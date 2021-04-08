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На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"
На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Мир уже давно охватила глобализация: стираются границы, теряется идентичность.
2021-04-08T12:00+0500
2021-04-08T12:11+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Мир уже давно охватила глобализация: стираются границы, теряется идентичность. В этих условиях страны Европы активно пытаются защитить свое уникальное культурное наследие.К таковым недавно отнесли традиционный кипрский сыр халлуми. Об этом сообщил президент страны Никос Анастасиадис.Часто этот кисломолочный продукт называют еще "белым золотом", поскольку он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.Теперь же сыр получил защитный статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения"). Что в нем особенного? При его изготовлении используется смесь молока козы и овцы. Внешне сыр многослойный и тягучий, как моцарелла. Ранее защитный статус PDO получили сыр рокфор из Франции, основной ингредиент которого — плесень, растущая только в провинции Руэрг.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/borsch--nash-kak-vlasti-ukrainy-vvyazali-edu-v-kulturnuyu-voynu-18063247.html
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ес, охрана, еда, европа

На Кипре взяли под особую защиту съедобное "белое золото"

12:00 08.04.2021 (обновлено: 12:11 08.04.2021)
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© Pixabay / 260450Бургер с сыром халлуми
Бургер с сыром халлуми - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Pixabay / 260450
Защитный статус PDO присваивается продуктам и напиткам, изготовленным по традиционным местным рецептам.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Мир уже давно охватила глобализация: стираются границы, теряется идентичность.
В этих условиях страны Европы активно пытаются защитить свое уникальное культурное наследие.
К таковым недавно отнесли традиционный кипрский сыр халлуми. Об этом сообщил президент страны Никос Анастасиадис.
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Часто этот кисломолочный продукт называют еще "белым золотом", поскольку он занимает первое место в продуктовом экспорте Кипра.
Теперь же сыр получил защитный статус PDO ("Защищенное наименование места происхождения").
Что он дает? Это гарантия, что при продаже за рубежом "халлуми" может называться только тот сыр, который был произведен на Кипре.
Что в нем особенного? При его изготовлении используется смесь молока козы и овцы. Внешне сыр многослойный и тягучий, как моцарелла.
Ранее защитный статус PDO получили сыр рокфор из Франции, основной ингредиент которого — плесень, растущая только в провинции Руэрг.
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