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https://uz.sputniknews.ru/20210407/sotrudnikam-antidopingovogo-agentstva-podnimut-zarplaty-18205885.html
Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты
Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад.
2021-04-07T17:45+0500
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общество
допинг
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад. Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального антидопингового агентства при Кабмине РУз".Так, с 1 апреля начали применяться тарифные коэффициенты в 1,5-кратном размере по утвержденным разрядам оплаты труда по Единой тарифной сетке при определении зарплат работников агентства.Также генеральному директору предоставлено право на внесение изменений в утвержденную структуру агентства в рамках определенной общей предельной численности работников и фонда оплаты труда.Есть и другие нововведения — к примеру, в документе говорится об увеличении в 2 раза предельной численности сотрудников-управленцев.Ранее надбавки стали доплачивать учителям и педагогам, имеющим высшую и первую категории. Кроме того, в 2021 году глава республики Шавкат Мирзиёев поручил поднять на 30% зарплаты всех сотрудников органов внутренних дел.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Stala-izvestna-srednemesyachnaya-zarplata-v-Uzbekistane-v-2020-godu-15876614.html
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допинг, узбекистан

Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты

17:45 07.04.2021
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© ИА "Жахон"/ Анвар ИльясовОлимпийские кольца на спортивном празднике в Ташкенте
Олимпийские кольца на спортивном празднике в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© ИА "Жахон"/ Анвар Ильясов
С соответствующим предложением ранее выступили правительство, Минфин, Антидопинговое агентство и НОК.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад.
Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального антидопингового агентства при Кабмине РУз".
Так, с 1 апреля начали применяться тарифные коэффициенты в 1,5-кратном размере по утвержденным разрядам оплаты труда по Единой тарифной сетке при определении зарплат работников агентства.
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Также генеральному директору предоставлено право на внесение изменений в утвержденную структуру агентства в рамках определенной общей предельной численности работников и фонда оплаты труда.
Кроме того, по статусу, условиям оплаты труда, материального стимулирования и медобслуживания гендиректор агентства теперь приравнивается к первому заместителю министра.
Есть и другие нововведения — к примеру, в документе говорится об увеличении в 2 раза предельной численности сотрудников-управленцев.
Ранее надбавки стали доплачивать учителям и педагогам, имеющим высшую и первую категории.
Кроме того, в 2021 году глава республики Шавкат Мирзиёев поручил поднять на 30% зарплаты всех сотрудников органов внутренних дел.
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