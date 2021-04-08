https://uz.sputniknews.ru/20210408/direktora-dvux-shkol-v-uzbekistane-poluchili-podarki-ot-prezidenta--belye-chevrolet-spark--18219781.html

Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark

Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане директора двух школ получили ценные подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark, сообщает пресс-служба

2021-04-08T13:20+0500

2021-04-08T13:20+0500

2021-04-08T13:25+0500

министерство народного образования узбекистана

общество

учитель

подарок

президент узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане директора двух школ получили ценные подарки от президента — белые автомобили Chevrolet Spark, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО) республики.Машины передали директорам общеобразовательной школы №39 Кунградского района Каракалпакстана и школы №2 Карманинского района Навоийской области в рамках проекта One million uzbek coders ("Один миллион программистов").По данным пресс-службы, в Каракалпакстане работают 727 общеобразовательных школ, из них 416 оснащены компьютерами, 642 (88 процентов) — оптоволоконным интернетом.В Навоийской области современное программирование изучают более 35 тысяч школьников, 18 567 из них уже получили сертификаты по проекту "Один миллион программистов".Старт проекту "Один миллион программистов" был дан 21 ноября 2019 года в Университете Инха в Ташкенте.Впервые проект по дистанционной подготовке программистов был запущен в Объединенных Арабских Эмиратах под названием One million arab coders.

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министерство народного образования узбекистана, учитель, подарок, президент узбекистана, узбекистан