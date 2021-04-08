Бухарский НПЗ временно приостановил работу

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу на десять дней с 5 апреля, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".За эти дни планируется привести в порядок технологические установки основного производственного цеха "Перегонка нефти и газоконденсатного сырья под атмосферным давлением" и "Очистка общей нафты с помощью водорода".К работам привлечена российская компания "ХимМонтажНаладка" (Пермь) — она отвечает за прочистку печных труб."Кроме того, в этот период на технологической установке "Очистка общей нафты с помощью водорода" катализатор старого типа будет заменен на катализатор нового типа "HR-608" производства французской компании Axens", — говорится в публикации.В 2020 году Бухарский нефтеперерабатывающий завод произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.Тридцатого марта 2020-го на Бухарском НПЗ впервые в истории Узбекистана запустили производство дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5".
В течение нескольких дней планируется привести в порядок технологические установки основного производственного цеха.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Бухарский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу на десять дней с 5 апреля, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".
Причина — плановые ремонтные работы.
За эти дни планируется привести в порядок технологические установки основного производственного цеха "Перегонка нефти и газоконденсатного сырья под атмосферным давлением" и "Очистка общей нафты с помощью водорода".
К работам привлечена российская компания "ХимМонтажНаладка" (Пермь) — она отвечает за прочистку печных труб.
"Кроме того, в этот период на технологической установке "Очистка общей нафты с помощью водорода" катализатор старого типа будет заменен на катализатор нового типа "HR-608" производства французской компании Axens", — говорится в публикации.
В пресс-службе также отметили, что на время ремонта созданы запасы нефтепродуктов, чтобы потребители не почувствовали их нехватку.
В 2020 году Бухарский нефтеперерабатывающий завод произвел 843,9 тысячи тонн бензина — это самый высокий показатель за 23-летнюю историю предприятия.