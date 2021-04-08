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Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой
Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.
2021-04-08T19:51+0500
2021-04-08T19:51+0500
россия
коронавирус
роспотребнадзор
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.По словам Поповой, ее не будет — при условии, если жители страны будут соблюдать все меры защиты.При этом она допустила, что к осени число выявляемых случаев СOVID-19 может увеличиться.Коронавирус, по мнению Поповой, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет проявляться весной и осенью.С начала пандемии в России зафиксировали 4 614 834 случаев COVID-19, из них 8 672 — за последние сутки. Выздоровело 4 239 038 человек, умерло — 101 845.В стране идет второй этап прививочной кампании.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html
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коронавирус, роспотребнадзор

Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой

19:51 08.04.2021
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач в палате госпиталя для больных COVID-19
Врач в палате госпиталя для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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По мнению Поповой, COVID-19, вероятнее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.
По словам Поповой, ее не будет — при условии, если жители страны будут соблюдать все меры защиты.

"<...> это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления (людей)", — сказала глава Роспотребнадзора в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом она допустила, что к осени число выявляемых случаев СOVID-19 может увеличиться.
Коронавирус, по мнению Поповой, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет проявляться весной и осенью.
С начала пандемии в России зафиксировали 4 614 834 случаев COVID-19, из них 8 672 — за последние сутки. Выздоровело 4 239 038 человек, умерло — 101 845.
В стране идет второй этап прививочной кампании.
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