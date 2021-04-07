https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekskie-boksery-rasskazali-o-tsene-pobedy-travmax-i-trenirovkax-v-ssha-18195664.html
Узбекские боксеры рассказали о цене победы, травмах и тренировках в США
Узбекские боксеры рассказали о цене победы, травмах и тренировках в США
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В минувший вторник в Национальном олимпийском комитете Узбекистана прошла пресс-конференция с победителями вечера профессионального
2021-04-07T12:28+0500
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спорт
шахрам гиясов
национальный олимпийский комитет узбекистана
бокс
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В минувший вторник в Национальном олимпийском комитете Узбекистана прошла пресс-конференция с победителями вечера профессионального бокса, состоявшего 3 апреля в Ташкенте.В тот день все восемь спортсменов из Узбекистана одержали победы над своими соперниками. Среди них — чемпион Азии и Азиатских игр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), Исраил Мадримов. Боксер рассказал, что во время боя с Эммани Каломбо из Конго ему приходилось работать преимущественно левой рукой. Как оказалось, все дело в травме плеча, которая окончательно еще не зажила."Врачи сказали, что тренироваться можно будет через 6 месяцев. Но я вернулся к тренировкам 4 месяца спустя, а еще через месяц вышел на ринг. Во время боя старался меньше использовать левую руку, боялся, что старая рана вновь откроется. К счастью, бой закончился, как и ожидалось. Я видел свои недостатки и достижения и сделал для себя выводы", — рассказал Мадримов.Довольно часто спортсмены проводят тренировки за границей. Эту особенность спортивной жизни постарался объяснить чемпион мира и Азии, серебряный призер Олимпийских игр Шахрам Гиясов. Уроженец Бухары 3 апреля показал настоящее бойцовское шоу. Против него вышел на ринг Патрисио Лопес Морено из Мексики. Уже в третьем раунде Гиясов отправил его в глубокий нокаут.Во время пресс-конференции в НОК спортсмен анонсировал очередной бой за чемпионский пояс, который, по его словам, пройдет уже в ближайшее время.И не только у него. Главный герой вечера, объединённый чемпион мира Муроджон Ахмадалиев, защитивший титулы WBA Super и IBF досрочной победой над японцем Рёсукэ Ивасу, подтвердил свои планы завоевать все пояса в своей весовой категории. Победители вечера отметили, свои победы они посвятили новому Узбекистану и своим родителям, говорится в сообщении НОК.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html
https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzbekistan-eto-tolko-nachalo-chto-axmadaliev-poobeschal-zemlyakam-posle-zaschity-titula-18135483.html
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шахрам гиясов, национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, ташкент
Узбекские боксеры рассказали о цене победы, травмах и тренировках в США
12:28 07.04.2021 (обновлено: 12:37 07.04.2021)
Исраил Мадримов выиграл бой на вечере профессионального бокса с травмой плеча, Шахрам Гиясов анонсировал очередной бой за пояс в Ташкенте, а Муроджон Ахмадалиев подтвердил свое намерение завоевать все титулы в своей весовой категории.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
В минувший вторник в Национальном олимпийском комитете Узбекистана прошла
пресс-конференция с победителями вечера профессионального бокса, состоявшего 3 апреля в Ташкенте.
В тот день все восемь спортсменов из Узбекистана одержали победы над своими соперниками. Среди них — чемпион Азии и Азиатских игр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), Исраил Мадримов.
Боксер рассказал, что во время боя с Эммани Каломбо из Конго ему приходилось работать преимущественно левой рукой. Как оказалось, все дело в травме плеча, которая окончательно еще не зажила.
"Врачи сказали, что тренироваться можно будет через 6 месяцев. Но я вернулся к тренировкам 4 месяца спустя, а еще через месяц вышел на ринг. Во время боя старался меньше использовать левую руку, боялся, что старая рана вновь откроется. К счастью, бой закончился, как и ожидалось. Я видел свои недостатки и достижения и сделал для себя выводы", — рассказал Мадримов.
Довольно часто спортсмены проводят тренировки за границей. Эту особенность спортивной жизни постарался объяснить чемпион мира и Азии, серебряный призер Олимпийских игр Шахрам Гиясов.
"Причина, по которой мы больше тренируемся в Соединенных Штатах, заключается в том, что там много сильных спарринг-партнеров из США, Мексики и других стран. Когда мы находимся в Узбекистане, хотим мы того или нет, мы отвлекаемся на какие-то личные или семейные дела. В Соединенных Штатах мы тренируемся трижды в день, вовремя отдыхаем и едим, все это время находимся под наблюдением тренеров и врачей", — объясняет Гиясов.
Уроженец Бухары 3 апреля показал настоящее бойцовское шоу. Против него вышел на ринг Патрисио Лопес Морено из Мексики. Уже в третьем раунде Гиясов отправил его в глубокий нокаут.
Во время пресс-конференции в НОК спортсмен анонсировал очередной бой за чемпионский пояс, который, по его словам, пройдет уже в ближайшее время.
И не только у него. Главный герой вечера, объединённый чемпион мира Муроджон Ахмадалиев, защитивший титулы WBA Super и IBF досрочной победой над японцем Рёсукэ Ивасу, подтвердил свои планы завоевать все пояса в своей весовой категории.
"Конечно, в будущем я намерен завоевать и остальные пояса своей весовой категории. Мы также планировали провести бой за четвертый чемпионский пояс в Ташкенте", — заявил Ахмадалиев.
Победители вечера отметили, свои победы они посвятили новому Узбекистану и своим родителям, говорится в сообщении НОК.