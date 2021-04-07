https://uz.sputniknews.ru/20210407/sotrudnikam-antidopingovogo-agentstva-podnimut-zarplaty-18205885.html

Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты

Сотрудникам Антидопингового агентства поднимут зарплаты

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад.

2021-04-07T17:45+0500

2021-04-07T17:45+0500

2021-04-07T17:45+0500

общество

допинг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудникам Антидопингового агентства увеличат оклад. Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального антидопингового агентства при Кабмине РУз".Так, с 1 апреля начали применяться тарифные коэффициенты в 1,5-кратном размере по утвержденным разрядам оплаты труда по Единой тарифной сетке при определении зарплат работников агентства.Также генеральному директору предоставлено право на внесение изменений в утвержденную структуру агентства в рамках определенной общей предельной численности работников и фонда оплаты труда.Есть и другие нововведения — к примеру, в документе говорится об увеличении в 2 раза предельной численности сотрудников-управленцев.Ранее надбавки стали доплачивать учителям и педагогам, имеющим высшую и первую категории. Кроме того, в 2021 году глава республики Шавкат Мирзиёев поручил поднять на 30% зарплаты всех сотрудников органов внутренних дел.

https://uz.sputniknews.ru/20210127/Stala-izvestna-srednemesyachnaya-zarplata-v-Uzbekistane-v-2020-godu-15876614.html

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допинг, узбекистан