молдовой и Кубой.