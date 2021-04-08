Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210408/direktora-dvux-shkol-v-uzbekistane-poluchili-podarki-ot-prezidenta--belye-chevrolet-spark--18219781.html
Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark
Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане директора двух школ получили ценные подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark, сообщает пресс-служба
2021-04-08T13:20+0500
2021-04-08T13:25+0500
министерство народного образования узбекистана
общество
учитель
подарок
президент узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18220975_0:50:921:568_1920x0_80_0_0_aa3a9b5736e74fb7cf3c257eb9961647.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане директора двух школ получили ценные подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО) республики.Машины передали директорам общеобразовательной школы №39 Кунградского района Каракалпакстана и школы №2 Карманинского района Навоийской области в рамках проекта One million uzbek coders ("Один миллион программистов").По данным пресс-службы, в Каракалпакстане работают 727 общеобразовательных школ, из них 416 оснащены компьютерами, 642 (88 процентов) — оптоволоконным интернетом.В Навоийской области современное программирование изучают более 35 тысяч школьников, 18 567 из них уже получили сертификаты по проекту "Один миллион программистов".Старт проекту "Один миллион программистов" был дан 21 ноября 2019 года в Университете Инха в Ташкенте.Впервые проект по дистанционной подготовке программистов был запущен в Объединенных Арабских Эмиратах под названием One million arab coders.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18220975_48:0:871:617_1920x0_80_0_0_069d64faaf42716722d623e35adea5ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
министерство народного образования узбекистана, учитель, подарок, президент узбекистана, узбекистан

Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark

13:20 08.04.2021 (обновлено: 13:25 08.04.2021)
618
© Пресс-служба Министерства народного образования УзбекистанаВ Узбекистане директора двух школ получили подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark
В Узбекистане директора двух школ получили подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Руководителей образовательных учреждений наградили за высокие результаты их учеников в программировании.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане директора двух школ получили ценные подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО) республики.
Машины передали директорам общеобразовательной школы №39 Кунградского района Каракалпакстана и школы №2 Карманинского района Навоийской области в рамках проекта One million uzbek coders ("Один миллион программистов").

"Директора награждены за высокие результаты их учеников в программировании. На сегодня из 1074 учеников школы №39 Кунградского района 820 уже получили сертификаты проекта", — рассказали в МНО.

По данным пресс-службы, в Каракалпакстане работают 727 общеобразовательных школ, из них 416 оснащены компьютерами, 642 (88 процентов) — оптоволоконным интернетом.
В Навоийской области современное программирование изучают более 35 тысяч школьников, 18 567 из них уже получили сертификаты по проекту "Один миллион программистов".
Возможность получить автомобиль имеют все учителя республики — для этого нужно принять активное участие в проекте, отметили в МНО.
Старт проекту "Один миллион программистов" был дан 21 ноября 2019 года в Университете Инха в Ташкенте.
Впервые проект по дистанционной подготовке программистов был запущен в Объединенных Арабских Эмиратах под названием One million arab coders.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:20Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark
13:20Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ
13:00Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента
12:45Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг
12:35FIFA обновила рейтинг сборных: на каком месте Узбекистан
12:27Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля
12:00На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"
11:44Бухарский НПЗ временно приостановил работу
11:15"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана
11:09Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
10:59Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
10:45Сколько узбекистанцев уехало работать за границу с начала года
10:17На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
09:47Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
09:28В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
09:09Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
08:43Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
08:24В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
ВчераО чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год
ВчераМассовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку