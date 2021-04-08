Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210408/doljen-li-borsch-nazyvatsya-russkim-ili-ukrainskim--mnenie-povara-kremlya-18218532.html
Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля
Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры.
2021-04-08T12:27+0500
2021-04-08T12:27+0500
россия
кремль
повара
еда
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18218650_0:69:2048:1220_1920x0_80_0_0_54b83072b3b4d47ba5b30e8b6d054257.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры. Чтобы это доказать, власти страны захотели пойти еще дальше и внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо.В этой связи очень интересна позиция Кремля и лично Путина. Кулинар отметил, что борщ очень любит Путин и часто его заказывает. В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", заключил повар.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18218650_0:0:1784:1338_1920x0_80_0_0_c77ff71e21168a94f4dc123403af638e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
кремль, повара, еда, владимир путин

Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля

12:27 08.04.2021
196
CC BY 2.0 / liz west / borscht served / Борщ
Борщ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
CC BY 2.0 / liz west / borscht served /
В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", считает кремлевский повар.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры.
Чтобы это доказать, власти страны захотели пойти еще дальше и внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо.
В этой связи очень интересна позиция Кремля и лично Путина.
"Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто "борщ" и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее", — поделился воспоминаниями шеф-повар Анатолий Галкин, проработавший в Кремле более 30 лет.
Кулинар отметил, что борщ очень любит Путин и часто его заказывает.
"Наш президент просто пишет "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине", — подчеркнул Галкин.
В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", заключил повар.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:20Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark
13:20Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ
13:00Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента
12:45Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг
12:35FIFA обновила рейтинг сборных: на каком месте Узбекистан
12:27Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля
12:00На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"
11:44Бухарский НПЗ временно приостановил работу
11:15"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана
11:09Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
10:59Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
10:45Сколько узбекистанцев уехало работать за границу с начала года
10:17На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
09:47Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
09:28В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
09:09Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
08:43Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
08:24В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
ВчераО чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год
ВчераМассовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку