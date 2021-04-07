Узбекистан — ЕАЭС: как именно выиграют стороны от сотрудничества друг с другом

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Промышленная кооперация Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) повысит потенциал всех участников объединения в ряде отраслей экономики.Об этом заявил министр промышленности ЕЭК Артак Камалян.По его мнению, наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества стран союза с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность.Предприятия республики уже сейчас могут присоединиться к прорабатываемой ЕЭК межгосударственной программе по электроэнергетическому машиностроению. Представитель комиссии отметил, что документы по взаимодействию ЕАЭС и Узбекистана уже находятся на финальной стадии разработки.Речь идет, в первую очередь, о двух системообразующих документах — меморандуме о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также о плане совместных мероприятий на 2021—2023 годы.Напомним, что республика получила статус государства-наблюдателя в ЕАЭС совсем недавно — в декабре 2020-го.Камалян считает, что это первый логичный шаг по интеграции Узбекистана в союз и дальнейшему развитию взаимодействия на многочисленных площадках объединения.Представитель ЕЭК напомнил, что в случае присоединения к союзу республика получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли, — Вьетнама, Ирана, Сингапура и Сербии. Кроме того, Узбекистан сможет стать полноценным участником переговоров и полноправным партнером при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли, заключил Камалян.
По его мнению, наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества стран союза с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность.
Предприятия республики уже сейчас могут присоединиться к прорабатываемой ЕЭК межгосударственной программе по электроэнергетическому машиностроению.
"Такое взаимодействие было бы актуальным и с точки зрения реализации стратегии по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику, рассчитанной на период до 2030 года", — добавил Камалян.
ЕАЭС — Узбекистан. Данные об экспорте и импорте
По данным ЕЭК, в 2020-м объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5%, до 3,2 миллиарда долларов.
Объем кооперационного импорта из Узбекистана между тем вырос до 781,6 миллиона долларов.
Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%).
В свою очередь основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), металлы (8,6%).
Представитель комиссии отметил, что документы по взаимодействию ЕАЭС и Узбекистана уже находятся на финальной стадии разработки.
Речь идет, в первую очередь, о двух системообразующих документах — меморандуме о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также о плане совместных мероприятий на 2021—2023 годы.
Напомним, что республика получила статус государства-наблюдателя в ЕАЭС совсем недавно — в декабре 2020-го.
Камалян считает, что это первый логичный шаг по интеграции Узбекистана в союз и дальнейшему развитию взаимодействия на многочисленных площадках объединения.
Представитель ЕЭК напомнил, что в случае присоединения к союзу республика получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли, — Вьетнама, Ирана, Сингапура и Сербии.
Кроме того, Узбекистан сможет стать полноценным участником переговоров и полноправным партнером при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли, заключил Камалян.