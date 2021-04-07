https://uz.sputniknews.ru/20210407/kak-uzbekistan-mojet-ukrepit-samostoyatelnost-eaes-v-produktovom-voprose-18200590.html

Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе

Как Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в продуктовом вопросе

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году смогут обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции и

2021-04-07T15:16+0500

2021-04-07T15:16+0500

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экономика

продукты

сельское хозяйство

еаэс

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году смогут обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия на более чем 97 процентов. Такое заявление сделал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью газете парламента и правительства Узбекистана "Народное слово".На сегодня, по его данным, этот уровень на пространстве объединения составляет 93,1 процента.Представитель ЕЭК сообщил, что по таким товарам, как зерно, сахар, растительные масла, свинина, баранина, яйца и картофель, страны ЕАЭС уже полностью обеспечивают себя за счет собственного производства. По его словам, в ЕАЭС прорабатываются разные механизмы для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения продовольственной безопасности в случае форс-мажора. Напомним, странами-участницами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.Узбекистан — один их наблюдателей при союзе, наряду с Молдовой и Кубой.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan--eaes-kak-imenno-vyigrayut-storony-ot-sotrudnichestva-drug-s-drugom-18194701.html

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продукты, сельское хозяйство, еаэс