https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-sposoben-stat-xabom-dlya-investitsiy--top-menedjer-promsvyazbanka-18196004.html

Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка

Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка

— Каковы на сегодня итоги сотрудничества ПСБ и Республики Узбекистан?

2021-04-07T13:03+0500

2021-04-07T13:03+0500

2021-04-07T13:43+0500

иннопром-2021 в ташкенте

промсвязьбанк

кредит

инвестиции

узбекистан

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— Каковы на сегодня итоги сотрудничества ПСБ и Республики Узбекистан?— На данный момент мы профинансировали проекты на сумму около $500 млн и планируем довести этот показатель до $1 млрд. Это в том числе зависит от тех наших клиентов – российских компаний, которые выходят на рынок Узбекистана, от их спроса и наличия инвестиционных проектов. Используя поддержку в лице Российского экспортного центра и Министерства промышленности РФ, мы готовы и дальше увеличивать этот объем. — Расскажите о самых значимых совместных проектах – уже реализованных, а также находящихся в разработке. Каковы объемы инвестирования и другие параметры, которые вы можете озвучить?— Сегодня в Узбекистане порядка 85% активов банковского сектора приходится на госбанки, и с ними очень комфортно работать. Заходя на рынок Узбекистана, мы начинали с сотрудничества — кредитования местных банков. Следующим этапом было финансирование корпоративного сектора, прежде всего горно-металлургических комбинатов – НГМК и АГМК. Это две крупнейшие компании на всем постсоветском пространстве, которые обеспечивают около 70% налоговых платежей в стране.С либерализацией валютного курса рынок Узбекистана стал все более привлекателен для российских банков, сюда стали поступать достаточно серьезные международные инвестиции. С точки зрения макроэкономических показателей республика представляет собой интересный рынок.— С какими идеями и предложениями ПСБ приехал на "Иннопрм" в Ташкент? Что готовы предложить, в чем заинтересованы узбекские коллеги? — Мы провели серию встреч с ключевыми министерствами и ведомствами, по итогам которых есть ряд предложений. Во-первых, расширять сотрудничество с банками с точки зрения финансирования не оборотных средств для их клиентов, а выделять денежные средства непосредственно на крупные инвестиционные проекты. Мы заинтересованы в поддержке выхода компаний Узбекистана на международный рынок долгового капитала. Также есть несколько интересных проектов в нефтегазовой сфере. Не мы их инициаторы, но ПСБ рассматривает в них свое участие. К сожалению, на текущем этапе не могу раскрывать подробности. — Узбекистан вступил в период масштабных преобразований, в частности, упор сделан на инвестиционные проекты, в том числе инфраструктурные. Насколько эта сфера представляется вам перспективной и чем в этом может помочь ПСБ?— Конечно, сфера очень перспективная. Наверное, первым таким значимым проектом стало строительство Ташкентского металлургического завода. Это частный проект с поддержкой государства, который также финансировали российские банки при господдержке. Огромный проект завода Oltin yo’l GTL, который реализовывали как иностранные, так частично и российские подрядчики, финансировал проект международный консорциум банков. Есть проект в нефтегазовой сфере – газовое месторождение М25, которое также планируется к разработке. Другой большой инвестпроект — модернизация Алмалыкского горно-металлургического МОФ-3, в котором российские банки также рассматривают свое участие.Как мы видим, pipeline крупных инвестиционных проектов в Узбекистане огромный. Все они направлены на развитие существующих, либо создание новых мощностей и уход в так называемую цепочку добавленной стоимости. То, что в эти проекты заходят не только российские компании и банки, но и международные, является показателем. Приехав на выставку "Иннопром" по одному из проектов восемь лет назад, я и не предполагал на тот момент, что вокруг рынка Узбекистана будет такой ажиотаж.— Как развивается межбанковское взаимодействие с Узбекистаном? На что именно делается акцент?— Встречаясь с нашими друзьями и коллегами в Узбекистане, мы видим, что они получают предложения по финансированию от европейских, китайских, корейских банков. Это показательный момент развития банковского сектора, демонстрирующий рост конкуренции.С зарубежными финансовыми учреждениями мы обсуждаем межбанковское сотрудничество в формате кредитования банков Узбекистана на короткие сроки – от года до двух лет. В том числе с некоторыми из них мы ведем переговоры о финансировании инвестиционных проектов в республике через узбекские банки. Такие проекты есть и в сельском хозяйстве, и в металлургии. Во время встреч с нашими узбекскими коллегами мы все чаще обсуждаем финансирование долгосрочных совместных проектов.— Каковы перспективы сотрудничества ПСБ с Центральной Азией в целом?— В Центральноазиатском регионе ПСБ работает в Узбекистане и Казахстане. У Узбекистана как у площадки — я сейчас говорю не о банковском сотрудничестве, а о промышленном развитии — есть хороший потенциал стать хабом для дальнейших инвестиций и поставок в Таджикистан, Киргизстан, Афганистан, во все соседние страны. Поэтому республику мы видим в том числе и как точку входа для работы с соседними государствами.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

промсвязьбанк, кредит, инвестиции, узбекистан