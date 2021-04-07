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Узбекистан — ЕАЭС: как именно выиграют стороны от сотрудничества друг с другом
Узбекистан — ЕАЭС: как именно выиграют стороны от сотрудничества друг с другом
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Промышленная кооперация Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) повысит потенциал всех участников объединения в ряде
2021-04-07T12:04+0500
2021-04-07T12:14+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Промышленная кооперация Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) повысит потенциал всех участников объединения в ряде отраслей экономики.Об этом заявил министр промышленности ЕЭК Артак Камалян.По его мнению, наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества стран союза с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность.Предприятия республики уже сейчас могут присоединиться к прорабатываемой ЕЭК межгосударственной программе по электроэнергетическому машиностроению. Представитель комиссии отметил, что документы по взаимодействию ЕАЭС и Узбекистана уже находятся на финальной стадии разработки.Речь идет, в первую очередь, о двух системообразующих документах — меморандуме о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также о плане совместных мероприятий на 2021—2023 годы.Напомним, что республика получила статус государства-наблюдателя в ЕАЭС совсем недавно — в декабре 2020-го.Камалян считает, что это первый логичный шаг по интеграции Узбекистана в союз и дальнейшему развитию взаимодействия на многочисленных площадках объединения.Представитель ЕЭК напомнил, что в случае присоединения к союзу республика получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли, — Вьетнама, Ирана, Сингапура и Сербии. Кроме того, Узбекистан сможет стать полноценным участником переговоров и полноправным партнером при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли, заключил Камалян.
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еаэс, узбекистан

Узбекистан — ЕАЭС: как именно выиграют стороны от сотрудничества друг с другом

12:04 07.04.2021 (обновлено: 12:14 07.04.2021)
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© SputnikФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik
Документы по взаимодействию ЕАЭС и Узбекистана находятся уже на финальной стадии разработки.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Промышленная кооперация Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) повысит потенциал всех участников объединения в ряде отраслей экономики.
Об этом заявил министр промышленности ЕЭК Артак Камалян.
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По его мнению, наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества стран союза с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность.
Предприятия республики уже сейчас могут присоединиться к прорабатываемой ЕЭК межгосударственной программе по электроэнергетическому машиностроению.

"Такое взаимодействие было бы актуальным и с точки зрения реализации стратегии по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику, рассчитанной на период до 2030 года", — добавил Камалян.

ЕАЭС — Узбекистан. Данные об экспорте и импорте

По данным ЕЭК, в 2020-м объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5%, до 3,2 миллиарда долларов.

Объем кооперационного импорта из Узбекистана между тем вырос до 781,6 миллиона долларов.

Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%).

В свою очередь основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), металлы (8,6%).

Представитель комиссии отметил, что документы по взаимодействию ЕАЭС и Узбекистана уже находятся на финальной стадии разработки.
Речь идет, в первую очередь, о двух системообразующих документах — меморандуме о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также о плане совместных мероприятий на 2021—2023 годы.
Напомним, что республика получила статус государства-наблюдателя в ЕАЭС совсем недавно — в декабре 2020-го.
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Камалян считает, что это первый логичный шаг по интеграции Узбекистана в союз и дальнейшему развитию взаимодействия на многочисленных площадках объединения.
Представитель ЕЭК напомнил, что в случае присоединения к союзу республика получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли, — Вьетнама, Ирана, Сингапура и Сербии.
Кроме того, Узбекистан сможет стать полноценным участником переговоров и полноправным партнером при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли, заключил Камалян.
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