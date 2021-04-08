https://uz.sputniknews.ru/20210408/kak-obespechit-bezopasnost-obektov-vodnogo-xozyaystva-ukaz-prezidenta-18219395.html

Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента

Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля в сфере

2021-04-08T13:00+0500

2021-04-08T13:00+0500

2021-04-08T13:00+0500

общество

водоснабжение

указ

безопасность

строительство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля в сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности объектов водного хозяйства".Необходимость реформ в сфере управления водными ресурсами вызвана наличием проблем в проектировании, проведении государственной экспертизы, строительстве и реконструкции объектов водного хозяйства, особенно в обеспечении безопасности водоемов и иных крупных объектов водного хозяйства.Указом решено создать:Агентство будет проводить отбор приоритетных инвестиционных проектов, экспертизу ТЭО, утверждать их адресный перечень, а также контролировать соблюдение требований градостроительных норм и правил.Вводятся должности замминистра водного хозяйства (ответственного за развитие и внедрение водосберегающих технологий) и советника министра по развитию государственно-частного партнерства и цифровых технологий.Госинспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов Минводхоза преобразована и перешла в ведение правительства.В качестве экспертов планируется привлекать высококвалифицированных специалистов международных организаций и зарубежных компаний. С их помощью будет обеспечиваться безопасность объектов водного хозяйства.Ранее глава республики подписал указ об утверждении Концепции развития водного хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html

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водоснабжение, указ, безопасность, строительство, узбекистан