Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Логотип Иннопром - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-sposoben-stat-xabom-dlya-investitsiy--top-menedjer-promsvyazbanka-18196004.html
Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка
Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка
— Каковы на сегодня итоги сотрудничества ПСБ и Республики Узбекистан?
2021-04-07T13:03+0500
2021-04-07T13:43+0500
иннопром-2021 в ташкенте
промсвязьбанк
кредит
инвестиции
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18179631_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_21eb056799081643d1abde4890bc6514.jpg
— Каковы на сегодня итоги сотрудничества ПСБ и Республики Узбекистан?— На данный момент мы профинансировали проекты на сумму около $500 млн и планируем довести этот показатель до $1 млрд. Это в том числе зависит от тех наших клиентов – российских компаний, которые выходят на рынок Узбекистана, от их спроса и наличия инвестиционных проектов. Используя поддержку в лице Российского экспортного центра и Министерства промышленности РФ, мы готовы и дальше увеличивать этот объем. — Расскажите о самых значимых совместных проектах – уже реализованных, а также находящихся в разработке. Каковы объемы инвестирования и другие параметры, которые вы можете озвучить?— Сегодня в Узбекистане порядка 85% активов банковского сектора приходится на госбанки, и с ними очень комфортно работать. Заходя на рынок Узбекистана, мы начинали с сотрудничества — кредитования местных банков. Следующим этапом было финансирование корпоративного сектора, прежде всего горно-металлургических комбинатов – НГМК и АГМК. Это две крупнейшие компании на всем постсоветском пространстве, которые обеспечивают около 70% налоговых платежей в стране.С либерализацией валютного курса рынок Узбекистана стал все более привлекателен для российских банков, сюда стали поступать достаточно серьезные международные инвестиции. С точки зрения макроэкономических показателей республика представляет собой интересный рынок.— С какими идеями и предложениями ПСБ приехал на "Иннопрм" в Ташкент? Что готовы предложить, в чем заинтересованы узбекские коллеги? — Мы провели серию встреч с ключевыми министерствами и ведомствами, по итогам которых есть ряд предложений. Во-первых, расширять сотрудничество с банками с точки зрения финансирования не оборотных средств для их клиентов, а выделять денежные средства непосредственно на крупные инвестиционные проекты. Мы заинтересованы в поддержке выхода компаний Узбекистана на международный рынок долгового капитала. Также есть несколько интересных проектов в нефтегазовой сфере. Не мы их инициаторы, но ПСБ рассматривает в них свое участие. К сожалению, на текущем этапе не могу раскрывать подробности. — Узбекистан вступил в период масштабных преобразований, в частности, упор сделан на инвестиционные проекты, в том числе инфраструктурные. Насколько эта сфера представляется вам перспективной и чем в этом может помочь ПСБ?— Конечно, сфера очень перспективная. Наверное, первым таким значимым проектом стало строительство Ташкентского металлургического завода. Это частный проект с поддержкой государства, который также финансировали российские банки при господдержке. Огромный проект завода Oltin yo’l GTL, который реализовывали как иностранные, так частично и российские подрядчики, финансировал проект международный консорциум банков. Есть проект в нефтегазовой сфере – газовое месторождение М25, которое также планируется к разработке. Другой большой инвестпроект — модернизация Алмалыкского горно-металлургического МОФ-3, в котором российские банки также рассматривают свое участие.Как мы видим, pipeline крупных инвестиционных проектов в Узбекистане огромный. Все они направлены на развитие существующих, либо создание новых мощностей и уход в так называемую цепочку добавленной стоимости. То, что в эти проекты заходят не только российские компании и банки, но и международные, является показателем. Приехав на выставку "Иннопром" по одному из проектов восемь лет назад, я и не предполагал на тот момент, что вокруг рынка Узбекистана будет такой ажиотаж.— Как развивается межбанковское взаимодействие с Узбекистаном? На что именно делается акцент?— Встречаясь с нашими друзьями и коллегами в Узбекистане, мы видим, что они получают предложения по финансированию от европейских, китайских, корейских банков. Это показательный момент развития банковского сектора, демонстрирующий рост конкуренции.С зарубежными финансовыми учреждениями мы обсуждаем межбанковское сотрудничество в формате кредитования банков Узбекистана на короткие сроки – от года до двух лет. В том числе с некоторыми из них мы ведем переговоры о финансировании инвестиционных проектов в республике через узбекские банки. Такие проекты есть и в сельском хозяйстве, и в металлургии. Во время встреч с нашими узбекскими коллегами мы все чаще обсуждаем финансирование долгосрочных совместных проектов.— Каковы перспективы сотрудничества ПСБ с Центральной Азией в целом?— В Центральноазиатском регионе ПСБ работает в Узбекистане и Казахстане. У Узбекистана как у площадки — я сейчас говорю не о банковском сотрудничестве, а о промышленном развитии — есть хороший потенциал стать хабом для дальнейших инвестиций и поставок в Таджикистан, Киргизстан, Афганистан, во все соседние страны. Поэтому республику мы видим в том числе и как точку входа для работы с соседними государствами.
