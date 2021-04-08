https://uz.sputniknews.ru/20210408/doljen-li-borsch-nazyvatsya-russkim-ili-ukrainskim--mnenie-povara-kremlya-18218532.html

Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля

Должен ли борщ называться "русским" или "украинским" — мнение повара Кремля

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры.

2021-04-08T12:27+0500

2021-04-08T12:27+0500

2021-04-08T12:27+0500

россия

кремль

повара

еда

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В последнее время Киев все чаще заявляет, будто бы борщ — это достояние исключительно украинской культуры. Чтобы это доказать, власти страны захотели пойти еще дальше и внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо.В этой связи очень интересна позиция Кремля и лично Путина. Кулинар отметил, что борщ очень любит Путин и часто его заказывает. В дискуссиях вокруг "национальности" блюда нет никакого смысла — он должен быть "народным" и "вкусным", заключил повар.

россия

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кремль, повара, еда, владимир путин