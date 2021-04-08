Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры. Чтобы это доказать, власти страны захотели пойти еще дальше и внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо.В этой связи очень интересна позиция Кремля и лично Путина. Кулинар отметил, что борщ очень любит Путин и часто его заказывает. В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", заключил повар.
В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", считает кремлевский повар.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры.
Чтобы это доказать, власти страны захотели пойти еще дальше и внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо.
В этой связи очень интересна позиция Кремля и лично Путина.
"Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто "борщ" и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее", — поделился воспоминаниями шеф-повар Анатолий Галкин, проработавший в Кремле более 30 лет.
Кулинар отметил, что борщ очень любит Путин и часто его заказывает.
"Наш президент просто пишет "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине", — подчеркнул Галкин.
В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", заключил повар.