https://uz.sputniknews.ru/20210217/TsB-Uzbekistana-pereshel-k-ezhednevnomu-obnovleniyu-kursa-valyut-16022501.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/gendirektor-rets-eksportery-jdut-otkrytiya-na-birje-pryamoy-konvertatsii-rublsum-18177631.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/umurzakov-obyasnil-investoram-chem-segodnya-privlekaet-ekonomika-uzbekistana-18155940.html
https://uz.sputniknews.ru/20201030/Gensek-ShOS-mezhbankovskoe-sotrudnichestvo-osobenno-vazhno-v-usloviyakh-pandemii-15296190.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18179631_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_93dcc0896e6ce7bbacd8d2ef65342bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
промсвязьбанк, кредит, инвестиции, узбекистан

Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка

13:03 07.04.2021 (обновлено: 13:43 07.04.2021)
147
© Sputnik / Рамиз БахтияровАлексей Тюпанов, руководитель блока международного бизнеса ПСБ
Алексей Тюпанов, руководитель блока международного бизнеса ПСБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
В рамках проходящей в Ташкенте международной промышленной выставки "Иннопром" руководитель международного бизнеса ПСБ (Промсвязьбанк) Алексей Тюпанов рассказал о крупных совместных проектах с Узбекистаном, банковском сотрудничестве и дальнейших планах в республике.
— Каковы на сегодня итоги сотрудничества ПСБ и Республики Узбекистан?
— На данный момент мы профинансировали проекты на сумму около $500 млн и планируем довести этот показатель до $1 млрд. Это в том числе зависит от тех наших клиентов – российских компаний, которые выходят на рынок Узбекистана, от их спроса и наличия инвестиционных проектов. Используя поддержку в лице Российского экспортного центра и Министерства промышленности РФ, мы готовы и дальше увеличивать этот объем.
— Расскажите о самых значимых совместных проектах – уже реализованных, а также находящихся в разработке. Каковы объемы инвестирования и другие параметры, которые вы можете озвучить?
— Сегодня в Узбекистане порядка 85% активов банковского сектора приходится на госбанки, и с ними очень комфортно работать. Заходя на рынок Узбекистана, мы начинали с сотрудничества — кредитования местных банков. Следующим этапом было финансирование корпоративного сектора, прежде всего горно-металлургических комбинатов – НГМК и АГМК. Это две крупнейшие компании на всем постсоветском пространстве, которые обеспечивают около 70% налоговых платежей в стране.
Электронное табло со знаком евро - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2021
Экономика
ЦБ Узбекистана начал ежедневно обновлять курс валют
17 февраля, 16:41
2455
С либерализацией валютного курса рынок Узбекистана стал все более привлекателен для российских банков, сюда стали поступать достаточно серьезные международные инвестиции. С точки зрения макроэкономических показателей республика представляет собой интересный рынок.

В наших дальнейших планах — развитие сотрудничества с банками, корпоративными клиентами и участие в отдельных инвестиционных проектах, прежде всего, в нефтегазовой и металлургической отраслях.

— С какими идеями и предложениями ПСБ приехал на "Иннопрм" в Ташкент? Что готовы предложить, в чем заинтересованы узбекские коллеги?
— Мы провели серию встреч с ключевыми министерствами и ведомствами, по итогам которых есть ряд предложений. Во-первых, расширять сотрудничество с банками с точки зрения финансирования не оборотных средств для их клиентов, а выделять денежные средства непосредственно на крупные инвестиционные проекты.
