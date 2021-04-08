https://uz.sputniknews.ru/20210408/jdat-li-rossiyanam-tretey-volny-koronavirusa--mnenie-anny-popovoy-18234020.html

Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой

Ждать ли россиянам третьей волны коронавируса — мнение Анны Поповой

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.

2021-04-08T19:51+0500

2021-04-08T19:51+0500

2021-04-08T19:51+0500

россия

коронавирус

роспотребнадзор

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность третьей волны коронавируса COVID-19 в РФ.По словам Поповой, ее не будет — при условии, если жители страны будут соблюдать все меры защиты.При этом она допустила, что к осени число выявляемых случаев СOVID-19 может увеличиться.Коронавирус, по мнению Поповой, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет проявляться весной и осенью.С начала пандемии в России зафиксировали 4 614 834 случаев COVID-19, из них 8 672 — за последние сутки. Выздоровело 4 239 038 человек, умерло — 101 845.В стране идет второй этап прививочной кампании.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html

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коронавирус, роспотребнадзор