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Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента
Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля в сфере
2021-04-08T13:00+0500
2021-04-08T13:00+0500
общество
водоснабжение
указ
безопасность
строительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля в сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности объектов водного хозяйства".Необходимость реформ в сфере управления водными ресурсами вызвана наличием проблем в проектировании, проведении государственной экспертизы, строительстве и реконструкции объектов водного хозяйства, особенно в обеспечении безопасности водоемов и иных крупных объектов водного хозяйства.Указом решено создать:Агентство будет проводить отбор приоритетных инвестиционных проектов, экспертизу ТЭО, утверждать их адресный перечень, а также контролировать соблюдение требований градостроительных норм и правил.Вводятся должности замминистра водного хозяйства (ответственного за развитие и внедрение водосберегающих технологий) и советника министра по развитию государственно-частного партнерства и цифровых технологий.Госинспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов Минводхоза преобразована и перешла в ведение правительства.В качестве экспертов планируется привлекать высококвалифицированных специалистов международных организаций и зарубежных компаний. С их помощью будет обеспечиваться безопасность объектов водного хозяйства.Ранее глава республики подписал указ об утверждении Концепции развития водного хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html
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водоснабжение, указ, безопасность, строительство, узбекистан

Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента

13:00 08.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Luis TostaКран с водой
Кран с водой - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© СС0 / Unsplash / Luis Tosta
Агентство по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве будет вести мониторинг соблюдения требований градостроительных норм и правил.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и контроля в сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности объектов водного хозяйства".
Необходимость реформ в сфере управления водными ресурсами вызвана наличием проблем в проектировании, проведении государственной экспертизы, строительстве и реконструкции объектов водного хозяйства, особенно в обеспечении безопасности водоемов и иных крупных объектов водного хозяйства.
Указом решено создать:
Центр по реализации проектов иностранных инвестиций в водном хозяйстве при Минводхозе на базе групп реализации проектов Всемирного банка, Азиатского банка развития и Арабской координационной группы;
Агентство по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.
Агентство будет проводить отбор приоритетных инвестиционных проектов, экспертизу ТЭО, утверждать их адресный перечень, а также контролировать соблюдение требований градостроительных норм и правил.
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Вводятся должности замминистра водного хозяйства (ответственного за развитие и внедрение водосберегающих технологий) и советника министра по развитию государственно-частного партнерства и цифровых технологий.
Госинспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов Минводхоза преобразована и перешла в ведение правительства.
Инспекции предоставлено право на ограничение или приостановление сбора воды в случаях несоблюдения показателей и критериев безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства с высоким уровнем риска.
В качестве экспертов планируется привлекать высококвалифицированных специалистов международных организаций и зарубежных компаний. С их помощью будет обеспечиваться безопасность объектов водного хозяйства.
Ранее глава республики подписал указ об утверждении Концепции развития водного хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы.
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