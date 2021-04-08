https://uz.sputniknews.ru/20210408/na-kipre-vzyali-pod-osobuyu-zaschitu-sedobnoe-beloe-zoloto-18217276.html

На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"

На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Мир уже давно охватила глобализация: стираются границы, теряется идентичность.

2021-04-08T12:00+0500

2021-04-08T12:00+0500

2021-04-08T12:11+0500

в мире

ес

охрана

еда

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18218012_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_01e3af360cc54d0d2e2d994d7016bb0f.jpg

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Мир уже давно охватила глобализация: стираются границы, теряется идентичность. В этих условиях страны Европы активно пытаются защитить свое уникальное культурное наследие.К таковым недавно отнесли традиционный кипрский сыр халлуми. Об этом сообщил президент страны Никос Анастасиадис.Часто этот кисломолочный продукт называют еще "белым золотом", поскольку он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.Теперь же сыр получил защитный статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения"). Что в нем особенного? При его изготовлении используется смесь молока козы и овцы. Внешне сыр многослойный и тягучий, как моцарелла. Ранее защитный статус PDO получили сыр рокфор из Франции, основной ингредиент которого — плесень, растущая только в провинции Руэрг.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/borsch--nash-kak-vlasti-ukrainy-vvyazali-edu-v-kulturnuyu-voynu-18063247.html

ес

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ес, охрана, еда, европа