https://uz.sputniknews.ru/20210408/buxarskiy-npz-vremenno-priostanovil-rabotu-18217486.html

Бухарский НПЗ временно приостановил работу

Бухарский НПЗ временно приостановил работу

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу на десять дней с 5 апреля, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

2021-04-08T11:44+0500

2021-04-08T11:44+0500

2021-04-08T11:54+0500

экономика

бухарский нефтеперерабатывающий завод

узбекнефтегаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18217707_40:303:947:813_1920x0_80_0_0_ac67925d0e21c30f9993c4452ef025d0.jpg

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу на десять дней с 5 апреля, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".За эти дни планируется привести в порядок технологические установки основного производственного цеха "Перегонка нефти и газоконденсатного сырья под атмосферным давлением" и "Очистка общей нафты с помощью водорода".К работам привлечена российская компания "ХимМонтажНаладка" (Пермь) — она отвечает за прочистку печных труб."Кроме того, в этот период на технологической установке "Очистка общей нафты с помощью водорода" катализатор старого типа будет заменен на катализатор нового типа "HR-608" производства французской компании Axens", — говорится в публикации.В 2020 году Бухарский нефтеперерабатывающий завод произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.Тридцатого марта 2020-го на Бухарском НПЗ впервые в истории Узбекистана запустили производство дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

бухарский нефтеперерабатывающий завод, узбекнефтегаз