Мы заинтересованы в поддержке выхода компаний Узбекистана на международный рынок долгового капитала.
Денежные купюры - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
Вчера, 14:36
2781
Также есть несколько интересных проектов в нефтегазовой сфере. Не мы их инициаторы, но ПСБ рассматривает в них свое участие. К сожалению, на текущем этапе не могу раскрывать подробности.
— Узбекистан вступил в период масштабных преобразований, в частности, упор сделан на инвестиционные проекты, в том числе инфраструктурные. Насколько эта сфера представляется вам перспективной и чем в этом может помочь ПСБ?
— Конечно, сфера очень перспективная. Наверное, первым таким значимым проектом стало строительство Ташкентского металлургического завода. Это частный проект с поддержкой государства, который также финансировали российские банки при господдержке. Огромный проект завода Oltin yo’l GTL, который реализовывали как иностранные, так частично и российские подрядчики, финансировал проект международный консорциум банков. Есть проект в нефтегазовой сфере – газовое месторождение М25, которое также планируется к разработке. Другой большой инвестпроект — модернизация Алмалыкского горно-металлургического МОФ-3, в котором российские банки также рассматривают свое участие.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Умурзаков объяснил инвесторам, чем сегодня привлекает экономика Узбекистана
5 апреля, 15:34
591
Как мы видим, pipeline крупных инвестиционных проектов в Узбекистане огромный. Все они направлены на развитие существующих, либо создание новых мощностей и уход в так называемую цепочку добавленной стоимости. То, что в эти проекты заходят не только российские компании и банки, но и международные, является показателем. Приехав на выставку "Иннопром" по одному из проектов восемь лет назад, я и не предполагал на тот момент, что вокруг рынка Узбекистана будет такой ажиотаж.
— Как развивается межбанковское взаимодействие с Узбекистаном? На что именно делается акцент?
— Встречаясь с нашими друзьями и коллегами в Узбекистане, мы видим, что они получают предложения по финансированию от европейских, китайских, корейских банков. Это показательный момент развития банковского сектора, демонстрирующий рост конкуренции.
Владимир Норов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2020
Экономика
Генсек ШОС: межбанковское сотрудничество особенно важно в условиях пандемии
30 октября 2020, 19:54
165
С зарубежными финансовыми учреждениями мы обсуждаем межбанковское сотрудничество в формате кредитования банков Узбекистана на короткие сроки – от года до двух лет. В том числе с некоторыми из них мы ведем переговоры о финансировании инвестиционных проектов в республике через узбекские банки. Такие проекты есть и в сельском хозяйстве, и в металлургии. Во время встреч с нашими узбекскими коллегами мы все чаще обсуждаем финансирование долгосрочных совместных проектов.
Каковы перспективы сотрудничества ПСБ с Центральной Азией в целом?
— В Центральноазиатском регионе ПСБ работает в Узбекистане и Казахстане. У Узбекистана как у площадки — я сейчас говорю не о банковском сотрудничестве, а о промышленном развитии — есть хороший потенциал стать хабом для дальнейших инвестиций и поставок в Таджикистан, Киргизстан, Афганистан, во все соседние страны. Поэтому республику мы видим в том числе и как точку входа для работы с соседними государствами.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:29В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец
13:20Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео
13:06В Ташкенте объявили мораторий на размещение новых рекламных объектов
13:03Узбекистан способен стать хабом для инвестиций — топ-менеджер Промсвязьбанка
12:51Как в Ташкенте прошел фестиваль "Молодежь будущего"
12:29Узбекистан и Кыргызстан реализуют 60 проектов более чем на $550 млн
12:28Узбекские боксеры рассказали о цене победы, травмах и тренировках в США
12:04Узбекистан — ЕАЭС: как именно выиграют стороны от сотрудничества друг с другом
11:57Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию
11:37В Ферганской области машина упала в канаву, водитель погиб
11:18Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание
10:47Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
10:46Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix
10:28Дайте порулить: лидеры ЕС захотели в мировое правительство
10:14Получает ли Зеленский отчисления за показ своих шоу по российскому ТВ
10:07Каким строительным профессиям грозит исчезновение
09:39Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана
08:56Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям
08:40Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19
08:05В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"