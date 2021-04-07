Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад. Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального антидопингового агентства при Кабмине РУз".Так, с 1 апреля начали применяться тарифные коэффициенты в 1,5-кратном размере по утвержденным разрядам оплаты труда по Единой тарифной сетке при определении зарплат работников агентства.Также генеральному директору предоставлено право на внесение изменений в утвержденную структуру агентства в рамках определенной общей предельной численности работников и фонда оплаты труда.Есть и другие нововведения — к примеру, в документе говорится об увеличении в 2 раза предельной численности сотрудников-управленцев.Ранее надбавки стали доплачивать учителям и педагогам, имеющим высшую и первую категории. Кроме того, в 2021 году глава республики Шавкат Мирзиёев поручил поднять на 30% зарплаты всех сотрудников органов внутренних дел.