Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.По словам Поповой, ее не будет — при условии, если жители страны будут соблюдать все меры защиты.При этом она допустила, что к осени число выявляемых случаев СOVID-19 может увеличиться.Коронавирус, по мнению Поповой, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет проявляться весной и осенью.С начала пандемии в России зафиксировали 4 614 834 случаев COVID-19, из них 8 672 — за последние сутки. Выздоровело 4 239 038 человек, умерло — 101 845.В стране идет второй этап прививочной кампании.
По мнению Поповой, COVID-19, вероятнее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.
По словам Поповой, ее не будет — при условии, если жители страны будут соблюдать все меры защиты.
"<...> это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления (людей)", — сказала глава Роспотребнадзора в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом она допустила, что к осени число выявляемых случаев СOVID-19 может увеличиться.
Коронавирус, по мнению Поповой, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет проявляться весной и осенью.
С начала пандемии в России зафиксировали 4 614 834 случаев COVID-19, из них 8 672 — за последние сутки. Выздоровело 4 239 038 человек, умерло — 101 845.